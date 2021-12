Críticas y adhesiones de dirigentes de Junín tras la ruptura del bloque radical

Hace tiempo que la interna del radicalismo tomó calor y, tras las elecciones generales, se recalentó. Tal es así que un sector de dirigentes de la UCR, ubicados detrás del senador Martín Lousteau, tomó la decisión de romper el bloque radical en Diputados y configurar un nuevo espacio presidido por el cordobés Rodrigo De Loredo, que asumirá su cargo el 10 de diciembre.

Así lo manifestaron los diputados, a través de un comunicado de prensa, en el que se denominan “renovadores”, en una clara confrontación a la dirección de los históricos del sector, entre ellos Mario Negri.

El nuevo bloque se llamará UCR-Evolución y estará integrado por Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martínez (CABA), Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba), Victoria Tejeda (Santa Fe), Pablo Cervi (Neuquén), Alejandro Cacace (San Luis), Danya Tavela (PBA), Marcela Antola (Entre Ríos) y Martín Berhongaray (La Pampa).

Pero... ¿por qué se terminó rompiendo el bloque radical? Según pudo saber este diario, "esto responde a una seguidilla de derrotas". Explicaron que "el espacio de Lousteau viene de perder la interna partidaria en la provincia de Buenos Aires en manos de Gastón Manes (hermano de Facundo) y Maxi Abad. El viernes pasado se renovaron las autoridades de la Juventud Radical Nacional, que después de 18 años la conducción de La Cantera Popular (espacio de Yacobitti) perdió en manos de la organización Causa Nacional que colocó de presidenta a Valeria Pavón".

Lo cierto es que horas antes de la reunión de la Mesa de la UCR Nacional que establecerá la fecha para la renovación de las autoridades de la UCR, donde el espacio de Gerardo Morales cuenta con una amplia mayoría, el espacio liderado por Yacobitti comunica la ruptura del bloque.

El comunicado

“No estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías que vienen expresándose en nombre del partido desde hace décadas. No es una cuestión de nombres sino de representación social”, reza el comunicado difundido por los funcionarios que oficializa la ruptura, y agrega: “Debemos terminar con la distribución de cargos basada en las relaciones personales y las internas partidarias y ser consecuentes con el pensamiento de los ciudadanos”.

En otro pasaje del texto, los referentes afirman: “Nuestra responsabilidad es promover esa renovación, en vez de lamentarnos cuando surgen fenómenos emergentes que capitalizan el descontento social o el vínculo con los jóvenes”, en una clara alusión a figuras radicalizadas como Javier Milei y José Luis Espert.

Los radicales no se escindirán de Juntos por el Cambio, pero conformarán un nuevo bloque que data de un espacio mayor que el de la Coalición Cívica. Con esta ruptura, Juntos por el Cambio quedará constituido por el PRO, la Coalición Cívica y la UCR de Negri, la UCR-Evolución, el espacio liderado por Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, y el monobloque de Ricardo López Murphy.

El impacto en Junín

“La Argentina está viviendo un momento crítico que lleva a sus ciudadanos a escoger nombres nuevos, caras nuevas e ideas nuevas que oxigenen las alternativas”, afirmó la diputada electa radicada en nuestra ciudad Danya Tavela.

Y en diálogo con Democracia, la vicerrectora de la Unnoba amplió: “La ruptura no tiene ningún impacto ni en el ámbito provincial ni local. Es una separación del bloque de la UCR, no de Juntos. Es un espacio que se conforma y queda dentro de Juntos”.

“Esta escisión se da en virtud de que hay nuevos liderazgos y de que esos nuevos liderazgos no se ven representados por las estructuras tradicionales del radicalismo. Por eso, ante el pedido no atendido de formar parte de las vocerías y demás, se toma esta decisión”.

En la vereda de enfrente, el dirigente radical de Junín Carlos Mansur afirmó a este diario: “Espero que el conflicto no baje a Junín, aunque seguramente en 2023 vamos a ir a una interna. Espero que prime la cordura y que Junín sea un bálsamo. Esta gente no existía hace un año atrás y ahora descalifica a dirigentes que le pusieron el hombro”.

Y punzó: “No puede hablar de renovación alguien que encabezó una lista con Posse”.

“La gente votó a la UCR, no votó personalismos. Se arrogan el triunfo de Juntos y la gente votó en contra del kirchnerismo, no votó personas. Creo que es una traición política”, disparó.