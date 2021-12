Proyectan la construcción de un predio en Junín para realizar el campeonato de canaricultura

La próxima semana presentarán un proyecto para la construcción de un predio en Junín, que será destinado a la realización del Campeonato Argentino de Ornitología y Canaricultura, organizado por Federación Ornitológica Argentina.

Así lo confirmó el criador Diego Bianco, quien agregó que actualmente el encuentro se hace en Escobar una vez al año. “Como ese predio es alquilado, la Federación tiene el proyecto de tener predio propio en Junín para realizar todos los años la fiesta, que cuando se hizo en 2004 hubo ocupación plena de hotelería”, dijo en diálogo con TeleJunín.

“Al Municipio le vamos a pedir el espacio tierra, ya que nosotros contamos con los recursos para la construcción del predio que por lo menos tiene que tener 5 mil metros cuadrados. Todo es muy reciente, pero la semana que viene vamos a presentar el proyecto”, sostuvo.

“La idea es que ese predio se pueda utilizar para otros fines, ya que nosotros lo usamos una vez en el año”, subrayó.

La crianza

“Los canarios son de las Islas Canarias, donde existen como un ave silvestre. El que nosotros conocemos tiene más de 400 años de cautiverio y selección por los criadores. En un principio, las aves se llevaban de regalo a Europa para los reyes y reinas, donde se popularizó”, explicó Bianco.

“En la actualidad hay varias razas que se crían para el canto y hay clubes de canto y bellezas. Yo en casa tengo más de 250 en un cuarto para ellos que se presentan en campeonatos”, indicó.



“Yo hace 30 años que crio y 16 en Junín y la mayoría de los que tengo en casa son hijos de pájaros que vienen de mi línea de crianza. Al séptimo día de nacimiento se le pone un anillo de aluminio que tiene el año de nacimiento, mi número de asociado y las siglas de la Federación”, informó.

“Esas aves no son las que se puedan encontrar de manera silvestre, ya que se crían en jaulas. Si uno las suelta, no saben buscar su propia comida ni protegerse de depredadores, por lo que pueden morir después de unos días”, subrayó.

“El cuidado que hacemos como criadores es mucho. No es un hobbie, ya que hay que estar permanentemente encima full time”, finalizó.