Contagios de coronavirus: tercera semana consecutiva con suba de casos

Por tercera semana consecutiva, en Junín volvió a registrarse una suba de contagios de coronavirus, luego de que se dispararan en la semana del lunes 29 al domingo 5 de diciembre, con 78 casos reportados y luego del 6 al 12 de diciembre, con una nueva suba al contabilizarse 87, es decir, nueve más que en la semana previa.

Esta semana, entre el 13 y el 19 de diciembre la cifra volvió a subir de manera llamativa, con 105 contagios registrados.

De esta manera, también se incrementó de manera exponencial el número de activos que pasó de 17 a 124, en tres semanas.

Cabe recordar que entre el lunes 22 y el domingo 28 de noviembre se habían registrado 17 casos.

La misma cifra se había contabilizado entre el lunes 8 y el domingo 14 de noviembre mientras que, entre el 15 y el 21 de noviembre se contabilizaron 10 casos.

Así, las cifras vuelven a mostrarse como las más elevadas desde el mes de agosto y preocupa al sistema de salud, aunque de momento las hospitalizaciones a causa de los contagios no es significativa.

Registro semanal

En la línea del conteo que viene realizando Democracia, se habían registrado 5 casos en la semana del 1 al 7 de noviembre.

Entre el lunes 25 y el domingo 31 de octubre se habían registrado 6. Cabe destacar que entre el 18 y el 24 de octubre se habían registrado 8. En la semana previa, del 11 al 17 de octubre se habían contabilizado 4. Entre el 4 y el 10 habían sumado 8.

En detalle, siguiendo la línea de contagios en la ciudad, había comenzado a evidenciarse un descenso entre el lunes 30 de agosto y el domingo 5 de septiembre pasado cuando se habían informado 38 contagios en Junín, mientras que en la semana previa, entre el 23 y el 29 de agosto se habían registrado 66 casos.

En la semana anterior, entre el 16 y el 22 se habían contabilizado 106; y entre el 9 y el 15 de agosto se habían registrado 118 positivos, cuando entre el 2 y el 8 de agosto, se habían registrado 189 contagios.

Ahora, en las últimas tres semanas, la suba de contagios fue exponencial y sumó 270 en total.

Pase sanitario y vacunación

Desde mañana comenzará a regir el pase sanitario en Junín y en el resto de la provincia de Buenos, para que personas vacunadas -a partir de los 13 años- puedan acceder a distintas actividades al aire libre y en espacios cerrados.

Pero esta medida trajo algunos interrogantes en el Municipio, sobre todo en cómo se va a implementar y quién la va a controlar.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, Luis Chami, manifestó: “Hasta acá no está claro y no tenemos resuelto nada con esa medida. Creo que los gobiernos nacional y provincial están en una etapa de desorientación total y nosotros como municipio no vamos a tomar decisiones que perjudiquen a la totalidad de los ciudadanos. Hoy nosotros no tenemos una postura tomada”.

“Tampoco hay una bajada de línea para la policía y no creo que los pongan en ese desgaste, que tienen que controlar el delito y estar en otra posición”, sostuvo.

A su vez, agregó que “el Comité de Crisis resolvió apelar a la responsabilidad individual de las personas en los establecimientos y en todos los lugares. Nosotros no vamos a salir a controlar hasta tanto estén claras las medidas. Ya lo dijo el intendente, no hay más para presionar a la gente”.

Chami consideró que “no queda claro quién lo tiene que pedir. La Provincia descentraliza los problemas y se los tira a los municipios y no se hace cargo de nada, no queda claro cómo se va a implementar”.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que el “pase libre con vacuna” busca profundizar la vacunación con dos dosis entre los bonaerenses.

Según explicó, el pase será necesario para acceder a eventos masivos al aire libre, y para actividades culturales, recreativas, deportivas y religiosas en espacios cerrados.

Además, se solicitará acreditar la vacunación con dos dosis para "la realización de trámites ante organismos públicos y entidades privadas", y en el caso de los "trabajadores que realicen atención al público".

Reporte diario

La Secretaría de Salud de Junín informó que el último sábado se registraron 14 nuevos contagios y el total de activos saltó a 124.

En detalle, del total de muestras de Junín, 69 resultaron negativas y 10 positivas.

Además, se sumaron 4 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Hay un total de 18 casos sospechosos que aguardan resultados de muestras y el número de pacientes recuperados es de 15.546.

No se registraron fallecidos y el total de decesos, desde el inicio de la pandemia es de 456.

Se informó que 18 personas recibieron el alta.

