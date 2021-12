Ante la falta de stock de autos 0km, en Junín crecieron las ventas de usados

Ante la falta de stock de autos cero kilómetro, en Junín crecieron las ventas de usados en noviembre de este año (487) con respecto al mismo mes del año pasado (417), según datos de la DNRPA.

En el caso de los autos nuevos, el número de vehículos patentados durante noviembre en Junín fue de 76, lo que representó una baja del 20% interanual, ya que en ese periodo de 2020 se habían registrado 95 unidades, de acuerdo al reporte de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara).

Las trabas a la importación y las dificultades para encontrar los modelos nuevos más económicos explican la tendencia.

Al respecto, desde Raúl Automotores Ingrassia, Víctor explicó: “Yo creo que hay un poco de todo. Están caros los 0km y tampoco hay autos, debido a las restricciones a las importaciones. Los autos importados no están entrando y lo que se consigue son nacionales, y hay mucha espera, como es lo único que hay”.

“Al no haber 0km, tampoco se renuevan los usados y están faltando. Están quedando usados viejos y no tantos seminuevos”, sostuvo.

“Consultas para usados hay, pero no es un gran movimiento de gente. Además, la gente no se termina de amoldar a los precios de los usados que también subieron”, subrayó.

En la misma línea, Santiago Oliver, de la agencia Opencars, indicó: “Está creciendo un poco más el usado ante la falta de 0 kilómetros. Además, está creciendo el trabajo en los talleres, porque no los están cambiando”.

Y destacó que “las fábricas locales buscan exportar más para equilibrar la balanza comercial, y no repercute en la oferta de cero kilómetro en Argentina”.

También faltan usados

Los concesionarios de autos usados alertaron sobre un "alarmante" desabastecimiento de vehículos. Igual, el sector mantiene la expectativa de cerrar el año cerca de los 1.700.000 autos usados comercializados.

En los primeros diez meses del año se vendieron 1.386.115 autos usados, con un crecimiento del 14,43% respecto de igual período de 2020, cuando se comercializaron 1.211.305 unidades.

"Se mantiene la tendencia que se viene dando desde comienzo de año: crecemos un mes y al otro bajamos los volúmenes de venta", indicó el presidente de la CCA, Alberto Príncipe.

"Dentro de este contexto, la demanda sigue firme y se sigue dando dentro de un notorio y cada vez más alarmante desabastecimiento de vehículos usados en las 12.000 agencias de todo el país", alertó.

Advirtió que "si la tendencia se mantiene, no cabe duda de que el ingreso de autos jóvenes al mercado en 2022 va a ser exiguo de acuerdo a la demanda existente, por lo tanto el sector caería a niveles del comienzo de la pandemia".

Explicó que "la dinámica habitual del mercado se mueve según el contexto económico en que se viva. Entre 2 o 2,2 millones de personas de Argentina todos los años compra un auto 0km o un usado. En su gran mayoría este último".

0km

De acuerdo con el reporte de Acara, en noviembre en Argentina se vendieron 28.360 unidades, lo que representó una baja del 18,7% interanual, ya que en noviembre de 2020 se habían registrado 34.887 unidades.

Si la comparación es con su antecesor mes, se observa una suba del 1%, ya que en octubre de este año se patentaron 28.085 unidades.

Tras darse a conocer las cifras, el presidente de Acara, Ricardo Salomé, dijo que en el sector "nos ilusionamos con poder crecer el año que viene y establecer un piso de 400.000 vehículos para todo el 2022".

"Ojalá así sea porque somos una fuente de ocupación de empleo muy importante en el país: todo el sector incluye 176.000 empleos directos, y si tomamos el indirecto esa cifra crece tres veces más", agregó el titular de Acara.

No obstante, Salomé lamentó que "se han liberado en los últimos dos meses solo entre nueve y diez mil unidades importadas. Creemos que se podrían haber liberado 15.000 por mes ya que vamos a terminar el año solo con aproximadamente 1130 millones de dólares de déficit anual del sector".

