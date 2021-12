Emotivo acto del grupo Estrellas Amarillas para continuar con la concientización vial

El grupo Estrellas Amarillas realizó un acto en Junín para continuar con la concientización vial.

El mismo se hizo en la intersección de la Ruta 7 y Benito de Miguel, donde se colocó un cartel para rendir homenaje a Patricio Toledo, quien falleció en 2007 como consecuencia de un accidente vial que involucró a un conductor alcoholizado.

Participaron de la jornada representantes de la Subgerencia de Seguridad Vial de Corredores Viales, que aportaron cartelería nueva para reemplazar a las estrellas pintadas en el suelo que se desgastaron con el tiempo.

Una vez finalizado el breve acto, Sandra Silbera, miembro del grupo Estrellas Amarillas “Honrar la vida” y madre de Patricio Toledo, manifestó: “Hacía mucho tiempo que quería colocarle este cartel para homenajear a mi hijo que perdió la vida en este sector de la Ruta 7, me contacté con el subgerente de Seguridad Vial de Corredores Viales de la Nación que me cedió los carteles y estamos realmente muy agradecidos por eso, como también a toda la gente que me acompaña y a los funcionarios del Municipio de Junín que siempre están con nosotros”.

“Es un sueño cumplido para mí, a pesar de que es un recuerdo doloroso. Este cartel va a servir para que la gente tome conciencia sobre los cuidados que hay que tener y el respeto de las normas de tránsito”, dijo Silbera y añadió: “Cada vez que pasen por acá van a recordar que hubo una persona que perdió la vida por causa de otra que no cumplió con las normas como debía, cruzó en rojo y alcoholizado y mató a mi hijo”.

En tanto, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano señaló: “Es un día muy especial, veíamos que se venían borrando las estrellas en el piso por el paso del tiempo, por lo que es muy bueno que podamos contar con estos carteles porque van a estar para siempre y más a la vista que en el piso”. Luego, destacó “el gran trabajo que vienen realizando las chicas de Estrellas Amarillas, con quienes trabajamos codo a codo desde el 2018 y vamos a continuar por este camino por el tiempo que le quede en función”.

“También quiero agradecer al gerente y subgerente de Corredores Viales por la buena predisposición que tuvieron con ellas y con nosotros también. Esta es la forma de trabajar más allá del color político de cada uno, todos tenemos que concientizar sobre el peligro de esta enfermedad en nuestro país y en el mundo como son los accidentes viales y las víctimas que tenemos a diario”, afirmó Olmedo.

A su vez, Martín Maidana, subgerente de Seguridad Vial de Corredores Viales indicó: “Estuvimos en representación de Corredores Viales y de Mauro Poletti que es mi subgerente de Seguridad Vial acompañando a las mamás de Estrellas Amarillas, la gente del Municipio y colaborando con nuestro granito de arena para luchar contra este flagelo que lamentablemente padecemos en todo el país. Tenemos que seguir trabajando mancomunadamente para tratar de bajar los índices de mortalidad en siniestros viales que son muy altos”.