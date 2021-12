Alarmante suba de contagios de coronavirus en Junín: se registraron 50 en un día

Con el inicio del pase sanitario en la Provincia y el avance de la vacunación con la aplicación de terceras dosis de refuerzo, ayer se registró en la ciudad la cifra diaria de casos positivos más alta desde agosto pasado, al reportarse 50 nuevos contagios de Covid-19.

Por esa razón y tras darse a conocer el informe de la secretaría de Salud, las autoridades llamaron a reforzar los cuidados para evitar más contagios y revertir la suba en el número de casos en la ciudad.



Suba de contagios

Por tercera semana consecutiva, entre el 13 y el 19 de diciembre, en Junín volvió a registrarse una suba de contagios de coronavirus, con 195 casos en siete días.

De acuerdo al conteo que realiza Democracia, la fuerte suba comenzó en la semana del lunes 29 de noviembre al domingo 5 de diciembre, con 78 casos reportados y luego, del 6 al 12 de diciembre, con una nueva suba al contabilizarse 87, es decir, nueve más que en la semana previa.

El secretario de Salud, Carlos Lombardi, aseguró: “Estamos asistiendo a un aumento en el número de casos que se vienen dando en las últimas semanas y que en el día de ayer tuvo su pico después de muchísimas semanas, con un total de 50 casos positivos. Esto hace que la cantidad de activos se vaya incrementando, por lo que el riesgo de que aparezcan nuevos contagios es mayor”.

No obstante, destacó: “Estamos contentos por los niveles de vacunación de la ciudad de Junín y con los testeos que estamos haciendo con el objetivo de identificar y aislar rápidamente a los pacientes positivos. Pero con esto no alcanza, por eso buscamos que la gente tome conciencia, sobre todo en estos momentos del año en donde los encuentros son mayores. Pedimos que vuelvan los cuidados para evitar que los casos sigan creciendo”.

“Nuestro objetivo es llamar a la reflexión a toda la población de Junín, no solo a su responsabilidad individual sino también social y colectiva. Implica que me cuido yo y por ende a los demás. Debemos seguir manteniendo la aireación de los ambientes, el uso del tapaboca, la no concurrencia de mucha gente en los espacios cerrados, la higiene de manos y la distancia social. Estamos asistiendo a una nueva oleada de casos y por eso llamamos a reforzar los cuidados”, enfatizó el médico.

Por su parte, la Dra. Gabriela Franchi, subsecretaria de Salud, expresó: “Teniendo en cuenta que la salud es una construcción colectiva, estamos todos en esto, pero lo colectivo comienza desde lo individual. Cada uno tiene que ser responsable y si tiene su turno que lo cumpla ya que las vacunas son seguras y cuanta más gente haya vacunada será mejor para todos. Y mantener los cuidados porque de este tipo de circunstancias salimos todos juntos. Llamamos a la reflexión de toda la comunidad para evitar que los casos sigan subiendo”.

Vacunación

Mientras rige en todo el territorio bonaerense la vacunación libre para toda la población a partir de los tres años, tanto para la primera como para la segunda dosis, también entró en vigencia el pase sanitario y la vacunación libre para turistas.

Con estas medidas, el Gobierno busca avanzar con la aplicación de dosis para resguardar contra el coronavirus a una mayor cantidad de población.

De acuerdo al monitor de vacunación de la Provincia, en nuestra ciudad, ya se realizaron un total de 198.165 aplicaciones de vacunas.

Hasta hoy hay 95.023 vacunados con primera dosis y 86.257 con segunda, esquema completo. Mientras tanto, hay 7166 vacunados con tercera dosis y 9719 con refuerzos.

El director del Hospital Interzonal, Sebastián Meneses, aseguró que “en los últimos diez días hubo cinco internaciones, dos están en terapia, dos fueron dados de alta y el restante está internado en el segundo piso”. El dato clave es que según afirmó: “Los cinco pacientes infectados no estaban vacunados”.

Consultada la directora de la Región Sanitaria III, Lucrecia López destacó que la vacunación continúa a buen ritmo y que se encuentran aplicando refuerzos.

“Actualmente estamos solo con turnos para tercera dosis y son 800 por día, con un alto porcentaje de presentismo”, explicó.

Se trata de turnos para docentes con tercera dosis, mientras continúa la aplicación de primera y segunda dosis libre desde los 3 años.

“Al personal sanitario, todo personal de la salud se aplica la herramienta del refuerzo y a la población general se aplica una tercera dosis”, especificó.

“La vacunación viene a buen ritmo y las terceras dosis se han aceptado muy bien. La gente está yendo a vacunarse”, aseguró.

Actualmente hay dos postas de vacunación vigentes: la de Unnoba, en Sarmiento y Libertad, y la de calle Alemania 177.

López aclaró que “las credenciales que estaban en la posta de IOMA ahora están en la posta de Unnoba”.

A su vez, refirió que “el pase sanitario se habilita con el cartón de vacunación, con la tarjeta o la aplicación del Vacunate y Mi Argentina”.

Pase sanitario

El gobernador Axel Kicillof aseguró que el pase sanitario apuesta a "estimular fuertemente la vacunación contra el coronavirus".

Se trata de una constancia que servirá para acreditar la vacunación con dos dosis desde los 13 años y, de esa forma, estar habilitado a realizar y participar en espacios cerrados actividades culturales (obras de teatro o recitales), deportivas (gimnasios o canchas de fútbol 5); religiosas (misas y celebraciones) y recreativas (restaurantes y bares), al igual que para realizar trámites ante organismos públicos provinciales o ante entidades privadas.

Reporte diario

La secretaría de Salud informó 50 nuevos contagios y el número de positivos activos subió a 131. No se reportaron fallecimientos.

Del total de muestras de Junín, 127 resultaron negativas y 46 positivas.

Además, se sumaron cuatro casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Actualmente hay 13 casos sospechosos y el total de decesos es de 456.

Se informó que 27 personas recibieron el alta.

________________________________

