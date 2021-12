Preocupa la suba de los casos en Junín y convocan a la Mesa de Crisis Sanitaria

Con un pico de contagios diario que no se registraba en Junín desde agosto -anteayer hubo 24 casos de coronavirus, según el reporte del Municipio- y con la nueva variante Ómicron como telón de fondo mundial, especialistas y funcionarios locales advierten sobre le necesidad de mantener los cuidados sanitarios y coinciden en que la pandemia no terminó.

En este contexto, de creciente preocupación por el incremento de los casos de Covid-19, el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, convocó para el próximo viernes a la Mesa de Crisis Sanitaria, según confirmaron a Democracia voceros municipales.

Lombardi: “El virus nunca se fue”

En diálogo con Democracia, el secretario de Salud de la municipalidad de Junín, Carlos Lombardi, afirmó: “El incremento, como se sabe, se está dando a nivel mundial y se da por el surgimiento de otras variantes y el comienzo de la época invernal, donde los ciudadanos pasan mucho más tiempo en espacios cerrados. Es el caso de Europa, donde además muchas personas no se han vacunado. Hay países que están por debajo de la vacunación de nuestro país y países que recién se están planteando la necesidad de una tercera dosis en la vacuna”.

Y el funcionario agregó: “En la Argentina hubo en los últimos 14 días un incremento del 36% en los casos positivos. Lo mismo pasó en la provincia de Buenos Aires y desde ya Junín no está exento. Aquí la variante que hemos tenido es la de Manaos, que desde ya es preocupante. Solo hubo un caso de la variante Delta en Junín. Es probable que con el incremento de los casos se registren más casos de Delta”.

“De todas maneras, esta situación era previsible, quizás lo llamativo es que ocurra en esta época de verano, pero puede haber influido la relajación y algunos eventos masivos. Lo cierto es que el virus nunca se fue, continuó circulando entre nosotros aun en los periodos en que hubo días sin contagios. El virus siguió circulando y se ve potenciado en ciertas conductas de relajación en cuanto a la prevención”, advirtió el médico.

“Lo positivo es que en Junín existe un porcentaje alto de personas vacunadas con dos dosis que nos da un margen de protección para evitar que los casos positivos sean de mayor gravedad. No se ha dado, por ejemplo, un incremento en la internación en relación al Covid-19. Y esto está dado por el nivel de anticuerpos que la población tiene gracias a los vacunados”, destacó.

“Seguimos proponiendo que la gente se vacune, que aquellas personas que tienen dosis atrasadas concurran a los centros de vacunación y a los que les llega el turno confirmado para la tercera dosis, que también lo hagan. Esa es la herramienta fundamental. Y desde ya continuar utilizando barbijo, sobre todo en espacios de aglomeración de personas y en espacios cerrados. Buena higiene de manos y tratar de mantener la correspondiente distancia social”, recomendó.

“Desde el Municipio continuamos con el seguimiento de las personas contagiadas y con los contactos estrechos y seguimos realizando los testeos rápidos para detectar casos de manera precoz y aislarlos”, señaló.

López: “No han requerido internación”

Por su parte, Lucrecia López, directora adjunta de Región Sanitaria III, afirmó a este diario: “Como siempre transmitimos y fomentamos que la comunidad sepa que la pandemia aún no ha terminado. En este momento estamos notando un leve aumento de casos, que comenzó hace una semana aproximadamente. Los casos positivos detectados por el momento no han requerido internación”.

“El ritmo de vacunación continúa avanzando rápidamente. Hasta el momento hemos aplicado 93.716 primeras dosis; 83.560 de la segunda; y 6793 de la tercera; además de las 3044 dosis de refuerzo al personal de salud”, indicó.

Meneses: “El hospital está preparado”

El director del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, Sebastián Menses, afirmó a Democracia: “El número de contagios por ahora no es para preocuparse, sino para ocuparse. El hospital está preparado porque además ya lo hizo cuando había 200 casos diarios. Tenemos la experiencia acumulada de la primera y segunda ola. Obviamente que hay cansancio. Esperemos que el aumento no siga de forma exponencial”.

“El mensaje es que esto no terminó, que aquel que no se vacunó, lo haga, porque vacunas hay. De hecho, hemos enviado a países africanos, como un gesto de solidaridad. Obviamente no dejar los cuidados generales y vacunar sobre todo a los menores”, afirmó el médico.

“Creemos que no va a impactar tanto en las internaciones, a diferencia de lo que ocurrió con la primera y segunda ola, pero el peor error que podemos cometer es creer que la pandemia ya terminó”, cerró.