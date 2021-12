Carlos Buono: “El concierto en Rusia fue un éxito rotundo”

La trayectoria de Carlos Buono es indiscutiblemente extensa y admirable. Hace muchos años que Argentina y el mundo conocen su música y, en especial, su actuación con el bandoneón en mano. El pasado 4 de diciembre, el público que asistió al Festival Rostropovich, en Moscú, disfrutó del tango de Buono, en compañía con músicos profesionales. En un viaje de pocos días y con inclemencias, el reconocido artista se lució, una vez más, ante el mundo.

La experiencia

“Soy feliz”, afirmó Buono, al recapitular parte de su trayectoria y sus recientes presentaciones en el mundo. Para el bandoneonista juninense llegar a Moscú no fue fácil, y reconoció que cuando recibió la propuesta de trabajo no creyó que fuese cierta: “Todo esto empezó con un mensaje que me llegó al celular. Yo creí que era falso”, afirmó el artista.

Buono interpretó varios éxitos del tango junto a cincuenta músicos de la Sinfónica estatal rusa en el Festival Rostropovich, “el evento más importante en Rusia a nivel musical”, destacó. El artista agradeció el nivel de sus compañeros, que calificó como “músicos excelentes”.

Al respecto, afirmó que “esta presentación fue un espectáculo de tango, con músicos únicamente, sin bailarines ni cantantes”.

El artista juninense destacó que él mismo se ofreció como director del concierto: “No conseguían director, y les dije ´lo hago yo, yo dirijo desde el bandoneón´”, expresó. Asimismo, Buono explicó que solo tuvo que enseñarles a los músicos los gestos que emplean los tangueros. “Son músicos profesionales, los aprendieron muy rápido”, detalló.

Buono destacó que “fue un éxito rotundo”, y reconoció el desafío que significó generar confianza con los rusos. “No fue fácil, pero una vez roto el hielo son personas muy alegres y predispuestas”, expresó.

El bandoneonista tuvo que enfrentar la burocracia de los rusos y destacó que “tenía que pedir permiso para hablar una sola vez”. Sin embargo, durante la presentación decidió correrse del libreto, y hablar ante el público en el momento no indicado. “Se movilizaron todos”, recordó Buono, que llamó al traductor para “romper el hielo”. “Todos creían que yo estaba loco, menos los músicos míos”, afirmó.

Buono sostuvo que para generar confianza hace uso de la música: “La fibra íntima la toco con los temas”, detalló.

Contratiempos

“Fue muy difícil viajar en esta época. Nos pasó de todo”, expresó Buono, tras un viaje a Rusia en cinco días, en un contexto de pandemia, y con varias complicaciones.

“El grupo completo se testeó”, explicó. Pero, en su caso, se vio obligado a hacerse una prueba en ruso y en inglés, por cuestiones burocráticas. “Para hacerlo en español tenía que hacerlo con un traductor autorizado y llevarlo con sello al Consulado ruso en Argentina”, expresó.

“Viajamos el 29, la idea era llegar el 30, pero nos quedamos varados en Frankfurt. Se suspendió el ensayo y llegamos el 1 a la noche. Ensayamos dos días, tocamos el 4 y me vine el 5. Una locura”, detalló.

Cuando perdió el vuelo en Frankfurt y tuvo que pasar la noche allí, su PCR se venció. Al volver al aeropuerto, con el bandoneón en mano, expresó que necesitaba estar en Rusia a tiempo, y, para ello, cantó un tema. Finalmente lo dejaron subir al avión, y lo recibieron en Europa Oriental.

Actividad

A meses de cumplir ochenta años, Carlos afirmó que debe seguir en actividad: “No puedo parar porque hay mucha gente trabajando conmigo”, y expresó que le “encanta estar ocupado”.

El reconocido artista explicó que ya recorrió Europa, con “experiencias maravillosas”, pero que, aun así, agradece haber tenido la oportunidad de deslumbrar a Moscú, porque “siempre se abren puertas”, expresó.

Tras el intenso viaje, Buono no dedicó mucho tiempo al descanso porque tiene otros compromisos en Capital Federal. “Llegué y me tomé dos días de descanso porque también hago la dirección musical del complejo de Michelangelo”, detalló.

Los próximos destinos del bandoneonista juninense serán en Latinoamérica. Según explicó, se presentará en Bolivia, con la Sinfónica de Santa Cruz de la Sierra; Ecuador y Brasil. Sin embargo, anhela visitar la ciudad que lo vio nacer, y prevé que será pronto: “Si ansío algo es estar en Junín, algún día, alguna noche. Tengo muchas ganas de volver”, expresó.