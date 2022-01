El 2021 fue una año de una recuperación paulatina para diferentes sectores de la economía marplatense, a partir de las reaperturas y el avance del Plan de Vacunación.

No obstante, en las puertas de la mejor etapa de la temporada de verano, el país estalló en contagios, algo que atemoriza a los sectores de la hotelería y gastronomía.

El referente marplatense de estos últimos, Hernán Szkrohal, realizó un balance del 2021 y expresó que "ha sido un año bastante movidito en cuanto a los cambios que tuvimos durante las distintas estaciones, sobre todo lo que fue un invierno muy duro con algo de retención por allá en el mes de mayo o junio que tuvimos una o dos semanitas cerrados".

Y continuó: "Después vivimos la segunda etapa con la gente ya vacunándose y el retorno progresivo del público hasta el mes de septiembre, con la gente con más confianza y vacunada, tuvimos fines de semana muy buenos desde lo laboral. Sobre todo lo que tiene que ver con el centro que es lo que estaba un poco más apagado, si bien todos en su conjunto habían sufrido, con la visitas de las ciudades vecinas y gente que venía de CABA y AMBA logramos repuntar trabajando muy fuerte los meses de octubre, noviembre y lo que iba a diciembre, realmente con una muy buena recepción del público".

Con relación a la primera quincena de enero que siempre se vislumbra como la mejor de la temporada, el gastronómico analizó que "estamos entendiendo esta nueva variante que vuelve a explotar en esta antesala de la temporada; tenemos que entender que no hay que entrar en pánico, que esto funciona una vez que estemos con una gran parte de la población vacunada. Va a ser algo con lo que tenemos que convivir, sabemos que va a ser como una gripe, como un resfrío más fuerte, pero vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto".

"Que la gente no tenga miedo, salvo aquellos que tengan alguna comorbilidad fuerte, pero también tenemos los deck a cielo abierto que es una muy buena herramienta como para poder convivir también al aire libre y sabemos que también se minimizan las posibilidades de contagio. Pero tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, creo que no hay que entrar en pánico después del bombardeo informativo que tenemos a través de los medios televisivos sobre todo, que la gente se adapta y luego vuelve a salir. Así que tenemos que cuidarnos, pero a la vez no dejar de hacer las cosas que hay que hacer", reiteró.

En cuanto a la posibilidad de restricciones a la gastronomía por la suba exponencial de casos, Szkrohal indicó que "la otra vez cuando nos reunimos con el Gobernador, el ministro de Salud y demás, se lo tomaba a este tema del pase sanitario como un estímulo que para aquel que se había dado la primera dosis se llegara a dar la segunda y de esa manera fomentarle la posibilidad de que pueda disfrutar del esparcimiento entrando a los espacios cerrados, a tal punto que vos con una dosis sin ser la ventana de 14 días estarías habilitado a entrar".

"Ahora después al otro día te enterás de que las iglesias que estaban dentro del mismo formato, que tiene que ver con un establecimiento gastronómico, se les liberaba la posibilidad de que no se den los pases sanitarios. Entonces cuando vos ves que siempre la presión cae sobre el privado y que en algunos casos no cuentan con los elementos como para hacer este tipo de control, lo vemos de alguna manera injusta", se quejó.

"La idea del sector es colaborar con la gente que trabaja con nosotros, se les pide el pase, la gente también colabora a medida que va bajando las aplicaciones y te vuelvo a insistir, aquel grupo donde tenemos a alguien que no está vacunado, lo invitamos a que pueda disfrutar del deck y de alguna manera se pueda convivir armónicamente", cerró el empresario.