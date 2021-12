Intendentes de la Región apuntan a la obra pública para relanzar la gestión

De cara al final de un año que estuvo marcado por la reapertura de actividades tras el confinamiento estricto, la vacunación contra el coronavirus, las elecciones legislativas y la necesidad de reactivar la economía, Democracia dialogó con los intendentes de Chacabuco, Lincoln y Viamonte, quienes realizaron un balance del año y se refirieron a los proyectos para 2022, en el cual la concreción de obras públicas ocupa un lugar central.

En cuanto a la ley de reelecciones indefinidas y las posibles modificaciones, Víctor Aiola, de Chacabuco; Franco Flexas, de Viamonte; y Salvador Serenal, de Lincoln, coincidieron en que “no se puede legislar para atrás” y que “no debe ser retroactiva”.

Chacabuco y la inversión en salud

Víctor Aiola consideró que “2021 fue un poco mejor que 2020, comenzamos a salir de la pandemia, aunque tenemos la amenaza de otra ola para marzo; desde el punto de vista de la gestión, nos enfocamos en cosas que teníamos proyectadas para 2020 y que, por la pandemia, no lo pudimos hacer: asfalto, bacheo, iluminación, servicios públicos”.

Por otro lado, dijo a Democracia que “venimos trabajando con eso y tenemos planificadas obras con el hospital materno infantil, la transformación de la avenida Garay en una avenida comercial, que también es importante, y desarrollar un polo productivo relacionado con la genética de semillas e investigación, hay muchas empresas de ese sector instaladas en Chacabuco. Articular ese sector con educación y universidades, lo tenemos planificado para el próximo año”.

“Trabajamos en poner en valor distintos edificios públicos, que son importantes para el desarrollo de la gestión, como así también desde el punto de vista de la salud; se va a crear un centro comunitario, que se hace con provincia, y también para poner en valor y hacer sede de un Centro de Salud Mental, Centro de Medio Día, un proyecto que iniciamos en 2017 y que tiene que ver con pacientes con patologías psiquiátricas y adicciones, que concurren a distintas actividades de lunes a viernes, con seguimiento durante el fin de semana, y que nos ha dado muy buenos resultados. Todas las actividades planificadas para 2020, se empezaron a hacer en 2021 y se van a completar para 2022”.

Respecto de los desafíos de este año, Aiola consideró que “el más importante fue volver a estar en sociedad y poner en marcha un Estado municipal que en 2020 tuvo como prioridad a la salud. En 2021 el tránsito se vio muy afectado, después de un año de encierro la gente quiso salir, hacer cosas, hay una rebeldía en el cumplimiento de las normas”.

“Gran parte del Presupuesto 2022 va a ir al área de salud, lo estamos trabajando con Hacienda. Vamos a seguir trabajando en salud, no solo por la pandemia sino porque lo hicimos en la primera parte de la gestión con la guardia, tercera a la de internación, ahí van dirigidos nuestros esfuerzos porque queremos concretar el hospital materno infantil para Chacabuco, mejorar los quirófanos eso es una inversión importante por parte del Gobierno municipal”, dijo y añadió: “también con Desarrollo Social, en la generación de oportunidades laborales, capacitación, es fundamental. Tránsito y seguridad es muy importante también, es importante cuidar al vecino. Hay que dar importancia a los servicios públicos, mejorar agua y red cloacal”.

Respecto de viviendas, Aiola detalló que “tenemos convenio con Nación desde 2019, son 262 viviendas, con inicio de 132. Eso quedó parado, hicimos las gestiones, presentamos documentación, Nación ahora lo articula con el Instituto de la Vivienda a nivel provincial, en el presupuesto provincial está incluida la continuidad y terminación de esas 132 viviendas, por eso también es prioridad el acceso a la tierra y la vivienda”.

Por otro lado, en relación al triunfo ajustado de Juntos en Chacabuco y el mensaje que la gente dejó en las urnas. El intendente dijo que “hubo un desplazamiento de nuestros votantes hacia fuerzas de ultra derecha. Quizás se enojaron por las medidas restrictivas tomadas durante la pandemia, era difícil saber qué iba a pasar, no puedo sacarme el ambo como médico. Tomamos medidas de las que no me arrepiento, el objetivo fundamental fue cuidar a los vecinos, que a nadie le faltara un respirador, que no tengamos que derivar, logramos duplicar el número de camas de terapia. Eso tiene un costo”.

“A través del foro de intendentes radicales, hemos pedido que la Provincia salde las deudas que tiene con el Municipio, tenemos buen diálogo. La relación con la Provincia es buena, aunque no hay mucha presencia de ministros en territorio, excepto Berni y Magario, no han venido otros y a muchos no los conocemos. Debemos reconocer que siempre que solicitamos una audiencia, fuimos escuchados”, apuntó.

Construcción del Concejo en Lincoln

“Este 2021 fue muy positivo, más allá de que hubo elecciones, con pandemia, pudimos concretar varios objetivos, llevar adelante varias obras y buscar equilibrio entre la salud, la economía, la libertad individual. En general, es un año positivo donde cerramos con un balance importante el presupuesto, aprobado para el año que viene, también la Ordenanza Fiscal Impositiva”, dijo Salvador Serenal a Democracia y añadió que “en 2021 el desafío fue volver de a poco a la normalidad, de reactivar la economía, situación complicada a nivel nacional y distrito. Pudimos reactivar la economía, con la tarjeta Comprá Local se generó un movimiento económico no solo para el empleado sino para el comerciante y para el productor. Fue muy importante, con respecto a volver a las actividades, motivamos a la sociedad a que se vacune, fue un año especial”.

