Empresas juninenses registran entre un 20 y un 25% de ausentismo en el personal

La abrupta suba de casos de coronavirus en el marco de la tercera ola que azota al país y se replica en Junín, donde desde hace casi seis semanas que se vienen registrando subas constantes, trae aparejadas nuevas particularidades respecto de la primera y segunda ola.

Por un lado, hay un desacople entre el número de casos y las internaciones. Si bien los contagios crecen exponencialmente, el número de fallecidos e internados permanece en cifras relativamente bajas, algo muy diferente a lo acontecido en las oleadas previas.

“Esto recién está arrancando, pero ya hay entre un 20 y 25% de ausentismo dependiendo de los sectores afectados”.

Además, a diferencia de las primera y segunda ola, el Gobierno no decretó restricciones significativas a las actividades económicas.

Sin embargo, la tercera ola también ocasiona dificultades. Una muestra de ello son las interminables filas en las postas de vacunación, que dieron cuenta de un crecimiento exponencial de los testeos y una tasa de positividad altísima, superior al 60%.

Además, en el plano económico, se observa un alto porcentaje de aislados, que se refleja en problemas para comercios e industrias. Así, hay alrededor del 25% de ausentismo de personal en muchos rubros, en el marco de un sector productivo que busca reactivarse.

Sobre esta problemática, Democracia dialogó con el secretario de Producción del Municipio, Eduardo Albarello, el presidente de Comercio e Industria, Marcos Maroscia, y la directora de la Región Sanitaria III, Lucrecia López, quienes se refirieron a las características y cómo afecta esta nueva etapa de la pandemia.

Impacto sanitario y económico

Con un mismo virus, mutado, pero con un plan de vacunación avanzado, la nueva ola afecta de nuevas formas a la población y si bien se redujo la mortalidad y los casos muestran síntomas más leves, la velocidad de contagio creció como no lo había hecho en las dos primeras olas.

Así, el impacto de la demanda en el sistema de salud se mantiene hasta el momento en menor nivel, pero la cantidad de contagiados afecta en la atención primaria y trae además aparejada una gran complicación en el sector productivo y numerosas actividades económicas.

“En lo que respecta a nosotros como comerciantes, con el personal, vemos que se ha complicado mucho”.

“Esta pandemia es dinámica y cambiaron los escenarios. Hay actores nuevos, distintas cepas, las vacunas que ayudan a que esto sea un poco más controlado y también un cambio desde lo sanitario porque ahora ya no hay tanta demanda del sistema complejo sino del primario y la demanda de testeos, con los centros sumamente demandados”, señaló Albarello.

Ese cambio de dinámica, aseguró, “nos afecta de una manera distinta a lo que veníamos acostumbrados de años anteriores”.

En lo que respecta especialmente a la parte productiva aseguró que “se está haciendo un esfuerzo y han llegado algunas novedades de Provincia, se está trabajando dentro de lo que sanitariamente es recomendable para el acortamiento de los plazos de los aislamientos”.



Y además de los contagios, especialmente el aislamiento genera complicaciones: “En la industria es bastante complejo lo que tiene que ver con el personal. Esto recién está arrancando, pero ya hay entre un 20 y 25% de ausentismo dependiendo de los sectores afectados”, señaló el secretario de Producción, que a su vez indicó que “en el caso de empresas con procesos continuos no es tan fácil el reemplazo. Ahí ya hay una afectación más compleja”.

Desde lo sanitario, según destacó, “se van dando soluciones”. “El año pasado, una persona positiva de Covid tenía 14 días de aislamiento y hoy tiene siete días si está con vacunación completa”.

“Aún así ha desbordado cualquier previsión y es imposible que la parte productiva no se resienta”. No obstante, se mostró positivo: “Creo que sobre los contactos estrechos puede haber novedades y disminución de aislamiento. Pero es una decisión de Nación y Provincia”.

Albarello consideró también que más allá de ser la misma pandemia, “tiene nuevas características y es difícil hacer análisis con las herramientas del año pasado, este año”.

