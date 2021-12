Bullrich reaviva la discusión sobre la división de la Provincia: ¿Cómo queda Junín?

El debate acerca de la división de la provincia de Buenos Aires recibió un renovado impulso a raíz de la presentación pública de un nuevo proyecto por parte del exministro de Educación y recientemente devenido exsenador, Esteban Bullrich.

Junto a referentes de su espacio político, el exfuncionario presentó su libro "Una nueva Buenos Aires, para renovar el pacto de unión nacional". La propuesta fue diseñada junto a Enrique Morad, abogado y profesor de ciencias políticas, y Jorge Colina, economista titular del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

“La realidad actual de la provincia de Buenos Aires es angustiante, con una pobreza y una marginalidad crecientes y, sobre todo, con un horizonte difuso si no se adecua al mundo nuevo del siglo XXI”, puntualiza Bullrich, preocupado por lo que él considera los grandes conflictos que actualmente atraviesa la Provincia, su ingobernabilidad y falta de identidad.

Con una población estimada de 17,5 millones de habitantes y un vasto territorio geográfico, como así una extensa Costa Atlántica y ríos propios, la provincia de Buenos Aires ha presentado grandes desafíos para las administraciones designadas para gobernarla.

Esteban Bullrich puntualiza que la Provincia adolece de armonía en su diseño, lo que se agudiza con la insuficiente capacidad política para gobernarla. Sin ir más lejos, el autor del proyecto recuerda que las dimensiones de las políticas públicas se hallan superpuestas y, a menudo, en conflicto: ocho secciones electorales, 12 regiones sanitarias, 19 departamentos judiciales, 25 regiones educativas, 32 jefaturas departamentales de seguridad y 135 municipios.

“Deberíamos rediseñar Buenos Aires. Barajar y dar de nuevo con un solo objetivo: el bien común para los bonaerenses de cara al año 2030 y los siguientes”, afirma el exministro de educación en su libro. Su proyecto –que no es el único dedicado a la división de la Provincia- propone la creación de cinco nuevas provincias a partir de la ya existente.

La reestructuración daría lugar a la provincia de Buenos Aires del Norte, provincia de Buenos Aires del Sur, provincia de Buenos Aires Atlántica, provincia de Luján y provincia del Río de la Plata. En el caso de Junín, el proyecto ubica a la ciudad en la provincia del Norte, con capital en San Nicolás de los Arroyos y una población estimada de 2.2 millones de habitantes, según las previsiones del Indec para 2021. Las demás capitales serían La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Luján.

En la presentación de su libro, Bullrich afirmó que “la propuesta es dividir la Provincia en cinco intentando mantener un equilibrio poblacional, teniendo en cuenta las regiones naturales que la integran”.

Nuestra ciudad compartiría jurisdicción con San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Zárate, Campana, Baradero, Exaltación de la Cruz, Pilar, Escobar, Mercedes, San Andrés de Giles, Capitán Sarmiento, Bartolomé Mitre, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Navarro, Suipacha, Chivilcoy, Lobos, Roque Pérez, Gral. Las Heras, Colón, Rojas, Salto, Pergamino, Gral. Arenales, L. N Alem, Chacabuco, Alberti, Gral. Viamonte, Gral. Pinto, 9 de Julio, Bragado, Lincoln, 25 de Mayo, Ameghino, Gral. Villegas, Rivadavia y Carlos Tejedor. Un total de 40 partidos.

En su libro, Bullrich enfatiza en la dualidad que envuelve a la provincia de Buenos Aíres. Por un lado, es el distrito que más riqueza genera en el país por sus posibilidades productivas, pero también presenta serios conflictos estructurales que, de acuerdo al exfuncionario, conducen a altos niveles de pobreza e indigencia y, por consiguiente, desigualdad e inequidad. Sin embargo, la profunda crisis en que se halla sumido el país, tras dos años de pandemia y profunda recesión, podrían no generar el clima propicio para debatir un proyecto de este calibre, considerando el grado de emergencia que envuelve a muchas de las decisiones que deben ser tomadas en el corto plazo.

Consciente de ello, el exsenador agrega: “Cuando los debates necesarios para resolver un problema son postergados, la confusión agrava la situación y, en casos de gran magnitud, el peor escenario que podría darse es el de una confrontación exacerbada y hasta violenta.”

Base legal

Tal como lo establece en su libro, Bullrich recuperó la carta magna de nuestro país para el diseño de la propuesta. El exsenador pone énfasis en la recuperación del federalismo, y considera que la situación actual de la Provincia –por la cual legislaba- “es indigna”.

