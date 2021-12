El jueves 23 de diciembre falleció Osvaldo Enrique Aguiar, a los 77 años de edad.

Estuvo ligado al rubro fideos. Su abuelo José fundó la emblemática fábrica El Récord y su padre José Manuel continuó con la misma consolidándola.

Luego Osvaldo, que había entrado a la empresa teniendo 15 años, cuando su padre se retiró, se hizo cargo de la firma hasta que los avatares de un país económicamente inestable hicieron naufragar la misma bien entrados los años 90.

Luego volvió con su oficio y elaboró un producto de calidad, los fideos Luiggi Veronelli, que también tuvieron su época de apogeo. Primero los vendió en Junín, luego en la zona y finalmente los Luiggi Veronelli se comercializaron en Buenos Aires.

La calidad de los fideos llamó la atención de Eliagro, una distribuidora muy grande, desde donde lo convocaron para comercializar su marca. Ello ocurrió hasta que la distribuidora cerró y se desató la crisis del campo del 2008 y tuvo que liquidar este emprendimiento.

Cuando Democracia le hizo una nota en febrero de 2018 señaló “toda la vida laburé, nunca robe, lo que tengo lo hice trabajando, mis hijos saben lo que hice, me caí y me levanté, me volví a caer y otra vez me repuse”, lo que define su espíritu de lucha.

La política no le fue ajena a Osvaldo Enrique Aguiar, militó en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que lo distinguió llevándolo como candidato a intendente en las elecciones de 1987.