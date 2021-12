Buscan que el Estado dé un reconocimiento a los médicos y a todo el personal de salud

Con motivo de cumplirse hoy el Día del Médico, el doctor Jorge Lusardi, presidente del Distrito VI del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, fue entrevistado por Democracia, y se refirió a la falta de reconocimiento que había a los médicos y equipos de salud en general, que trabajaron durante la pandemia de Covid-19.

Al referirse a la situación general de los profesionales médicos, luego de dos años de pandemia de Covid-19, el doctor Lusardi reflexionó: “Hay dos cosas fundamentales para diferenciar: primero, el compromiso y esa llama sagrada de la vocación que se puso de manifiesto desde el primer día con condiciones de trabajo adversas, hasta todos los hechos que eran desconocidos para ese primer momento, cuáles iban a ser las reacciones, cuáles iban a ser las secuelas, cómo había que atenerse a la atención de determinadas cosas, un poco con miedo, otro poco con mucha vocación para tratar de paliar la situación para la cual nos hemos comprometido con nuestro juramento y con la sociedad en sí”.

“Después vino la otra problemática, que es la problemática del reconocimiento de nuestro trabajo, no al trabajo del médico específicamente sino a todo el equipo de salud y a las otras actividades imprescindibles que han hecho que se pudieran realizar por los menos las actividades esenciales dentro de nuestro país. No estamos conformes con la respuesta, ni con el diálogo que hubo, ni con las propuestas de cambio, que muchas se han tomado o se intentan tomar sin el consenso del equipo de salud.

Diálogo

El doctor Lusardi afirmó que si bien siempre se dialogó con el Gobierno provincial sobre distintos temas que atañen a la profesión, “resultados técnicos tenemos, pero no económicos”, resaltó.

El directivo hizo referencia a los contactos permanentes con las autoridades. “Probablemente la semana venidera haya una reunión de todo el Distrito VI del Colegio de Médicos, con el ministro de Salud provincial y algunos de sus colaboradores. El miércoles vamos a firmar un convenio marco con el Ministerio de Justicia, el cual nos permita trabajar en un tema muy, muy delicado que es la Salud Penitenciaria”, adelantó.

“Otros puntos cruciales que tenemos nosotros en la actividad del Colegio son la parte de capacitación y la fiscalización sanitaria. En esos dos rumbos tenemos programadas reuniones para los próximos días”, apuntó.

Asimismo dijo que estaban trabando en la comisión que estudia la modificación del reglamento del residente, entre otros puntos.

La atención

El entrevistado destacó la atención médica que hay en nuestro país y las políticas de inclusión que existen en este aspecto.

“Nosotros tenemos un sistema de atención que ha sido modelo en Sudamérica durante muchos años, para que todo el mundo estuviera incluído. Acá no hay gente que tenga que quedar afuera de los sistemas, si no lo atiende el hospital, lo atiende la obra social, si no lo atiende el prepago, lo atiende el privado. Siempre se le ha dado respuesta. Acá no hay nadie que se quede sin atención. Podrá haber fallas, como hay en todos lados, pero se quiere cambiar ese sistema por otro más organizado, o menos organizado, más eficiente, o menos eficiente, bueno, se puede charlar, como corresponde. Hagamos una gran mesa de debate y no le echemos la culpa a un estamento en especial sino hagámoslo todo por todos”, dijo.

Respecto a las versiones de un sistema integrado de salud, con modificaciones en la provincia de Buenos Aires, integrando lo público con lo privado, el doctor Lusardi señaló que en realidad no se sabía nada a nivel institucional, y que contaban con “información a cuentagotas”.

“Se quiere volver a temas que ya han fracasado y hay que tener en cuenta que hoy faltan médicos en ramas esenciales de la medicina”, acotó.

En ese punto, Democracia hizo referencia a una de las áreas que supo estar muy comprometidas en cuanto a atención, en plena pandemia, como son las Terapias Intensivas. En este punto el doctor Lusardi manifestó que el problema mayor era que no tenían recambio. “Hay actividades que las tienen que dirigir, en muchos casos, una política de salud, que no se ha desarrollado. No es atractivo trabajar en ciertos servicios entonces, eso es lo que tenemos que modificar y arreglar”, manifestó el presidente del Distrito VI.

