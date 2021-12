ROM presentó Lucy, un software para revolucionar el mercado de autos

En el país existen más de 5300 agencias multimarcas de autos y cerca de 800 concesionarios oficiales, distribuidos en las 24 provincias. Y ROM, una empresa de Junín, se lanzó al imponente desafío de integrarlas a todas en Lucy, un novedoso software para la compra-venta de autos.

De la mano de Álvaro Oroza, fundador de ROM, Lucy está siendo adoptada por un gran número de agencias multimarca y concesionarios oficiales. Con el soporte de un equipo de desarrollo de software propio, Lucy permite elegir el modelo, evaluar los precios, chequear la disponibilidad en agencias cercanas y también administrar áreas de gestoría y comercial.

En una charla con Democracia, Oroza contó que “ROM es la primera comunidad de concesionarios oficiales y multimarca del país. A través de nuestro software Lucy permitimos que puedan tener una agencia ordenada y sistematizada, desde el área de atención al público, pasando por ventas, gestoría y hasta procesos contables. Y Lucy tiene un apoyo complementario en ComunidAuto, una red en la que se conectan las agencias multimarca entre sí y los concesionarios oficiales formando una gran comunidad de la que todos son participes para potenciar sus ventas, compartir comisiones y lograr más y mejores negocios. “A nosotros nos gusta decir que Lucy los organiza y ComunidAuto los conecta”, señaló Oroza desde sus oficinas de Ramón Hernández 1046.

El nacimiento de Lucy

Lucy comenzó a tomar forma hace 5 años y lleva relevados más de 3000 potenciales usuarios, donde actualmente el 10% están activos dentro de la plataforma con el debido equipo de soporte a su entera disposición de manera on line y con los tutoriales apropiados que le facilitan la navegación y la carga de datos dentro de la misma. Oroza remarcó el cambio de épocas, el efecto pandemia y las dificultades que existían en el mercado: “Antes no era fácil. Si había 50 concesionarios oficiales vos no podías saber el precio que tenían en cada uno. Había que llamarlos individualmente, tener el contacto, etc. Necesitábamos un lugar donde concentrarlos a todos. Entonces creamos ROM, para poder sostener Lucy, un software para que todas las agencias multimarca tengan sus productos y servicios ordenados, de manera eficaz. Ahí pueden administrar su empresa, desde el área de recepción hasta el de venta, consultoría o administración contable”, explicó el creador de ROM.

El software, que cuenta con una prueba gratuita de un mes, permite a los agencieros acceder a la preventa, ficha de peritaje e inspección, consultar historial del auto, kilometraje y ver stock de auto en agencias cercanas.

“La idea es educar al mercado. Esta es la primera comunidad de agencias multimarca y concesionarios oficiales de Latinoamérica. Nadie nunca hizo que todos estén dentro de un mismo lugar, hagan negocios entre sí y se puedan pasar precios manteniendo una cultura de respeto y ética profesional. Esto es posible por nuestra experiencia en el rubro automotor. Sabemos lo que quiere la fábrica, lo que quiere el concesionario oficial, lo que quiere la agencia y el cliente. Así armamos un contexto donde todos, con foros internos, pueden interactuar preguntar y responder si tal o cual agencia cumplió o no”, explicó Oroza”.

Crecimiento de Lucy y ComunidAuto

Próximamente se lanzará el e-commerce, pensado para usuarios finales, al que tendrá acceso cualquier persona desde una PC o app. Desde allí se podrá ver el stock de todas las agencias que componen la red y elegir el vehículo por precio, por la puntuación del público y por la ubicación en la que se venda. Y además, se está elaborando la primera red social automotor que se estima que estará lista para enero del 2022. También se hará extensivo a todos los talleres mecánicos y gestorías del país para que los mismos puedan ser parte de esta gran comunidad.

ROM además es sponsor de varios pilotos en Turismo Carretera, como el recientemente retirado multicampeón Guillermo Ortelli, Vicente Pernia y Jony Debenedictis, entre otros, así como de otras categorías del automovilismo nacional. Presentes en cada carrera de las competencias, ROM aprovecha cada etapa para sumar agencias al sistema Lucy, con jornadas de capacitación y eventos para reventas.

“Actualmente tenemos área de recepción, venta, consultoría, contaduría, e-commerce, sistema digital, salones de venta, centro de inspección con ficha de peritaje, centro de chapa, pintura, polarizado, lavadero propio y logística para entregar a todo el país. ROM tiene toda la empresa completa y tiene que ser el mejor ejemplo para todos los reventas. Si todos trabajan de la misma manera va a cambiar el mercado por la retroalimentación que se genera, obvio que esto lleva tiempo, es el camino más largo, pero estamos convencidos de que se puede lograr. Queremos cambiar y revolucionar la compra y venta de autos en el país y que vivas una agradable experiencia, con garantía de confianza” cerró el fundador de ROM .

____________________________________

Mirá TeleJunin en vivo