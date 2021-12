Críticas por deficiencias en la atención del PAMI

Beto Hernández, dirigente local de la Confederación General de Jubilados y Adultos Mayores del país, emitió serias críticas al funcionamiento del PAMI, tanto a nivel local como nacional, en el marco de la lucha por la recuperación de la entidad.

“Hay cosas que no funcionan y los jubilados tenemos que seguir presionando sea por los medicamentos, por tener una buena atención médica, por una ambulancia propia del PAMI y que no sea tercerizada, y para que no haya burocracia, burocracia que tienen que soportar los jubilados cada vez que tienen que hacen un trámite”, dijo Heriberto Hernández, a quien todos conocen como Beto.

“Ha sucedido que le dan vueltas con papelería y el jubilado se pierde, termina no haciéndose el estudio que necesita, o una operación, o no yendo al oculista, por ejemplo, para no mencionar aquellos que mueren en el intento”, explicó.

“Parece ser que algunos funcionarios están enquistados en el poder y no responden a quienes deben, a los jubilados afiliados, que son los verdaderos dueños del PAMI”, acotó, quien también pertenece a un centro local en formación que es “Jubilados por la Patria”.

Quien ha formado parte de numerosas marchas de protesta siempre frente al PAMI, durante la gestión anterior, dijo que en Junín continuaban “muchas cosas sin solucionar como era el tema de la ambulancia, ‘que sigue tercerizada como en la era Macri´, teniendo que depender del hospital o de la empresa, que no atiende como debe ser, con la urgencia necesaria, porque son todas personas grandes las que necesitan atención médica”.

Señaló que en materia de atención de especialistas no hubo solución tampoco y también el cobro plus, incluso cuando la persona ha sido operada y debe controlarse.

“Digo, si al médico no le conviene atender por PAMI, que no firme el contrato. Al jubilado lo pone en un aprieto, más aún si cobra la jubilación mínima, ¿cómo hace para pagar para la atención médica, los medicamentos (porque no todos están en el vademécum), y demás?”, preguntó Hernández.

