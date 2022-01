Villa del Parque: Los vecinos piden que pase el regador

El Barrio Villa del Parque es un sector en franco desarrollo de la ciudad de Junín, donde en los últimos años hubo un crecimiento notorio y en los próximos lo será aun más, teniendo en cuenta que allí está la nueva Terminal de Ómnibus de Junín, próxima a poner en marcha, como así también el nuevo edificio de Unnoba ubicado en el mismo predio de la ex-Argenlac.

A esto se suma que en el corazón del barrio, donde hay un incipiente centro comercial, existe la posibilidad de sumar otro más, al frente al mismo.

En diálogo con TeleJunín, Marcelo García, presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Villa del Parque, se refirió a las demandas que tiene este sector de la ciudad, en materia de infraestructura y servicios, principalmente.

Entre las novedades que mencionó el entrevistado está la habilitación de una planta de tensión de energía, para que pueda empezar a funcionar en el denominado Barrio Hídrico, donde está el tendido de cloacas y se pueda realizar la conexión. “Eso está en marcha, con la posibilidad de que en un futuro se pueda extender la red de cloacas a todo el barrio”, apuntó.

A propósito de este sector y el temor de la gente de que vuelva a inundarse, el fomentista dijo que si bien había personas que tenían dudas al respecto, él consideraba que “con la obra que se llevó a cabo (canalización) y los trabajos que se están realizando río arriba y abajo del canal, no creo que vuelva a haber inconvenientes de agua”.

“Es un barrio que está creciendo mucho y hay muchas necesidades- apuntó-. Hay algunas cosas que de parte del Municipio dijeron que iba a llevarlas a cabo y todavía no se concretaron como es la colocación de luminarias en determinada zona, focos que se quemaron y no han sido repuestos, el regador que hace unos cuantos días no pasa y es sumamente necesario porque las calles son de tierra generalmente”.

El fomentista manifestó que había calles “troncales”, como Puente del Inca, Aconcagua, con mucho tránsito principalmente para el lado del Golf Club, que “necesitaban un regador sí o sí, aunque sea dos o tres veces por semana”, pero que esto no se estaba cumpliendo actualmente.

“Desde el Municipio quedaron en que el regador iba a pasar dos veces por semana. Generalmente pasa por Puente del Inca, llega a Lartigau, pero desde hace 15 días no está pasando. Nos dicen que no pueden, que no hay camiones, que el costo es muy grande. Yo entiendo todo eso, pero sucede que son lugares con circulación de gente por lo cual se hace imperante”, señaló.

De acuerdo a lo expuesto, gente del barrio estuvo reunido con Fiorini (exsenador y actual concejal) y Mariano Spadano (director de Relaciones Institucionales del Municipio), donde se hizo un resumen de cosas que se necesitaban, pero no se han llevado a cabo.

En crecimiento

Según lo expuesto por García, los límites del barrio son avenida de Circunvalación, Posadas, Los Naranjos, Ruta 7. “Si bien no hay un relevamiento actual de vecinos que vivan en Villa del Parque, hay un proyecto con Unnoba, que con la pandemia quedó trunco, que consistía en hacer un relevamiento del barrio”, apuntó.

“Las instalaciones de la Universidad que ocupan la ex-Argenlac están dentro del barrio, también la nueva Terminal de Ómnibus, y todo el Parque Borchex está dentro de los límites de Villa del Parque”, dijo.

Apuntó que la vecindad de Villa del Parque está conformada por familias que viven allí desde hace muchos años, a los que se sumaron otros que se radicaron ahí hace poco tiempo. “Los de Álvarez Rodríguez al fondo y hacia la izquierda, donde está el Destacamento Policial, estaban allí desde hace tiempo, pero ahora ha surgido todo un loteo para el lado de Posadas y se están haciendo muchísimas viviendas”, dijo.

“El barrio no tiene suministro de gas natural, a excepción del que se extiende por Aconcagua, de Ruta 7 hasta la clínica, pero falta todo el resto. Habría que empezar a hacer consorcios o ver de qué manera empezar a extender la red, con la Cuarta Planta de Gas”, apuntó.

El entrevistado destacó que en calle Puente del Inca y Álvarez Rodríguez funcionaba un pequeño centro comercial, con un bar, panadería, ferretería, y que se iban a instalar otros locales. “Es posible que se haga otro centro comercial enfrente”, acotó.

En cuanto a la seguridad en el barrio, García solo hizo mención de una pelea entre vecinos que hubo días atrás, por lo que consideró que la Policía debiera estar atenta a estos casos, apuntando a la prevención.

La Sociedad de Fomento

La entidad fomentista que preside Marcelo García está en vistas de realizar una asamblea general para la renovación de autoridades y así impulsar el normal funcionamiento de la misma.

En diálogo con TeleJunín, el mencionado dirigente dijo que la Sociedad de Fomento, con sede en Cabo Corrientes y Aconcagua, no estaba funcionando desde hacía un año, por el tema de la pandemia, y por la falta de participación de la gente.

Lamentó que no haya interés en participar de la entidad por parte de la gente del barrio. “La Sociedad de Fomento ha quedado un poco relegada, la participación en ella es casi nula, porque hay otros canales de acceso al Municipio por parte de los vecinos”, apuntó.

