“Para el 2022 las expectativas son buenas”, dijo Osvaldo Giapor desde la Federación

Desde 1985 y por la Ordenanza Municipal 2244, cada 5 de diciembre se conmemora el “Día el Fomentista” del partido de Junín.

Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de Junín, en diálogo con Democracia, se refirió a la reactivación que están teniendo las entidades fomentistas en los últimos días.

También manifestó que tras el reencuentro de anoche, en el Club Rivadavia, con todos los fomentistas luego del largo receso impuesto por la pandemia, hoy a las 19.30, en la Plazoleta del Fomentista se realizará un acto protocolar por el Día del Fomentista.

“Se presentarán las banderas de la Federación de Sociedades de Fomento y de la Bandera Argentina, entonaremos las estrofas del Himno Nacional Argentino, además de los discursos y la colocación de una ofrenda floral”, adelantó.

Sociedades de fomento

Al ser consultado si las sociedades de fomento se habían reorganizado luego de estar varios meses inactivas, Giapor dijo que cada una estaba buscando su nuevo carril.

“Hay muchas sociedades de fomento, que por el parate provocado por la pandemia no hicieron la renovación correspondiente pero poco a poco, desde la Federación insistiendo, pidiendo, ayudando estamos logrando que todos vayan por ese carril”, manifestó.

“De hecho – continuó diciendo el fomentista-, ya bastantes tienen nueva comisión directiva y ya están trabajando. Algunas todavía no pero tengo la esperanza que dentro de muy poquitito se puedan armar. Estamos insistiendo que traten de normalizar”.

Según lo expuesto, hay posibilidades para que cada una de las entidades tenga su personería jurídica como corresponde. “Hay una institución de Junín que trata de ayudar a los fomentistas, para que cada entidad tenga la misma”, dijo.

El fomentista confía que en el 2022 las organizaciones estarán un poco más organizadas. Eso daría la posibilidad de que una vez que estén todas, o la mayoría, con personería jurídica, puedan votar para la renovación de la Federación de Sociedades de Fomento.

“Para la renovación, tenemos que tener a casi todas la entidades fomentistas con la comisión nueva vigente a fin de poder votar. Yo creo que en los primeros meses del año que viene vamos a tener a la Federación porque van a poder votar la mayoría de las sociedades de fomento”, apuntó Giapor.

Parque Natural

Consultado sobre lo que había pasado recientemente, en la Sociedad de Fomento del Parque Natural Laguna de Gómez, que no pudo llevar adelante la elección de autoridades, Giapor explicó: “se realizó una asamblea de comisión directiva. Además de los vecinos estaban presenten integrantes de la Federación de Sociedades de Fomento y el Municipio, a través de Mariano Spadano. Nos encontramos que respecto a Memoria y Balance estaba bien hecho pero cuando llega el momento de presentar la única lista para renovación de cargos, había un señor que dijo que no había sido consultado para conformar dicha lista, que él no quería entrar en la lista y que era una falta de respeto. Dada esta situación, pedimos a la comisión directiva que diera por nula la presentación de la lista y que dentro de 15 días se llame nuevamente a asamblea, permitiendo que algunos vecinos pudiesen armar otra lista si así querían”.

“Ahora estamos en la espera, algo así como un cuarto intermedio. Hay que tratar que las cosas se hagan lo mejor posible”, apuntó.

Según lo expuesto por Giapor, si queda una sola lista en la próxima asamblea debe tener la aprobación de la mayoría de los asistentes a la asamblea. Y también podrá presentarse otra lista puesto que algunos vecinos dicen que la asamblea anterior no fue anunciada en tiempo y forma, que muchos de ellos no se habían enterado.

Por la otra parte, la comisión directiva actual asegura que hicieron todo lo que debían hacer. “Vimos que estaba bien: el escrito publicado en el diario, papeles en la pared anunciando la asamblea en algunos de los negocios del balneario pero otros vecinos dijeron que lo hicieron 3 ó 4 días antes, sin la debida anticipación”, manifestó el presidente de la Federación.

Señaló también el dirigente fomentista que en la asamblea realizada se habían presentado “avales” de vecinos ausentes pero que a través de escritos en papeles decían estar ausentes por circunstancias especiales pero daban aceptada a la comisión directiva elegida por la asamblea. “Pero no había un solo papelito sino casi 30 y eso no es aceptado, hay que estar presentes salvo casos excepcionales de salud y no 20 o 30 papelitos de personas ausentes”, acotó Giapor.

Según lo manifestado por el dirigente, no se anuló la asamblea pero sí la elección de autoridades de comisión directiva de la Sociedad de Fomento del Parque natural Laguna de Gómez.

Apuntó que pueden votar los propietarios de las casas del balneario, y los inquilinos para hacerlo deben tener la autorización del dueño de la casa.

“Desde que yo estoy en la Federación, hace ya más de 6 años, este es el segundo caso de anulación de elección. En el otro caso, los que estaban presentes eran los familiares de cada integrante de la lista y ningún otro vecino. Así sí suspendimos la asamblea completa”, recordó.

Ser fomentista

Durante la charla con Osvaldo Giapor, se refirió a las dificultades para juntar a los vecinos y llevar adelante una asamblea de sociedad de fomento.

“Hace muy poquito se hizo una asamblea en un barrio donde había 10 personas, entonces se llamó a los integrantes de la comisión y les dijimos que trataran de llevar más gente. Se extendió el horario una hora más y luego sí se pudo hacer la asamblea”, dijo.

“Nosotros buscamos siempre que aquel que tenga ganas de trabajar para el barrio pueda hacerlo, pero hay que cumplir algunas obligaciones y si no lo hacen vamos a tratar de ayudarlo para que se hagan. Hay una diferencia terrible, por ejemplo, con barrios como Martín de Güemes, Loreto, Nuestra Señora de la Merced que superaron los 100 vecinos presentes en asamblea, habiendo dos listas. Se supone que cuando hay dos listas van más vecinos”, destacó.

Día del Fomentista

Finalmente, con motivo del Día del Fomentista, Giapor hizo una reflexión: “El trabajo del fomentista no es solamente visibilizar el reclamo o los inconvenientes de un barrio, sino continuar con el reclamo para que las cosas se realicen”.

“Lamentablemente, en pandemia se paralizó a todo. Se cumplió con el convenio que habíamos firmado con la municipalidad, con la gente de Sanidad, por lo cual dijimos que las sociedades de fomento no iban a hacer ninguna actividad que peligrara la salud de la vecindad. Así fue, durante la pandemia no se hizo nada. Ahora queremos empezar a trabajar de nuevo pero hay que empezar de cero porque no se pudo recolectar ni siquiera un peso para poder mantener o pagar los gastos fijos de cada una de la institución y tuvimos que recurrir a pedir subsidio a la Municipalidad para ayudar, poder pagar la luz, etc.”, explicó.

El dirigente dijo que actualmente se están reactivando las funciones, con experiencias distintas y expectativas. “Vemos crecer a Junín a pasos agigantados y no podemos estar al margen de este crecimiento y obviamente habrá nuevas inquietudes, necesidades, y la Federación estará al lado del fomentista como siempre, para hacer reuniones, llamar a las autoridades correspondientes, tenemos muchos compromisos con la seguridad y las expectativas son buenas, siempre y cuando esta maldita pandemia nos dejen trabajar”, concluyó.