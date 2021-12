Juntos, de punta por la obra en la cárcel: “Es una falta de respeto a los juninenses”

El bloque de concejales de Juntos presentó ayer un proyecto de resolución con el objetivo de manifestar “su total desacuerdo y absoluto rechazo a la ampliación de la Unidad Penitenciaria 13 dentro del territorio del Partido de Junín, previsto en el Presupuesto provincial 2022”.

En la iniciativa, los ediles de Juntos manifiestan la necesidad de que se modifique el proyecto de Presupuesto provincial, específicamente, eliminando el ítem “Construcción de un Pabellón Colectivo en la Unidad Penitenciaria 13”, que tiene asignado un presupuesto de $196.881.550, “redireccionando dicho fondo a obras de infraestructura en el Partido de Junín, para uso de sus habitantes”.

El bloque oficialista, que responde al intendente Pablo Petrecca, ya había manifestado su preocupación ante el proyecto de Presupuesto 2022 enviado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por “no contemplar además el financiamiento de obras que beneficien a los vecinos de Junín”.

“El Presupuesto enviado destina el 70% del mismo a la ampliación de la Unidad Penitenciaria 13, dejando el resto repartido en fondos que son para un CAPS -que ya estaba licitado este año- y para la adecuación edilicia del Hospital Interzonal General de Agudos, sin detallar finalmente qué tipo de obras contempla esta adecuación o si solo se refiere a pagos de obras realizadas en años anteriores”, cuestionaron los ediles de Juntos.

Y agregaron: “Con este presupuesto, los vecinos de Junín una vez más no son considerados por el Gobierno provincial, siendo excluidos de la posibilidad de que se realicen obras que sean beneficiosas para la comunidad en general. Poner a la cárcel como obra para los juninenses es una falta de respeto para quienes habitamos el partido de Junín”.

La discusión por el delito

El secretario de Seguridad municipal de Junín, Andrés Rosa, afirmó en una nota anterior con Democracia que “las tres unidades penitenciarias de Junín albergan un 80 por ciento de delincuentes provenientes del conurbano bonaerense”.

Cabe recordar que la administración de Áxel Kicillof proyecta la construcción de un pabellón colectivo en la UP 13 de nuestra ciudad, según consta en las planillas anexas de obras para cada municipio durante el año que viene, a las que accedió Democracia.

Al respecto, Rosa sostuvo que “no es una buena noticia” y que “no queremos más ampliaciones ni más internos en nuestra ciudad”.

“Esto no es grato y lo quieren disfrazar con que va a generar fuentes de trabajo, pero las fuentes no se tienen que generar de esta manera”, advirtió. Y apuntó: “Que vayan a hacer penales en el conurbano que es donde está el problema”.

“El preso siempre tiene que estar cerca del su núcleo familiar, así lo dicen las normas, y desde ningún aspecto se justifica esta obra. En Junín quedó claro que no queremos más cárceles, ni más ampliaciones y no queremos más presos de afuera”, manifestó.

Además, declaró que las cárceles impactan en el crecimiento de la inseguridad y la generación de asentamientos. “Por qué no hacen estas cárceles en el conurbano, porque los intendentes del Frente de Todos no quieren”, punzó.

“Durante la pandemia hemos padecido las libertades que fueron otorgadas, cuando los dejaban sobre la ruta, en momentos en que no había transporte público y nos teníamos que hacer cargo desde el Municipio, porque no había respuestas desde el Patronato de Liberados o desde la Provincia. Hasta intervino la Cámara Penal de Junín. Fueron muchos los que salieron”, cuestionó.

En diálogo con Democracia, el director de Seguridad de Junín, Luis Chami, afirmó: “No es positivo. Cuando Vidal quiso avanzar, Pablo Petrecca se plantó y dijo ‘acá no se agrandan las cárceles’. No queremos que se amplíe la cárcel, ya pagamos esa cuota. Cuántas cárceles nos van a traer; ya sabemos lo que trajo la cárcel, todos los saben, que no vengan los teóricos que andan diciendo pavadas, haciéndole creer a la gente que las cárceles no traen inseguridad. La cárcel trajo lo peor, los asentamientos, la mayoría son de familiares que venían de afuera. Tenemos que estar controlando, gastando para hacer inteligencia y seguridad. No estamos de acuerdo. Petrecca se lo manifestó a Alak, al Gobierno provincial, así que veremos cómo juega la oposición, porque el proyecto en el Concejo pasó a comisión. En toda la pandemia le hicieron caso al Gobernador, ahora veremos si le dicen que Junín no quiere otra cárcel, basta de ampliar, basta de traer más presos”.

“Las cárceles están superpobladas”

“Todavía no tenemos claro qué significa este presupuesto para ampliar parte del sistema penitenciario, en el que hay un plan en toda la Provincia y no es solo en Junín”, afirmó el concejal del Frente de Todos, Maximiliano Berestein. “En principio, cuando hay un tema que no conozco en profundidad, trato de ser prudente y tener más información. Lo que sí tengo claro es que las cárceles están superpobladas y con enormes problemas de hacinamiento. Si los fondos vienen para corregir este problema histórico en la Provincia, es una discusión”, señaló.