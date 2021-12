Los Almendros: “Hay muchas cosas que están planificadas y pedidas”

Aun cuando los vecinos del barrio Los Almendros destacan el avance del sector en algunas cuestiones, principalmente con la extensión de la red de cloacas, también remarcan que hay temas pendientes de solución y algunos que fueron gestionados todavía sin respuestas favorables.

Con el crecimiento poblacional y la extensión hacia afuera de la ciudad, en Los Almendros hay cada vez más viviendas permanentes mezcladas con ya pocas casas de fin de semana.

Para los residentes -nuevos y antiguos- hay algunos asuntos que requieren de una intervención rápida. Entre ellos, son primordiales la optimización del alumbrado público y la electricidad domiciliaria, la extensión del asfalto y cordón cuneta, y las medidas para mejorar el tránsito y la seguridad.

Avances

Algunas semanas atrás se anunció la extensión de la red de cloacas en este sector, una obra que se está ejecutando y con la que se completará el servicio para todos los que no lo tienen, que hoy configuran el 50%, en la zona norte del barrio.

“Esas conexiones para los habitantes de nuestro barrio significan un gran avance. Estamos muy contentos por la llegada de este servicio”, afirma el presidente de la Sociedad de Fomento, Mariano Sosic, quien agradeció personalmente la iniciativa al Intendente.

Electricidad y alumbrado

Días pasados, fomentistas de Los Almendros y de Nuestra Señora de la Merced se reunieron con representantes de la empresa Edén a partir de las dificultades que tienen con la electricidad domiciliaria.

“Siempre tenemos el problema de la baja tensión y caen dos gotas o hay un poco de viento y se nos corta la electricidad”, explica Sosic. Según dice, en el encuentro les explicaron las falencias que hay en el sector. “Entendimos que necesitan un poco más de tiempo para darnos una solución, pero necesitamos una inversión urgente porque hay cableados que están desde hace unos cuarenta años. Y también nos dijeron que hay un problema con un transformador. Tenemos que esperar y veremos si hay resultados a futuro”, detalla Sosic.

Asimismo, el alumbrado público es otro tema de preocupación, ya que escasean las luces “y hay sectores en los que no hay, directamente”. Esto fue hablado con funcionarios comunales que respondieron que “tienen las luminarias, pero, supuestamente, no les están llegando los pescantes o los postes”. Desde la sociedad de fomento subrayan que la solución a este punto “es algo muy necesario para el sector”.

Las calles

El dirigente fomentista sostiene que, cuando llueve, las calles “se ponen intransitables”.

Por eso consideran que debiera hacerse un programa de extensión de asfalto o, al menos, base estabilizada, principalmente en la zona de la Escuela N°48: “Hay muchas cosas que están planificadas y pedidas. Necesitaríamos al menos un mejorado y cordón cuneta en la manzana del jardín, o llevarlo por calle Francia, para que sea un poco más transitables”.

En Benito de Miguel, que está asfaltada, también hay un tema de preocupación por el tránsito: “Quedó muy angosta y es muy complicado porque, cuando circula el transporte público, dos vehículos no pasan por ahí. Las autoridades deberían ver eso. Por esa razón las madres no llevan a los chicos por Benito de Miguel, van por Francia y, al no estar asfaltado, es un problema”.

Seguridad

Por último, Sosic relata que mantuvieron un encuentro con las autoridades municipales del área de Seguridad, dado que “hubo problemas de inseguridad y empezaron otra vez con el robo de cables”.

En tal sentido, desde la Sociedad de Fomento destacan que “ya se vio una respuesta con más recorridas de patrulleros” y acordaron seguir haciendo este tipo de reuniones todos los meses: “Eso es bueno porque la gente se va a sentir más tranquila y podrán transmitir cualquier inquietud. El tema del robo de cables afectó a muchos vecinos, en la unidad sanitaria no tienen más teléfono porque se robaron los cables. Es algo que nos afecta a todos. Por eso pedimos más presencia policial”.

La Sociedad de Fomento

Hace menos de dos semanas, Mariano Sosic fue reelecto como presidente de la Sociedad de Fomento, luego de haber finalizado su primer mandato.

“Del grupo anterior quedamos tres integrantes nada más”, señala el dirigente en referencia a la composición de la comisión directiva.

Es que, así como sucede en otros barrios, observan que cuesta que los vecinos se comprometan a colaborar, tal como explica el propio Sosic: “Estamos invitando a los vecinos a participar para que el barrio siga creciendo. Cuando hay personas que trabajan en el barrio, las obras llegan. Por eso pedimos que la gente que se sume. Todos tenemos nuestro trabajo, pero hacemos esto en los ratos libres y ad honorem, para que las cosas lleguen. Por eso insistimos en que nos den una mano”.

Para Sosic, la participación vecinal es clave en el crecimiento del sector. “Si estamos unidos es más fácil hacer esto, dividir las tareas y lograr nuestros objetivos”, concluye.