Dudas en Junín con el pase sanitario: “No queda claro quién lo tiene que pedir”

A partir del próximo martes comenzará a regir el pase sanitario en Junín y en el resto de la provincia de Buenos, para que personas vacunadas -a partir de los 13 años- puedan acceder a distintas actividades al aire libre y en espacios cerrados.

Pero esta medida trajo algunos interrogantes en el Municipio, sobre todo en cómo se va a implementar y quién la va a controlar.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, Luis Chami, manifestó: “Hasta acá no está claro y no tenemos resuelto nada con esa medida. Creo que los Gobiernos nacional y provincial están en una etapa de desorientación total y nosotros como Municipio no vamos a tomar decisiones que perjudiquen a la totalidad de los ciudadanos. Hoy nosotros no tenemos una postura tomada”.

“Tampoco hay una bajada de línea para la Policía y no creo que los pongan en ese desgaste, que tiene que controlar el delito y estar en otra posición”, sostuvo a Democracia.

Y agregó: “El Comité de Crisis resolvió apelar a la responsabilidad individual de las personas en los establecimientos y en todos los lugares. Nosotros no vamos a salir a controlar hasta en tanto estén claras las medidas. Ya lo dijo el Intendente, no hay más para presionar a la gente”.

“No queda claro quién lo tiene que pedir. La Provincia descentraliza los problemas que se los tira a los municipios y no se hace cargo de nada, y no queda claro cómo se va a implementar”, subrayó Chami.

Buscan profundizar la vacunación

En conferencia de prensa, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que el “pase libre con vacuna” busca profundizar la vacunación con dos dosis entre los bonaerenses.

Según explicó, el pase será necesario para acceder a eventos masivos al aire libre y para actividades culturales, recreativas, deportivas y religiosas en espacios cerrados.

Además, se solicitará acreditar la vacunación con dos dosis para "la realización de trámites ante organismos públicos y entidades privadas", y en el caso de los "trabajadores que realicen atención al público".

"Hoy venimos a hacer un llamado a cuidar lo que tenemos, para preservar lo que hemos ganado con tanto esfuerzo", resaltó el gobernador de Buenos aires.

“No es una medida caprichosa”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que el pase libre con vacunas que implementará a partir del 21 de diciembre la provincia de Buenos Aires "no es una medida caprichosa y funciona en todo el mundo".

"El pase libre con vacunas que implementamos en @BAProvincia no es una medida caprichosa o al azar. Funciona en el mundo, de manera muy rigurosa y con altas multas para quienes no lo cumplan", escribió Kreplak en su cuenta oficial de Twitter.

El funcionario compartió en su posteo una nueva edición del boletín sanitario internacional "Infopan" y el breve clip audiovisual hace una recorrida por diversos países de Europa, donde se exige un "pasaporte" sanitario.

Infopan informa sobre el "pasaporte Covid" en Suiza; el "pase verde" que rige en Francia e Italia; o la prohibición impuesta en Alemania para los vacunados, quienes no pueden ingresar a determinados comercios o asistir a eventos públicos.

Días atrás, el Gobierno bonaerense anunció que aplicará el "pase libre con vacunas" a partir del 21 de diciembre para personas mayores de 13 años que concurran a eventos masivos y actividades culturales en lugares cerrados o que realicen trámites ante organismos públicos, con el objetivo de incentivar la vacunación voluntaria ante el crecimiento semanal de casos de coronavirus.

"A partir del 21 de diciembre vamos a extender lo que ya rige a escala nacional para eventos masivos. Se trata de acreditar la vacunación con las dos dosis desde los 13 años. Lo mismo sucede para actividades culturales, deportivas, religiosas en espacios cerrados y para la realización de trámites ante organismos públicos provinciales y municipales", indicó Kicillof en esa oportunidad.

El mandatario bonaerense detalló que el "pase sanitario" también se pedirá "para la realización de trámites ante entidades privadas, y los y las trabajadoras con atención al público, en entidades públicas y privadas, también tendrán que contar con el pase libre con vacuna".

Precisó que se podrá acreditar que se cuenta con las dos dosis de vacunación a través de la exhibición de la credencial de vacunado, con aplicación del programa Vacunate o Mi Argentina y con el cartón donde figure que se recibieron las dos dosis de esquema completo de vacunación.

