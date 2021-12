La Guardia del HIGA Junín atendió un promedio de 2404 casos mensuales

La jefa del Servicio de Urgencia y Emergencia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Abraham Félix Piñeyro” de Junín, Dra. Romina Jourdane, brindó un informe donde se confirma que de enero a noviembre de 2021 se atendió un promedio de 2404 casos mensuales, que el mes de mayor complejidad fue en marzo donde se registraron 3112 urgencias y que en total hubo 26448 atenciones médicas.

Además, Jourdane realizó un balance del trabajo realizado en el marco de la pandemia y aseguró que el trabajo en equipo ha sido la clave para salir adelante de los momentos más complejos.

En relación a la tarea realizada, resaltó: “Tuvimos momentos muy complejos durante la pandemia; donde no había camas en los pisos. Clínicas privadas cerraban sus puertas, ese flujo de pacientes vino al hospital y aumentó mucho el número de ingresos en la sala”.

Agregó: “Hoy en día la gente tiene menos cuidados y el paciente respiratorio no deja de venir porque los demás virus existen; y estos síntomas son muy parecidos a los del covid. Lo que cambia es que cuando ves los resultados son negativos. Pero las neumonías siguen existiendo y todos los pacientes ingresan con protocolos”.

Ante el marco de una posible “tercera ola” de coronavirus, Jourdane expresó: “Nadie sabía o no existía un manual con recetas para sobresalir del caos que desató la pandemia. El aprendizaje de estos tiempos nos ayudó a tomar cartas en el asunto para saber qué hacer y qué no ante un posible rebrote”.

“Más allá de lo que puede ocurrir, es nuestro deber y nuestra obligación recordarles constantemente a nuestros vecinos que la pandemia no terminó y que por eso es muy importante mantener las recomendaciones sanitarias que ya todos conocemos”, concluyó.

La tarea de los fines de semana

Según la doctora Jourdane los fines de semana siguen siendo “terribles” para el sector por la suba de los accidentes de tránsito en la ciudad y por las actividades de esparcimiento nocturnas. Al mismo tiempo, aseguró que “en épocas festivas los siniestros aumentan y el trabajo en la guardia siempre se complica”.

Explicó: “En el mes de octubre se habilitaron las salidas nocturnas. Los sábados a la noche el servicio tiene que afrontar pacientes alcoholizados que circulan en moto sin casco. Esa combinación es la peor, y la tendencia arroja que cada vez se da en horas más tempranas del día”.

El trabajo en equipo, la clave

Está claro que la guardia del HIGA Junín brinda un servicio fundamental para toda la población y tras un año de muchísimo trabajo el agotamiento se siente en el personal. Al respecto, Jourdane expresó: "Creo que envejecimos unos 30 años todos, esto es real, tenemos un cansancio extra al que teníamos a fin de año siempre, lo sentimos, lo vemos en las enfermeras, los médicos y los laburantes”.

Añadió: “Estamos todos agotados, la segunda ola pasó, pero esperamos una tercera. Uno aprende un montón de cosas, por ejemplo, a superar el miedo de entrar a la sala respiratoria, de pensar si me saqué la máscara y me toqué la cara. Ya ahora nos ponemos y sacamos los equipos con facilidad. Lo único que se mantiene es el cansancio”.

Por último, destacó: “Yo creo que sobrevivimos por lo que somos como grupo, no es fácil encontrar personas con una dinámica así, donde todos tiramos para el mismo lado. No es fácil, pero ponemos nuestro granito de arena para tratar de sobrellevar esto y subsistimos como servicio por nosotros, por el trabajo en equipo y la unión que hemos podido establecer. Eso me enorgullece”.