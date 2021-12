Julián Brea: "Estoy tranquilo porque sé que los goles y los resultados van a llegar"

Sarmiento inició ayer la última semana de competencia oficial de la temporada, que terminará con el partido del próximo fin de semana frente a Argentinos Juniors como visitante, en el cierre del Torneo de la Liga Profesional.

Con una seguidilla negativa de cinco partidos sin triunfos, el Verde buscará culminar el año con un triunfo, para escribir un capítulo con final feliz, más acorde a la película completa de la temporada más exitosa del club juninense en toda su historia.

En la bisagra entre 2021 y 2022, el juvenil delantero Julián Brea se convirtió en una de las apariciones más importantes del plantel conducido por Martín Funes. Integrante del equipo campeón de la división Reserva, que se alzó con el título en el certamen disputado en la primera mitad del año, el atacante oriundo de la localidad de Coronel Charlone viene sumando minutos en el tramo final del torneo de Primera División.

Sin embargo, y pese a sus buenas actuaciones, tanto en el partido contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro como en el último compromiso frente a Talleres de Córdoba, en el estadio Eva Perón, Brea dejó en ambas ocasiones el campo de juego con sensaciones encontradas, por el hecho de que Sarmiento no pudo alcanzar el triunfo en dichas presentaciones.

"Me quedó un doble sabor, contento en lo personal porque me ha tocado sumar minutos, pero triste en lo grupal porque no se nos están dando los resultados que queremos", admitió Brea, en diálogo con Democracia.

"El segundo tiempo contra San Lorenzo fue muy bueno, tendríamos que habernos traído como mínimo un empate, por todas las situaciones de gol que generamos, y el primer tiempo con Talleres también fue bueno, logramos manejar mucho la pelota y por momentos jugamos bien, frente a uno de los mejores del campeonato", reflexionó el delantero de Coronel Charlone, quien pese a la racha adversa confió en que el Verde volverá más temprano que tarde a lograr resultados positivos.

"Estoy tranquilo y tratando de aprovechar los minutos que me está tocando jugar. Me dio bronca la jugada clara de gol que tuve contra San Lorenzo y todavía no entiendo cómo entró la pelota, pero sé que los goles y los resultados van a llegar", confió.

La importancia de Funes

El arribo de Martín Funes a la conducción del plantel profesional de Sarmiento, tras su paso con gloria por la Reserva, jugó a favor de la posibilidad de que Brea se abriera paso en el primer equipo juninense.

Sin embargo, el juvenil delantero consideró que ya desde los tiempos de Mario Sciacqua como DT venía haciendo los méritos para ganarse un lugar entre los considerados para los partidos oficiales de la Liga Profeisonal.

"La presencia de Martín Funes sin duda es importante, porque nos conoce muy bien a quienes estuvimos con él en Reserva, pero estaba tranquilo porque sabía que la oportunidad iba a llegar", aseguró, con la expectativa de volver a estar en cancha en el último encuentro de la temporada, frente al Bicho de La Paternal.

"Arrancamos bien esta semana de trabajo, ya mentalizados en lo que va a ser el partido contra Argentinos y ojalá saquemos un buen resultado y terminemos bien el campeonato. Desde lo personal, espero volver a estar, seguir sumando minutos y ayudar al equipo", concluyó.