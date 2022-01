Afirman que el masivo corte de luz en Junín se debió a una falla de la empresa transportista

Debido a una falla en una estación transformadora de la empresa transportista de electricidad (Transba), ajena a la firma EDEN, el miércoles ocurrió una interrupción del servicio en gran parte de Junín.

Al respecto, el jefe de Sucursal, Eric Basch, explicó a Democracia que “concretamente a las 19.31, desde el centro operativo nos informaron que se abrieron las protecciones automáticas de los transformadores 1 y 2. Esa apertura significó sacar de servicio los alimentadores que le dan suministro a gran parte de la ciudad. Resultó la afectación de 35 mil usuarios”.

“La empresa Transba luego nos informó que esa apertura se debió a una falla del acople de barra de ambos transformadores, lo que provocó la apertura y la falta de suministro”, agregó.

“Luego nos avisaron de la avería y un tiempo estimado de reposición de unas tres horas. A las 22.37 nos comunicaron que se normalizaba la demanda total de la estación transformadora”, indicó.

Ante la falla, “hicimos activar a nuestra guardia y nos pusimos a disposición del centro de operativo para las maniobras que fueran necesarias”, sostuvo.

Por otro lado “tuvimos reclamo de electrodependientes que cuentan con los grupos electrógenos y enviamos personal para poner en marcha los grupos y cargarles combustibles”, destacó.

Y aclaró que Junín “está alimentada por tres estaciones transformadoras y una de ellas fue la que salió de servicio”.

En efecto, “antes de que se normalizara el suministro, comenzamos maniobras para transferir la carga a las zonas más delicadas de la ciudad como el hospital y donde se encuentra el resto de los centros de salud”, subrayó.

“Esperamos que un suceso así no se vuelva a repetir. No es algo que suceda con normalidad y son fallas que no están todos los días”, concluyó.