En su escrito, recupera el artículo 121 de la Constitución Nacional, que reza “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal”, así como el artículo 124, que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, pudiendo conformar regiones para facilitar el desarrollo económico y social.

Asimismo, la creación de nuevas provincias es un aspecto contemplado al interior de nuestra Constitución, que en su artículo 13 establece que “podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso”. Por lo tanto, afirma Bullrich, el proyecto deberá ser aprobado en primera instancia por la Legislatura bonaerense y luego elevarse al Congreso Nacional.

En caso de concretarse la reestructuración, “las jurisdicciones serán autónomas al momento de darse las respectivas constituciones. Nos gusta imaginar que en cada nueva provincia se dará una legislatura unicameral, acorde con la simplicidad de la época”, puntualiza el exsenador.

¿Qué pasa con Junín?

El exfuncionario de la cartera de educación muestra signos de preocupación por “el derroche de oportunidades en el interior provincial, siempre demorado con intervenciones de entidades cada vez menos necesarias en el atiborrado y lejano centro político de La Plata”.

Junín es una ciudad de gran relevancia en el noroeste de la Provincia, en tanto cabeza de partido y cantidad de habitantes. Una reestructuración como la propuesta por el proyecto recientemente presentado también la afecta, sobre todo a partir del cambio de capital, considerando que se dejaría de responder a La Plata, y el centro administrativo pasaría a ser San Nicolás.

Desde Democracia fue realizado un relevamiento entre referentes regionales acerca de lo que podría significar una reforma de este tipo para la ciudad y los demás municipios.

Consultado por el medio, el exintendente de Chacabuco y exsenador provincial Héctor Francolino, se mostró en desacuerdo con el proyecto presentado por Bullrich.

“Lo que plantea Bullrich es romper una provincia y hacer de eso varias. La Argentina es tal cual está, y la provincia de Buenos Aires es tal cual está”, puntualizó. Sin embargo, coincide en que la Provincia necesita un cambio hace tiempo y valora este proyecto como “antecedente al proyecto de regionalización de la Provincia”

El exfuncionario ha sido un histórico defensor de la regionalización, pero no de la división. “No estoy de acuerdo en romper la Provincia. La idea es que la provincia de Buenos Aires se regionalice pero por las secciones electorales, que están creadas por ley. Cada sección electoral se debe convertir en la región”, afirmó Francolino.

Por su parte, en diálogo con Democracia, el exintendente de Carlos Casares y actual senador provincial por el Frente de Todos, Walter Torchio, considera que “no estamos en el momento oportuno” de tratar un proyecto de este tipo y expresó que no está de acuerdo conceptualmente con la propuesta.

El principal argumento de Torchio para establecer un contrapunto a lo propuesto por Bullrich es el tamaño de la reforma requerida, y lo que significaría a nivel administrativo. “A mí me parece que este proyecto está a destiempo. Hoy, hacer cuatro provincias más implica un gasto burocrático del Estado importante. Me parece que en este momento puntual de la Argentina es un proyecto para discutir, pero no para tratar”, destacó el funcionario.

Asimismo, tras ser consultado por este medio acerca de la situación actual del territorio bonaerense, Torchio afirmó que “la Provincia es muy heterogénea y diversa, pero tenemos que tratar de amalgamar el conurbano con el interior de la mejor manera posible. Es parte del desafío que tenemos por delante”.

En contraste, Adrián Feldman, concejal de Juntos por el cambio en Junín, considera que el proyecto de Bullrich tiene gran relevancia: “Es un aporte interesante para los que pensamos que esta provincia, así como está planteada, es inviable. Es una rémora del siglo XVIII y tiene una realidad absolutamente distinta en el siglo XXI”, puntualizó.

A diferencia de Torchio, el concejal juninense expresó a este diario que “es un momento extraordinario para hablar de este tema. El peronismo ha perdido, y no puede plantear que se piensa la división de la provincia de Buenos Aires para ganarle”.

Respecto al cambio de capital, Feldman se mostró de acuerdo. “La lejanía de La Plata para Junín es un tema insalvable, y le hace perder a quien gobierna a nivel provincial el objetivo de llegar al ciudadano”, declaró el funcionario.

Así como Esteban Bullrich, en la presentación de su libro expresó la urgencia de generar cambios estructurales en la Provincia, Feldman declaró a Democracia que “los argentinos tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y empezar a tratar los temas importantes”.