“Si bien la vacunación permite que en la mayoría de los casos sea menos complejo en cuanto a la salud de la persona, es tanta la cantidad de contagios que termina afectando en el número. Y, para comenzar, un 25% de ausentismo es mucho”, señaló sobre el plano económico productivo y agregó que “por eso se están revisando cosas”.

Covid y vacaciones

A la situación de los casos positivos y aislamientos, se suman en muchos casos las vacaciones para el personal en época de verano.

Marcos Maroscia, presidente de Comercio e Industria, aseguró que “empezamos a ver cómo impacta esta suba de casos en los comercios e industrias”.

“En lo que respecta a nosotros como comerciantes, con el personal, vemos que se ha complicado mucho”, señaló y reconoció que los casos positivos y aislamiento de contactos estrechos genera una situación difícil para el sector, a lo que se suman las largas filas para realizarse testeos.

“El panorama viene complejo en cuanto a contagios; aunque por suerte no hay tantas internaciones, la situación que se ve en estos días es la de muchos comercios e industrias en donde se generaron modificaciones para tratar de ir cubriendo los puestos”, indicó el presidente de la Sociedad Comercio e Industria.

En ese sentido, destacó: “Pude ver que hay mucha predisposición entre los propietarios y empleados ante la situación, si no sería bastante más difícil”.

Por su parte, Albarello consideró que “desde la producción nos toma justo en enero, con una combinación compleja: no solo en cuanto al Covid sino a que hay muchos empleados de vacaciones dentro de fábricas y comercios, si sumamos a la dotación de personal que no está, a la que está aislada, la situación es difícil de administrar. Y más aun en la industria, con sus procesos continuos que son difíciles de detener y los empleados difíciles de reemplazar, por la especificidad de esos procesos”.

Consideró que “desde lo comercial se espera que no haya cierres, la Provincia envía señales en ese sentido. Creo que es acertada, aunque no se sabe cómo se convive en estos meses con la situación de personas contagiadas, aisladas”.

Por último señaló que “hoy por hoy lo que se puede hacer es trabajar prestando especial atención a lo sanitario y ver cómo maximizar los recursos del tiempo para que los procesos se puedan ir cumpliendo. Lo que intentamos hacer es adaptarnos”.

Más contagios, más testeos

Algunos días previos a las Fiestas, comenzaron a registrarse largas filas de espera en los centros de testeo, a medida que se incrementaba fuertemente el número de positivos de acuerdo a los reportes diarios de la Secretaría de Salud.

La directora adjunta de la Región Sanitaria III, Lucrecia López, destacó la suba abrupta de demanda de testeos, donde en cada posta se realizan alrededor de 100 pruebas.

La alta positividad de los testeos ronda entre el 60 y el 70%. “Lo que tiene esta positividad es que al tener una amplia cobertura de vacunación en segunda y terceras dosis, no se traduce en enfermedad grave que requieran internación como nos pasó el año pasado”, señaló.

“El nuevo protocolo de aislamiento busca que la economía no retrase y que la población económicamente activa pueda seguir desarrollando su tarea”.

Sobre las nuevas medidas de aislamiento, destacó que “comenzó a implementarse el nuevo protocolo de aislamiento que lanzó el Ministerio de Salud de Nación y el de la provincia de Buenos Aires adhirió a esa nueva implementación, con visión sobre que la economía no retrase y que la gente dentro de la población económicamente activa pueda seguir desarrollando su tarea con normalidad”.

Así, “se redujo a cinco días el aislamiento y tiene que ver con la persona según el esquema de vacunación que tenga”.

La titular de la RSIII destacó además la vacunación para completar esquemas y la aplicación de terceras dosis. “Estamos con agenda de turnos de 800 diarios en las postas de vacunación. Y la realidad es que los turnos de terceras dosis y la demanda espontánea estamos superando las 800 aplicaciones por posta”, señaló esta semana.