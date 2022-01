En Junín ya comenzó a pedirse el pase sanitario en bancos y eventos recreativos

En Junín, algunas entidades deportivas y recreativas están solicitando el pase sanitario para participar de eventos en lugares cerrados, como así también lo exigen todas las entidades bancarias, sean públicas o privadas, para ingresar dentro de sus instalaciones.

Desde el 21 de diciembre rige el pase sanitario de la provincia de Buenos Aires, para eventos masivos y actividades y trámites en lugares cerrados, como así también al aire libre donde la asistencia supere las mil personas.

Lo deben presentar los mayores de 13 años y para acreditarlo bastará con mostrar el certificado que consta en las aplicaciones VacunatePBA, Mi Argentina o también el carnet de vacunación en formato físico.

Municipalidad

Consultado el intendente Pablo Petrecca en una entrevista publicada en la edición del pasado viernes, respondió que no iban a pedir el pase sanitario en Junín. “Sí pedimos que respeten las medidas, informen los contactos estrechos, ante cualquier síntoma se aíslen, se testeen y cumplan el aislamiento. Es un pequeño esfuerzo que tenemos que hacer para que esto no siga expandiéndose”, apuntó.

Bancos

Los bancos, públicos y privados, piden pase sanitario al público. Además, a partir de hoy comienza el trabajo en burbujas entre los empleados del Banco Provincia, pero la atención al público seguirá igual.

En diálogo con Democracia, Abel Bueno, secretario general de la Asociación Bancaria Bonaerense, explicó que entre el 21 y 22 de diciembre en las instituciones bancarias comenzó a solicitarse el pase, sea el certificado de vacunación o la tarjeta de vacunación con las segundas dosis.

“En caso de no poder vacunarse por presentar algún problema de salud o situación que lo impide, hay que mostrar certificado médico. Hay personas que no pueden vacunarse porque son alérgicos, pero siempre deberán presentar certificado médico”, manifestó.

Respecto a los empleados, también se les pide el pase sanitario, los que no estén vacunados no pueden ir al trabajo, sino desde su casa.

Deporte

Si bien en Junín hay pocos eventos deportivos masivos, en Básquet ya se empezó a pedir el pase sanitario. Por ejemplo, en el último partido del año pasado de Argentino ante Comunicaciones, al ingreso se lo pedía a quienes querían entrar al club.

Hasta ahora en lo que es fútbol no hay novedades, según lo manifestado a Democracia por Claudio Yópolo, director de Deportes de la Municipalidad de Junín, pero no descarta que pudiera haber novedades la semana entrante.

Eventos

Respecto a los boliches bailables, si bien sería obligatorio solicitar el pase, en Junín su cumplimiento efectivo es una incógnita y solamente se cuenta con testimonios de los jóvenes que han asistido este fin de año, que apuntaron que para entrar no se les pidió pase alguno.