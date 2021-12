Requerirán pase libre para eventos masivos, actividades culturales y trámites

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó ayer una reunión sobre la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus y anunció segunda dosis libre para los mayores de tres años y el pase libre con vacunas para eventos masivos, desde el 21 de diciembre en la provincia de Buenos Aires.

Segundas dosis libres

En su anuncio, Kicillof destacó que "hoy hay regiones del mundo que vuelven a estar complicados y que van por la quinta o sexta ola del Covid" y que en parte del mundo "no se ha conseguido terminar con la pandemia".

Por ello hizo "un llamado a cuidar lo que tenemos, para preservar lo que hemos ganado con tanto esfuerzo" y resaltó el crecimiento de casos que viene registrando la Provincia.

“Está demostrado que el que tiene la vacuna tiene menos posibilidades de tener la enfermedad de forma grave y de fallecer", precisó.

En ese sentido anunció: "Hoy tenemos la primera dosis libre para mayores de tres años, y segunda dosis para mayores de 18. Ahora desde el viernes la segunda dosis será libre para mayores de tres años".

Cabe recordar que la vacunación libre con primera dosis para los mayores de tres se había lanzado días atrás.

Pase libre con vacunas

En la línea de anuncios, Kicillof indicó que para eventos masivos "desde el 21 de diciembre habrá que acreditar la vacunación con dos dosis desde los 13 años. Se acredita con la App Vacunate, con Mi Argentina o carnet físico", dijo Kicillof. También será obligatorio el pase para realizar distintos trámites en entidades públicas y privadas y para trabajadores que realicen atención al público.

El Gobernador informó además que "no habrá ninguna modificación de los aforos", pero para eso "necesitamos que los contagios no aumenten. Por eso tomamos estas medidas" y "hay que seguir vacunando".

De cara a la temporada de verano, aseguró que "no habrá restricción de circulación".

La puesta en marcha del pase libre con vacuna implica que desde el 21 de diciembre será necesario contar con la constancia para acreditar dos dosis de la vacuna por lo menos 14 días antes del evento; con las Apps VacunatePBA, Mi Argentina o el carnet de vacunación. El pase ya se encuentra en vigencia en las provincias de Tucumán y Salta.

Será requerido para:

-Eventos masivos (desde los 13 años)

-Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados.

-Realización de trámites ante organismos públicos provinciales y municipales.

- Trámites presenciales ante entidades privadas, cuando impliquen aglomeración de personas.

-Trabajadores que realicen atención al público, en entidades públicas o privadas.

Ómicron “seguramente contagia más”

El infectólogo Javier Farina, parte del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional, aseguró que la variante Ómicron de Covid-19 "seguramente contagia más", pero aclaró que aún no hay información sobre si genera cuadros más graves, al tiempo que destacó que "es muy probable que las vacunas sirvan" contra esa cepa aunque se reduzca "en algún porcentaje" su efectividad.

"Ómicron seguramente contagia más, es muy probable que las vacunas disponibles sirvan, pero se reduzca en algún porcentaje", dijo en declaraciones radiales.

En ese marco, amplió: "Si genera cuadros más graves todavía no lo podemos responder. Veremos el espejo de Sudáfrica o de Europa respecto a la evolución de las hospitalizaciones de los casos graves de los infectados con esta variante".

"En los próximos 15 días vamos a tener mucha información de lo que ha pasado en Sudáfrica", agregó.

En tanto, marcó su posición respecto a la implementación del pase sanitario, dirigido a mayores de 13 años con esquema de inmunización completa para realizar determinadas actividades de mayor riesgo, como eventos al aire libre y también en lugares cerrados.

"Coincido plenamente con que debe instaurarse el pase sanitario. Además, no implica obligatoriedad de vacunarse a quien realmente no quiere hacerlo, sino que implica la necesidad de la vacunación para hacer ciertas actividades, como actividades masivas o en espacios cerrados", manifestó.

Además, destacó la necesidad de mantener "el uso del barbijo y las medidas de protección", además de insistir en la importancia de la vacunación.

"Quiero remarcar la importancia de avanzar con la primera dosis quienes no lo hayan hecho, completar el esquema de vacunación con la segunda dosis. Y luego pensaremos en el refuerzo, que seguramente por la situación de la pandemia va a estar", dijo Farina, en relación a las personas que aún no están contempladas para aplicarse una tercera dosis de vacuna contra el Covid-19.