Consultado sobre las obras para 2022, el intendente de Lincoln puntualizó que “tenemos proyectos interesantes, como construir un Concejo Deliberante, que hoy no tiene edificio propio. Si Dios quiere, el proyecto se termina en estos días y arrancamos la obra de construcción de la casa de la democracia. También estamos invirtiendo mucho en el fondo educativo en establecimientos municipales, como Pibelandia y Biblioteca barrial y SUM en Sagrado Corazón. Obras en diferentes localidades como pavimento, agua potable, cloacas. Viviendas del plan semilla, apuntamos a seguir fortaleciendo”.

En cuanto a la relación con la provincia, el jefe comunal Serenal dijo que “hubo un antes y un después de las elecciones PASO, ahí hubo cambios en el Gabinete provincial, teníamos a Teresa García, que era ministra de Gobierno y teníamos contacto fluido con ella, a partir de ahí se cortó el contacto diario por vía tecnología. Algunos de los proyectos que presentamos en Provincia y Nación van saliendo, otros no. Hay una relación que se puede sobrellevar” y agregó: “cuando los proyectos que presentamos están bien trabajados y terminados, nos dan bolilla, como obra de cloacas para localidades, red cloacal a nivel local. Vamos pidiendo, no hay una bajada de ministros a territorio, tanto provincial como nacional. Sería importante que estén”.

Cambios en el Gabinete en Viamonte

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, no solo superó la interna que se planteó en su partido, sino que, además, por estos días da forma al presupuesto municipal sin la secretaria de Gobierno, Ana Paula Cascallar, que volvió a su banca de concejal y salió del cargo medular que ocupaba en el Gobierno local. Además, hubo cambios en Cultura y Obras Públicas.

“Fue un año muy movido, primero por las elecciones internas y después las Generales, teniendo en cuenta que todavía hay pandemia. Fue complicada la campaña por el hecho de visitar a la gente, estar en espacios donde haya distancia, fue un desafío. Y dentro de eso, mantener el ritmo de la gestión: continuamos con las obras que habíamos planificado; algunas las pudimos empezar en tiempo, otras un poco después. Principalmente, la obra del hospital que, en plena pandemia, la clínica privada cerró y el hospital quedó como único efector de salud. Eso nos obligó a apurar las obras, pudimos ir con ritmo y estamos a punto de habilitar nuevas habitaciones. Hace algunos meses habilitamos el nuevo lavadero, estamos contentos porque, a pesar de las dificultades pudimos realizar obras”, señaló.

En cuanto a las obras, el jefe comunal de Viamonte indicó que en 2022 los vecinos “se van a encontrar con la Escuela Normal terminada, la escuela 9 de Baigorrita y la 7 de Los Toldos, en proceso de terminar hacia fin de año. Con la inauguración de la sede de la Unnoba, a principios del año que viene, manteniendo las carreras que ya tenemos desde este año. Obras del CEPT y la escuela de estética, finalizadas. Y con el comienzo de las seis habitaciones que nos quedan del hospital. La inversión va a depender de los créditos que podamos tener de Provincia, también va a haber equipamiento de vehículos para la parte rural, algún cambio de vehículos que tienen que ver con el trabajo urbano”.

El presupuesto municipal aún no fue presentado y, en relación con esto, Flexas puntualizó que “es muy difícil hacer un presupuesto sin tener el CUD, hasta la semana que viene. Pero lo hicimos con previsiones, lo principal es pagar los sueldos y cumplir con los servicios que se brindan a la gente, a partir de algunos excedentes, invertimos en obras para el hospital, Granja Hogar y mantenimiento de nuestras calles y edificios. Hacer edificios no implica olvidarse hasta dentro de diez años sino mantenerlos permanentemente”.

“La gente pide viviendas, es lo que más hace falta, hay una necesidad importante, hasta para alquilar. Han avanzado los proyectos que hemos presentado en Provincia, con 16 viviendas que teníamos en el presupuesto del año pasado y ojalá que puedan venir más, pero con otras condiciones, que la gente tenga que pagar y hacerse cargo porque si no después, cuando son regaladas, tenemos los mismos problemas cuando pasa el tiempo. Porque las prestan, las alquilan, y vemos que ha pasado eso, por lo que la demanda sigue siendo enorme”, apuntó al referirse a la necesidad que se mantiene en el tiempo.

Consultado por los cambios en su gabinete, Flexas indicó que “en esto no hay imprescindibles, ni siquiera el Intendente. Así que tiene que ser flexible, en la vida hay imponderables y hay que adaptarse. Hay ciclos que se cumplen en el Gabinete, a veces por cuestiones personales y otras institucionales, así que la salida la tomamos como una continuidad de la gestión con nuevos funcionarios” y agregó: “la verdad es que queremos seguir dándole la impronta, con más fuerza en estos dos últimos años que nos quedan. Este año que viene trabajar con la gestión y salir de la locura que son las elecciones”.

Bicisenda a la Laguna en Junín

Además de un nuevo CAPS proyectado para esta ciudad en 2022 y la polémica ampliación de un pabellón común en la Unidad Penitenciaria 13 -las obras están contempladas en el proyecto de Presupuesto bonaerense para el año que viene, que estudia la Legislatura-, desde la órbita comunal el intendente Pablo Petrecca (PRO) proyecta la construcción de una bicisenda a la Laguna de Gómez y el arreglo del espigón, cuyos fondos provinciales están retrasados, ya que corresponden al Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) de este año.

En tanto, está previsto el avance de otras obras nacionales en esta ciudad, como el paso bajo nivel de Rivadavia y la finalización de la nueva terminal de ómnibus.

