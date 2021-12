Se realiza hoy la segunda jornada del IV Festival Multiexpresivas en Junín

Hoy tendrá lugar la última jornada del IV Festival Multiexpresivas en Junín. Según lo explicado por Sofía Piazza y Romina Vivero a TeleJunín, los dos primeros festivales fueron en forma virtual en plena pandemia, y un tercero presencial en “Marea Cultura” (Gral Paz y Newbery).

Esta vez, el evento cuenta con tres escenarios, ubicados en distintos lugares: en el interior de Casa Pronto (España y Borges); en calle Ataliva Roca 139, entre Coronel Suárez y Avellaneda, frente a Aquí Bar; y Espacio Junín, en el interior y en la terraza del Salón Sirio, Belgrano 140.

De acuerdo a las organizadoras, este evento tiene como objetivo “festejar el arte y la cultura local y de la zona, para abrir redes y conectar los sucesos artísticos que están en plena producción y creación”.

“Se trata de reunir, logrando redes entre grupos y colectivos artísticos existentes, las diferentes expresiones del arte; música, teatro, poesía, danza, artes visuales y audiovisuales, para concluir en el encuentro necesario, indispensable entre artistas y espectadores”, destacaron.

Equidad en cupo escénico

El festival adhiere también al concepto de “equidad de cupo”. Dada la situación actual en las producciones artísticas a nivel local y nacional, que ponen en juego el escenario como elemento de soporte de cualquier producción (sea danza, música, teatro, etc), según la Ley Nacional de Cupo, que propone “un 70% de hombres y un 30% de mujeres y disidencias en el escenario”.

Otras ciudades del país, como Rosario, buscan llegar a una igualdad, a una posibilidad más justa, en actividades culturales y artísticas con el lema “por equidad en cupo”, de manera que sea un 50% de participación masculina y un 50% de participación femenina y disidencias.

Festival de encuentro y redes culturales

Desde una propuesta de festival “itinerante por la ciudad”, logran que el arte y la cultura de artistas locales y de la zona puedan recorrer parte de la ciudad y abrirse a la comunidad a través de diferentes puntos a modo de “células” de esta red de manifestaciones artísticas, considerando tres escenarios en diferentes locaciones.

El Escenario 3 del día de hoy propone “Ingresos Populares”, cuya “1er preventa” ya está en marcha y sugiere dos modalidades de pago: virtual y presencial con precio promoción por dos ingresos a $1500, que incluyen la participación en sorteo de “premios multiexpresivos”, a realizarse hoy, al cierre del festival.

Programa para hoy

Escenario 3 (Salón Sirio)

16hs. Taller de actuación, profesora Huilén Medina Senn (Bs. As.)

18hs. Redes multiexpresivas. Conducen: Ponty Pelpa y Prima Pelpa.

Feria de emprendedores y artesanías, proyecciones audiovisuales.

En vivo: Helado de Palito (Poética Rapsodia), Hoy se baila (danza); “La carta más triste que he escrito en mi vida” (Unipersonal, teatro); Dúo Clart Bertinat (géneros latinoamericanos, Lincoln) Marga Peloso (Humor Bestial, teatro, de Buenos Aires) y La Tría Manija (cachengue, mecha y kerosene). Cierre: La Charo (Bs. As.).