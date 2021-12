Acuerdo nacional: las carnicerías de Junín, sin los cortes más económicos

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la secretaría de Comercio Interior firmaron un acuerdo con cámaras de supermercados y de frigoríficos para que en las fiestas de fin de año se vendan cortes de carne a precios más económicos en todo el territorio nacional.

La semana pasada, las ofertas estuvieron en las góndolas los días 22, 23 y 24, con un elevado volumen de ventas.

El secretario de Comercio Interior, Ricardo Feletti, se mostró conforme con el programa y aseguró que “ha funcionado muy bien en Navidad”.

Para la segunda etapa del acuerdo, se firmó un acta de compromiso para garantizar su cumplimiento, y, por consiguiente, el abastecimiento del mercado interno. Del 29 al 31 de diciembre pueden conseguirse cortes de carne vacuna a precios inferiores a los del mercado en distintos puntos de venta.

No obstante, consultados por Democracia, comerciantes del rubro confirmaron que en Junín el acuerdo nacional no rige para las carnicerías, y que no han recibido carne más económica para vender en las Fiestas.

Sin cortes económicos

Walter Belisan, dueño de las carnicerías GyG, expresó que a ellos “esos precios no llegan”, y que sus proveedores no les ofrecen esos cortes porque, aseguró, “es otra calidad de carne”.

Por su parte, Aimar Moris, dueño de la cadena de carnicerías homónima, confirmó que en su caso tampoco participan de un acuerdo.

“Nuestros precios se forman a partir de nuestro costo en el campo llevado al mostrador. No tenemos contacto con nadie”, afirmó.

Asimismo, consultado acerca de la calidad de la carne que se comercializa en el acuerdo nacional, Aimar coincidió con otros referentes del sector en que “si ese precio existe, no es la calidad que el argentino acostumbra a consumir”.

“Acá no llegó nada de esa carne”, expresó Sebastián Ferrari, empleado de La Campestre, que también afirmó que la “calidad de los cortes es inferior”.

Sin embargo, no todos en el sector piensan lo mismo respecto al acuerdo.

Carlos Mari, dueño de una carnicería de la ciudad, expresó a este diario que la carne “no es necesariamente de inferior calidad. En tanta cantidad de kilos es lógico que haya cortes malos, pero no es la regla”.

Además, el comerciante señaló que vio incrementados sus costos, y afirmó que en el rubro creen que se debe al convenio: “Nos aumentaron $100 el kilo el asado, creemos que es para bajar la demanda de las carnicerías y abastecer a este programa”, expresó.

Los precios

El acuerdo firmado por el Gobierno con cámaras de supermercados y frigoríficos establece la venta de cinco cortes populares a precios inferiores al de mercado.

Los cortes son: asado, a $549 el kilogramo; matambre, a $599; vacío, a $599; tapa de asado, a $499; y falda parrillera, a $399.

No obstante, Mari destacó que los cortes no llegan a las carnicerías juninenses porque “son distribuidos a los hipermercados”.

El comerciante expresó a Democracia que le gustaría formar parte del acuerdo, porque así “vendería más”.

“Tengo clientes que me dejaron de comprar para adquirir la carne de los supermercados, que entran en el acuerdo”, afirmó.

En la otra vereda, Aimar expresó que “es una medida que no tiene manera de aplicarse. No funcionaría porque no existe esa carne, por lo menos acá”, y detalló que, en el sector, “no hay costos cercanos a ese precio de venta, salvo que el Gobierno lo financie”.

Entre los comerciantes del rubro consultados, la mayoría no considera que sus ventas se incrementarían gracias al acuerdo.

“A mí no me cambiaría vender ese tipo de carne”, detalló Belisan. Por su parte, Ferrari expresó que tener esos cortes a la venta “no cambiaría el volumen de ventas” de la carnicería en la que trabaja.

Balance con buenas ventas

Respecto al volumen de ventas de carne en las Fiestas, los entrevistados se mostraron conformes, y la mayoría espera un aumento en Año Nuevo.

“Las ventas son buenas. Para las Fiestas la gente saca plata de donde no tiene para comprar”, expresó Mari, que, aun así, advirtió: “Año tras año viene cayendo la venta, no supera nuestras expectativas, pero se vende”.

Por su parte, Ferrari detalló que las ventas para fin de año son mejores que las de Navidad. Asimismo, expresó que “se venden cortes premium, usados para las preparaciones”, y por ello no cree que el volumen de ventas sería mayor con los cortes del acuerdo nacional.

