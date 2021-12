Nutrición: ¿Cómo evitar los excesos durante las fiestas de fin de año?

Llegan las fiestas de este fin de año y, luego de dos años de pandemia y restricciones, es un buen momento para, sin abandonar las medidas de cuidado sanitario, poder reunirse con la familia y los amigos en una mesa festiva, que a veces pasa por alto los principios de una alimentación saludable.

Estos encuentros y reencuentros pueden ser también la ocasión especial para que nuestra salud se vea afectada por los excesos, por el estrés, las emociones y demás.

Consultada al respecto por Democracia, la licenciada en Nutrición, Paz Garro, brindó algunos consejos para “pasar estas fiestas”, lo mejor posible en este aspecto.

“Celebrar con abundancia de comida y bebida suele traer algunas consecuencias en la salud, no solo en materia de sobrepeso sino a nivel digestivo. Lo que tenemos que evitar es el ‘tradicional atracón’ y una de las claves es proponerse pasar estas fiestas de manera diferente, haciendo que los alimentos no sean el foco del placer y poder disfrutar de otras situaciones que se dan en las fiestas en sí, de manera más saludable y consciente”, explicó la especialista.

Para la licenciada Garro hay que entender que estas serán unas comidas más, como otras en el año. “Nos proponen alimentos con muchísima densidad calórica, propia de otros países con temperaturas bajas en Navidad y Año Nuevo, como los frutos secos, chocolates, turrones, etc. y acá nada que ver, estamos en verano”, dijo.

Los consejos de la entrevistada son:

-No llegar al momento del encuentro con un hambre voraz es importante, que no nos dé esa desesperación por comer cualquier tipo de alimento que no hayamos comido en todo el año.

-Se recomienda no saltear las comidas previas como el desayuno, almuerzo y merienda.

-Romper con el tema de las tradiciones, con preparaciones nuevas, más frescas, con platos que no sean tan pesados, con ensaladas no comunes, con otros contenidos, por ejemplo palmito, nueces, pasas de uva, frutas, aceitunas.

-Ser consciente de lo que uno está comiendo, evitar un poco el tema del picoteo sino servirse en un plato para visualizar lo que se come y no comer de más.

-No privarse de comer lo que le gusta, pero sí en forma medida, equilibrada.

-Hidratarse, principalmente ante las altas temperaturas que estamos atravesando. Tomar más agua y menos alcohol. No prohibirse de tomar esa bebida (alcohólica) que tanto le gusta, pero también tomar agua.

-Planificar mejor el menú, incluyendo productos frescos, carnes, pero no tan pesadas, no fritas, no con tanta crema.

-Evitar el estrés, tomar estas fiestas de manera más relajada, pasarlas bien, disfrutar más, de la música, de la bebida que a uno le gusta, entender que es un momento para compartir con las personas que uno quiere y no una justificación para comerse todo.

Planificar

“A muchos nos pasa que exageramos en cantidades para las cenas del 24 y el 31 de diciembre: no falta nunca la picada, la entrada, el asadito o una pasta contudente, alcohol, postres varios y una sobremesa llena de dulces”, explicó Natalia Vizioli, la licenciada en Nutrición, que integra el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires.

La licenciada brindó un consejo que vale la pena poner en práctica y es que “debemos planificar las compras en base a la cantidad de comensales, aprovechando los alimentos de estación, no solo para cuidar la calidad nutricional de los platos sino también el bolsillo”,.

Propuso “armar una lista para comprar solo lo necesario”.

Es muy importante conservar correctamente los alimentos teniendo en cuenta las altas temperaturas en estos días de verano.

“Podemos comer de todo, pero ser selectivos y optar por lo que más nos gusta, usando platos chicos y también empezar a desestructurar un poco las comidas típicas y hacer platos más frescos y saludables”, sostuvo la nutricionista Vizioli.