"Es un número que si se distribuye en doce meses no es significativo, más si tenemos en cuenta que la demanda ha sido muy fuerte. De esta forma, vamos a cerrar el año arañando los 380.000 vehículos patentados, pero con la frustración de que podríamos haber patentado 450.000 unidades", expresó el directivo.

Por su parte, Rubén Beato, secretario general de la entidad, dijo que "pese a la coyuntura, esta es una industria que está en el buen camino, los concesionarios están acompañando y el objetivo es integrarse al mundo a través del Proyecto 2030, donde hasta se han presentado leyes en el Congreso nacional para ir a un escenario de movilidad sustentable y acompañando las tendencias futuras".

Crecimiento de la producción

La producción nacional de vehículos creció 42,7% interanual en noviembre y las ventas al exterior se incrementaron 182,6%, impulsadas por la producción de nuevos modelos y la eliminación de las retenciones a las exportaciones incrementales del sector dispuesta por el Gobierno para este año y el próximo.

Con 21 días hábiles de actividad, en noviembre, las terminales automotrices alcanzaron una producción de 46.490 vehículos, 13,4% más que en octubre y 42,7% sobre las 32.570 unidades que se produjeron en igual mes de 2020, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

En el acumulado de enero a noviembre, el sector produjo 394.904 unidades (entre vehículos de pasajeros y utilitarios, muchos de ellos nuevos modelos), lo que marcó una mejora de 74% en su comparación con las 227.015 unidades que se produjeron en el mismo período de 2020, agregó la entidad en su informe mensual.

Asimismo, el sector contabilizó en noviembre 32.513 vehículos exportados, 25,3% más que en el mes anterior y 182,6% superior al volumen que se registró en noviembre del año pasado, agregó Adefa.

"Aún con tres días hábiles más de producción respecto del mes anterior, el sector mantiene un buen comportamiento que se refleja a través del aumento de la producción diaria", destacó el presidente de la entidad, Martín Galdeano.

En el acumulado de los once meses, el sector exportó 239.672 vehículos y registró una mejora de 98,6% respecto del mismo período de 2020, cuando se despacharon 120.691 unidades a diversos mercados.

A este crecimiento en las ventas al exterior de vehículos habría contribuido la eliminación de las retenciones para las exportaciones incrementales de la industria automotriz, incluyendo autos y autopartes, dispuesta por el Gobierno a principios de año.

La norma, prorrogada en octubre para todo 2022, permite a las empresas continuar tributando las alícuotas actuales (4,5% o 3%) hasta un monto equivalente a las ventas externas de 2020 y, por las exportaciones adicionales, no tributar derechos de exportación.

“Para que el mercado interno y la economía puedan crecer de manera sostenible, es necesario generar más divisas, potenciar el crecimiento de las exportaciones e ir resolviendo los problemas de las deudas; apunta a esa dirección”, había manifestado en su oportunidad el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Por su parte, su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había destacado que “la mayoría de los proyectos que se presentaron tienen 70% de orientación al sector externo, que es algo que es necesario consolidar porque permite darle sostenibilidad a la política industrial".

En ese sentido, Galdeano remarcó: "Se exportó 70% de lo que se produjo y eso nos permite consolidarnos como el primer sector industrial exportador y el segundo complejo exportador del país, representando 28,3% de las exportaciones de manufactura de origen industrial (MOI) de la Argentina".

En este marco, el ejecutivo agregó que "junto a la cadena de valor, se sigue trabajando en el desarrollo e implementación de propuestas, de políticas que contribuyan a asegurar una industria de escala, competitiva, que continúe invirtiendo, que exporte más y a nuevos mercados y que potencie su ya destacado efecto multiplicador económico".

Para ello "es importante que se aprueben antes de fin año medidas como la Ley de Promoción a las Inversiones", señaló Galdeano.

En lo que respecta a ventas mayoristas (a concesionarios), en noviembre el sector automotor en su conjunto comercializó a la red 27.811 unidades, 10% más respecto de las entregas de octubre y 11,5% menos frente al volumen del mismo mes del año pasado.

En el acumulado de 2021, la venta mayorista se ubicó en 301.666 unidades, 10,2% más que en el mismo período de 2020 en el que se comercializaron 273.795 vehículos, agregó el informe.