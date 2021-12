Una profesión que se torna apasionante y demandante de actualizaciones continuas

La profesión de contador o contadora pública nacional suele ser apasionante y muchas veces demandante de una constante actualización para poder aplicar la normativa vigente, más aún en tiempos de pandemia, cuando por algunas normas se vieron beneficiadas las pequeñas y medianas empresas.

En diálogo con Democracia, la contadora pública nacional María José García habló de lo que para ella es desempeñarse en la profesión.

Oriunda de Florentino Ameghino, desde hace muchos años está radicada en nuestra ciudad, donde estudió la carrera en la Unnoba, institución a la cual ella muestra su agradecimiento y su orgullo por haber cursado allí.

“Como muchos otros, no soy de Junín sino que me trasladé aquí para estudiar. Después, con el transcurso del tiempo, las cuestiones laborales me fueron llevando a que me quede y me instale acá”, manifestó.

“De recibida en la Unnoba, ya van 12 años de ejercicio de la profesión. La gran mayoría de estos años estuve trabajando en relación de dependencia en uno de los estudios de contadores más grandes de Junín, con el contador Giaccobini, donde aprendí muchísimo realmente, lo cual me permitió crecer en la profesión. En su estudio había mucha variedad y el diálogo permanente para que uno aprenda era algo continuo, entonces realmente el aprendizaje fue muchísimo. Ahora estoy trabajando de manera independiente, con mis clientes, en general apuntando a la pequeña empresa”, explicó.

Estar actualizado

La contadora García señaló que el tema que era una constante en su profesión es que se debía estar actualizado siempre.

“Es una profesión que tiene cambios continuos en materia de normativa, entonces debemos estar en una continua actualización. Tal vez eso es lo ‘negativo’, porque se suele actuar a contrareloj para cumplir con todos los cambios en la normativa para ‘ayer’ ”.

“Fundamentalmente, si venimos de un año de pandemia, donde hubo que aplicar mucha norma a favor de las Pymes para que pudieran subsistir ante toda esta situación, eso nos llevó a todos los contadores a tener que ir atrás, también para apoyarlas, para que ellos puedan cumplir y tener todos los beneficios que se estaban otorgando mediante la norma”, explicó.

Ante la acotación que incluso antes de la pandemia ya se habían realizado cambios en el Código Civil y Comercial, que repercutieron en la profesión de los contadores, la entrevistada señaló: “Toda la norma que va cambiando ya sea el Código, ya sean leyes, hacen que uno tenga que estudiarlas para poder aplicarlas de la manera correcta”.

Respecto a los cambios de gobierno, que conllevan también políticas distintas en materia económica y financiera, la contadora García reflexionó: “Desde que estoy ejerciendo la profesión, estos cambios son periódicos. Lógicamente si sale una ley de blanqueo o una moratoria para poder recaudar, puede ser que se den con los cambios de gobierno, algunas veces. Algunos cambios son notorios, son más publicitados o están más en las noticias, y otros no, pero uno los tiene que aplicar igual”.

Gestiones

Consultada sobre cómo había quedado actualmente el sistema de gestión virtual, en lo atinente a la contabilidad, con organismos estatales para presentar distintos expedientes o trámites, respondió: “En mi experiencia, en lo que yo he tenido que operar, demasiado bien. A veces he necesitado soluciones rápidas y la virtualidad puede ser que no sea tan rápida. Por ejemplo, en AFIP cada presentación que he hecho ha tenido su respuesta en un tiempo prudencial, pero por ahí hay otras cuestiones, en otras reparticiones públicas, que están un poco más frenadas”.

La profesión

Para la contadora María José García, la profesión es apasionante. “Yo no me veo haciendo otra cosa. Me encanta lo que hago, no solamente lo impositivo, sino la contabilidad, lo financiero. Es una profesión que tiene muchas ramas donde poder desarrollarse”, destacó.

____________________________________