Hospital

A la pregunta sobre cómo estaban los profesionales de la Guardia del Hospital Interzonal General de Agudos de Junín, luego de que hicieran pública su problemática, reclamo que fue apoyado por el Colegio de Médicos, el doctor Lusardi dijo: “Es un reclamo de funcionamiento, de gestión y se ha ido gestionando en su momento. La guardia es un servicio central que tiene que funcionar, ahora con los concursos, los concursos de coordinadores docentes, etc. se le va dando un viso a algunas cosas, que va a intentar mejorar, con la incorporación de personal, con la redistribución del mismo, etc. etc.”.

La vacuna

Consultado sobre las repercusiones que hubo respecto a la aparición de una nueva variante de Covid, la Ómicron, y la falta de vacunación en algunos países, principalmente del continente africano, el directivo opinó: “La vacuna es importantísima. Todo el mundo se debe vacunar contra el Covid-19. No soy un experto en esto, pero digo que hay que estar alerta porque la pandemia no terminó. Probablemente se irá atenuando con el correr del tiempo cuando se logre la inmunidad de rebaño, cuando las cepas se hagan menos potentes, etc. Es una cosa por ahora muy difícil de delimitar. Hasta los que saben mucho de esto tienen dudas y temas controversiales, pero no de la vacuna, que es esencial. Todo el mundo debe vacunarse con todas las dosis que sean necesarias, que para eso hay un comité de expertos en el Ministerio de Salud, se toman las medidas en conjunto con todas las provincias, en el CoFeSa, donde el Colegio de Médicos también tiene un lugar a través de ConFeMeCo (Federación de Entidades Médicas Colegiadas)”.

Escuela Superior

Consultado sobre la Escuela Superior de Educación Médica y las expectativas para el 2022, el doctor Lusardi sostuvo que en forma virtual se habían hecho actividades durante el 2021, a distancia, y que estaban preparando algunos cursos semipresenciales y a distancia.

“No solamente tenemos la limitación del aforo (no sabemos si va a venir otro brote y la magnitud y la intensidad que tenga), sino que también tenemos que pensar en los costos. Hoy no es lo mismo moverse de una ciudad cercana a Junín porque la pérdida del día de trabajo, el costo del combustible, etc. hace que le tengamos que buscar otro tipo de soluciones a la capacitación de posgrado y en eso estamos”, explicó.

Homenaje

En este Día del Médico, el Distrito VI del Colegio de Médicos rinde homenaje a los médicos fallecidos y pondrá un cuadro en el ingreso principal de la institución, para el recuerdo permanente de todos los compañeros colegiado, colegas médicos que han fallecido por la pandemia de Covid-19.

El doctor Lusardi, por este medio, manda un saludo muy grande a todos sus colegas, por parte del Consejo Directivo del Distrito y que “sigan honrando nuestra vocación”.

Autoridades

El Consejo Directivo del Distrito VI del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires está compuesta por:

Presidente: Dr. Jorge Oscar Lusardi (Junín).

Vicepresidente: Dr. Manuel Armando Caro (San Nicolás);

Secretario General: Dr. Ismael Enrique Elguea (Chacabuco).

Pro-Secretario: Dr. Mauricio Adrián Pierángelo (Junín).

Secretario de Actas: Dr. Luís Rosendo Algasibiur (Ramallo).

Tesorero: Dr. Carlos Alberto Laguia (Pergamino).

Pro-Tesorero: Dr. Carlos Alberto Cozzo (Salto).

Los Consejeros del partido de Junín que integran como vocales son: Dra. Patricia Barisich, Dra. Marina Eguren, Dr. Jorge Quatrini, Dr. Alberto Petraglia, Dr. Fernando Serra, Dr. Pablo Mallaviabarrena, Dra. María Gracia Mugávero, Dra. Martina Calvo Zarlenga, Dra. María Eugenia Giorello, Dr. Claudio Dituro.

Los integrantes del Tribunal de Disciplina Distrital son doctores Domingo Ferraiuolo, Edgardo Naso, Gabriela Franchi y Héctor Covini.

Como representante al Superior Tribunal de Disciplina fue confirmado el Dr. Jorge Saidman.