Tercer día consecutivo con suba de casos: se registraron 24 contagios de Covid

La secretaría de Salud informó que se registraron 24 contagios de coronavirus, lo que marca el tercer día consecutivo con suba de casos en nuestra ciudad.

Cabe destacar que el 1 de diciembre se contabilizaron 15, el 2 de diciembre se reportaron 19 y la última información del día de ayer mostró una nueva suba con 24.

Del acuerdo al reporte diario, del total de muestras de Junín, 81 resultaron negativas y 15 positivas.

Además, se sumaron nueve casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Así, el número de casos positivos activos ascendió a 66 y hay 18 personas que aguardan resultados de pruebas.

El número de pacientes recuperados es de 15.397 y el total de fallecidos alcanza los 456.

Se informó que ocho personas recibieron el alta y no se ha reportado ninguna persona fallecida.

En diálogo reciente con TeleJunín, el Dr. Mariano Campenni, titular de la Caja de Previsión Médica del Distrito VI, consultado sobre la situación reconoció: “Estamos preocupados por las nuevas cepas”, que si bien no han entrado al país todavía, “en Brasil hubo un caso de Ómicron”.

A su vez refirió que notan “con cierta preocupación una cierta relajación, que viene de la mano con el hartazgo, con la necesidad de salir”.

No obstante, no se debe perder de vista, que la pandemia no terminó y la suba de casos es un indicador a tener en cuenta.

En la Provincia

Un total de 989 casos positivos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en la provincia de Buenos Aires, por lo que los contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevaron a 2.088.085, informó ayer el Ministerio de Salud bonaerense.

La cartera sanitaria precisó, además, que los fallecidos suman 55.140 y señaló que el jueves se vacunó a 138.614 personas.

El total de inscriptos para vacunarse es de 15.331.720, y el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 26.882.618, de las cuales 14.298.088 corresponden a la primera dosis, 11.744.023 a la segunda y 840.507 a la tercera dosis.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires recordaron que todas las personas mayores de 3 años cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada "vacunación libre" dirigiéndose sin turno a cualquiera de los 400 puntos donde se aplican las vacunas contra el coronavirus solo con DNI que acredite domicilio en la Provincia, para recibir su primera dosis.

Desde el 10 de diciembre, en tanto, la inmunización en segunda dosis será libre para esa franja etaria.

La población mayor de 18 cuenta con vacuna sin turno para primera y segunda dosis.

Al respecto, se pidió contemplar que el tiempo necesario entre la aplicación del primer y el segundo componente es de ocho semanas en los casos de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca, y de tres semanas con Sinopharm.

Vacunación

Escuelas: El jueves se realizó una jornada de vacunación contra el Covid-19, en la Escuela Primaria 27 de nuestra ciudad.