Fotos seleccionadas de Alberto Haylli se expondrán en el Museo Evita

El proyecto de investigación, que recuperó y reveló cientos de negativos del fotógrafo juninense Alberto Haylli, llegó al Museo Evita con 35 fotografías de la vida familiar de Eva Duarte en Junín y su participación en la política de la ciudad. El nombre de la muestra, “Quién me dirá cómo eras y quién fuiste", fue tomado del poema que Jorge Luis Borges le dedicó a su abuelo, un reconocido coronel.

Proyecto Haylli está a cargo del documentalista Christian Rémoli, quien recuperó 95 mil negativos, fotos y 120 latas de material fílmico en la casa de la hija del reconocido fotógrafo juninense, Herminia Haylli. Su equipo fue el que brindó las fotos digitalizadas, ya reveladas, mientras que el Museo Evita realizó la desclasificación del material relacionado con el peronismo.

Francisco Medail, curador de la exhibición, expresó que "la idea fue hacer una muestra que no sólo cobrara la dimensión de un homenaje al fotógrafo ni reuniera únicamente imágenes de Eva, sino que, además, diera cuenta de la construcción política de esa familia en Junín a través de la figura de Evita, de las hermanas, de su hermano Juan y de su madre, Clara Ibarguren".

Haylli tomó las fotografías en el marco de la realización del portarretrato de la familia. "En el trabajo de recuperación del archivo se ven las distintas tomas, aunque no sabemos cuál es la que eligió luego la familia efectivamente", explicó Medail.

En diálogo con Democracia, Christian Rémoli explicó que la muestra “es parte de un acuerdo con el Museo Evita para intercambiar fotos del peronismo por mecenazgo”. Asimismo, destacó que “el museo dispuso la investigación del pre peronismo y el peronismo en Junín por parte de Carolina Corfield y Karina Muñoz, a partir de las fotos del Gordo”.



Respecto a la iniciativa conjunta con el Museo Evita, Rémoli expresó que el hecho de que haya “una muestra de Haylli en Buenos Aires es un gran paso porque el Museo Evita es muy prestigioso y recibe muchos visitantes”, y remarcó que “para la visibilización de la figura del Gordo es buenísimo”.

Las piezas fueron tomadas entre 1944 y 1951, cuando Eva Duarte y su familia asumieron centralidad en Junín, participando en organizaciones femeninas, comedores populares y distintos actos de gobierno. La obra del fotoperiodista juninense expone casi seis décadas de eventos sociales, políticos, económicos y deportivos de la ciudad de Junín y es por ello que el curador destaca "el trabajo del museo" para detallar la información de cada imagen e identificar a los protagonistas.

Entre las fotografías exhibidas, hay imágenes de las últimas presencias de Eva en Junín, ya visiblemente afectada por la enfermedad que luego le causaría la muerte en julio de 1952, así como también de las ofrendas del pueblo una vez fallecida.

Ana Laura Martín, coordinadora de Investigación y Archivos del Museo, expresó que la muestra recupera "un perfil y un gesto diferente de Evita, donde desarrolló su vida junto a la de su familia”, distinto al relato biográfico conocido y difundido.

"Parte de ese proyecto tiene líneas de trabajo con otros sectores sociales y en ese contexto tomamos contacto con el documentalista Christian Rémoli, que tenía muy interiorizada la figura de Haylli, como una figura local muy relevante y en ese contexto lo que hicimos fue una digitalización de algunos de sus fílmicos que temáticamente eran de interés para el Museo y trabajamos en esta línea de investigación para datar y poder ubicar las fotografías. De ahí sale el corpus original con el que después trabajamos", agregó.

En la muestra también se exhibe la cámara Leica con la que Haylli retrató décadas de vida de Junín. Medail expresó que "llama la atención que tuviera una cámara de tan buena calidad en esa época”, y agregó que "solamente Horacio Cóppola tenía una Leica en ese momento". Junto a la cámara fotográfica también se muestran negativos, la súper ocho que utilizaba para filmar y anotaciones del fotógrafo.