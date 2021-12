La Unnoba inauguró un edificio y un Laboratorio de Simulación de Enfermería

La Unnoba inauguró la nueva sede del Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH) en un acto que tuvo una enorme carga emotiva en palabras de estudiantes, docentes y graduados de Enfermería.

"Es una carrera emocionante y revolucionaria”, "es una profesión para brindar amor por las personas”, “la Unnoba me ha formado para ganar cualquier batalla”, fueron algunas de las expresiones de estudiantes y profesionales que se desprendieron del video institucional con que comenzó el acto.

En su discurso, el rector Guillermo Tamarit informó que el nuevo espacio del instituto consta de oficinas administrativas y de un Laboratorio de Simulación de Enfermería. La Unnoba puso el nombre de “Nélida Yaryour” a este lugar, quien fue la primera coordinadora de la carrera en la Unnoba.

“Hemos comenzado a transitar los primeros 20 años de nuestra Universidad y será para nosotros un año de reflexión y de apropiarnos de la experiencia para poner en valor lo construido hasta hoy. Serán importantes las conclusiones que podamos sacar y todo aquello que nos potencie hacia las próximas décadas”, comentó el rector.

Tamarit señaló que la inauguración de esta sede resulta una buena oportunidad para volver a poner en el centro de la escena a la enfermería, ya que consideró que es una de las profesiones que más se han distorsionado en la historia de la Universidad:

“Desde considerarla una carrera auxiliar de Medicina, hasta no tener asignadas locaciones propias o estar asociada a otro tipo de experiencias universitarias, la lucha persistente de los que aman la enfermería tiene una condición muy particular. No conozco otras profesiones en que la gente ame tanto lo que hace como en enfermería”, añadió Tamarit.

“Un largo recorrido”

El máximo responsable de la Unnoba recordó que el desarrollo de la enfermería en la Región “posee un largo recorrido, muy anterior a la existencia de la Unnoba, que incluyó formación de recursos humanos, frustraciones, esperanzas, expectativas”.

“No fue la Unnoba la que puso en marcha los estudios de enfermería en toda la Región, hay un largo antecedente de muchas personas que sintetizamos en Beba (Nélida Yaryour) como la exponente más clara de todo ese recorrido que nos trajo hasta acá. Lo que conmueve que este espacio lleve su nombre tiene que ver con que fue una decisión tomada por sus discípulos, que es el más alto honor que puede tener un maestro a lo largo de su vida”, enfatizó Tamarit.

______________________________