“Aumentó la cantidad de gente vacunándose"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que "la sola mención del pase sanitario" ha hecho que aumente "la cantidad de gente concurriendo a darse la segunda dosis de la vacuna" contra el coronavirus y convocó a completar el esquema de inoculación, ya que "hay vacunas disponibles para todos".

"El pase sanitario no busca restringir nada; es solo apoyar la campaña de vacunación; hay vacunas disponibles", dijo Cerruti en rueda de prensa en Casa de Gobierno, en la que advirtió que "están creciendo los casos de coronavirus en el mundo y en la Argentina, y hay que volver al uso del barbijo en espacios cerrados".

"Ya solamente la mención del pase sanitario ha hecho que la cantidad de gente que está concurriendo a recibir la segunda dosis" aumente en los últimos días, dijo la portavoz, al destacar que "hay vacunas para todos y para todas".

En ese marco, la vocera aseveró que "se tiene que ir a vacunar sobre todo la población que tiene una sola dosis" y exhortó a darse el "esquema completo" de inmunización.

"El pase sanitario es para que nos vacunemos, para que tengamos la segunda y la tercera dosis si es posible", dijo la funcionaria en su habitual rueda de prensa de los jueves en Casa de Gobierno y destacó que en la Argentina "la campaña de vacunación ha sido y es muy exitosa", con "más del 80% de la población mayor de 18 años con las dos dosis, y muchos ya yendo por el refuerzo o la tercera dosis".

También celebró que haya "un nivel de vacunación muy alto y muy importante" entre los adolescentes, pero advirtió: "Tenemos un tema con los jóvenes entre los 18 y los 30, es la población que tiene una dosis y que no se ha dado la segunda".

"A ese universo sobre todo es al que le estamos diciendo a través del pase sanitario que para entrar a determinados espectáculos masivos o cierto tipo de eventos van a tener que tener el pase sanitario, que es tener puesta la segunda dosis", explicó.

En tanto, advirtió que "están creciendo los casos de coronavirus en el mundo y en la Argentina" y, por este motivo, "hay que volver al uso del barbijo en espacios cerrados".

"Ojalá no tengamos una tercera ola, eso esperemos", dijo y llamó a "no hacer diagnósticos catastróficos porque hay pronósticos no basados en datos reales".

Finalmente, anunció que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, viajará el próximo lunes a Bolivia a llevar una donación de vacunas: "Si no nos vacunamos todos, si no entendemos que se tiene que vacunar todo el mundo, no hay manera de parar la pandemia", finalizó.

Dónde habrá que presentarlo

-Eventos masivos (desde los 13 años).

- Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados.

- Realización de trámites ante organismos públicos provinciales y municipales.

- Trámites presenciales ante entidades privadas, cuando impliquen aglomeración de personas.

- Trabajadores que realicen atención al público, en entidades públicas o privadas.

- Se deberán acreditar dos dosis de la vacuna por lo menos 14 días antes del evento, con las Apps VacunatePBA, Mi Argentina o el carnet de vacunación.

En Mar del Plata

Para las personas que disfruten de sus vacaciones en Mar del Plata no será necesario tramitar el pase sanitario que, en provincia de Buenos Aires, comenzará a regir el 21 de diciembre.

Al menos así lo indicó el presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (Emtur), Bernardo Martín, quien destacó que el municipio no exigirá el pase sanitario y aseguró que "lo que no va a existir es que a una persona la paren en la ruta y le pidan el pase. No se necesita nada para entrar a la ciudad”.

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario municipal señaló que “con el pase sanitario hay muchos grises. ¿Quién lo va a controlar? Los comerciantes están reticentes a hacerlo y la Provincia va a tener que tomar alguna medida al respecto".

Martín expresó que algunos comerciantes plantean la duda de qué hacer con los empleados que aún no se han vacunado y señaló que "tenemos que entender que la vacuna no es obligatoria. En muchos lugares el control se usó en espectáculos masivos, pero lo vemos de difícil ejecución en comercios pequeños".

En ese marco, sostuvo que "es esencial que la gente se vacune, pero el esquema de control es de imposible cumplimiento".

