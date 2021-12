Aseguran que "el 80% de los presos en las cárceles de Junín son del conurbano"

El secretario de Seguridad municipal de Junín, Andrés Rosa, afirmó que “las tres unidades penitenciarias de Junín albergan un 80 por ciento de delincuentes provenientes del conurbano bonaerense”.

Cabe recordar que la administración de Áxel Kicillof proyecta la construcción de un pabellón colectivo en la UP 13 de nuestra ciudad, según consta en las planillas anexas de obras para cada municipio durante el año que viene, a las que accedió Democracia.

Al respecto, Rosa sostuvo que “no es una buena noticia” y que “no queremos más ampliaciones ni más internos en nuestra ciudad”.

“Esto no es grato y lo quieren disfrazar con que va a generar fuentes de trabajo, pero las fuentes no se tienen que generar de esta manera”, advirtió. Y apuntó: “Que vayan a hacer penales en el conurbano que es donde está el problema”.

“El preso siempre tiene que estar cerca del su núcleo familiar, así lo dicen las normas, y desde ningún aspecto se justifica esta obra. En Junín quedó claro que no queremos más cárceles, ni más ampliaciones y no queremos más presos de afuera”, manifestó.

Además, declaró que las cárceles impactan en el crecimiento de la inseguridad y la generación de asentamientos. “Por qué no hacen estas cárceles en el conurbano, porque los intendentes del Frente De todos no quieren”, se preguntó.

Y recordó que “durante la pandemia hemos padecido las libertades que fueron otorgadas, cuando los dejaban sobre la ruta, en momentos que no había transporte público y nos teníamos que hacer cargo desde el Municipio, porque no había respuestas desde el Patronato de Liberados o la Provincia. Hasta intervino la Cámara Penal de Junín. Fueron muchos los que salieron”.

Presupuesto en la Provincia

El Presupuesto bonaerense 2022 destinará más de 5870 millones de pesos en obras para los diecinueve municipios de la Cuarta Sección, según el anexo con las inversiones previstas, al cual tuvo acceso este diario.

El distrito que más fondos recibirá, según consta en el cálculo enviado a la Legislatura bonaerense por Áxel Kicillof, es Chivilcoy, con 1101 millones de pesos; seguido por Carlos Casares (644 millones de pesos); y 9 de Julio (597 millones de pesos).

Junín, el Municipio gobernado por el intendente Pablo Petrecca (PRO), recibirá 326 millones de pesos. En el podio de los que menos recibirán figuran Rivadavia, General Arenales y Florentino Ameghino.

Para Junín

En el Presupuesto para el año que viene figura la construcción de un pabellón colectivo en la Unidad Penitenciaria 13, por un monto de $196.881.550, inversión que se realizaría dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

También en el cálculo de gastos para el año próximo figura la adecuación edilicia para el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, por 41 millones de pesos, del Ministerio de Infraestructura y Servicios. Y cinco millones de pesos para la estación de bombeo cloacal.

Como anticipó Democracia, también figura una erogación de 40 millones de pesos para la construcción de un nuevo Centro de Atención Para la Salud (CAPS), que según pudo saber este diario estará situado en Comandante Escribano y Sanabria, en Barrio Norte.

Finalmente, se contemplan 44 millones de pesos obras en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y otros 44 millones de pesos para la realización de mejoras en el anexo.

Cuarta Sección

El municipio de Alberti recibirá $232.025.369; Bragado, $278.090.931; Carlos Casares, $644.931.653; Carlos Tejedor, $309.171.839; Chacabuco, $263.262.800; Chivilcoy, $1.101.027.912; Florentino Ameghino, $56.935.316; General Arenales, $63.971.837; General Pinto, $266.978.586; General Viamonte, $167.800.000; General Villegas, $251.219.288; Hipólito Yrigoyen, $285.457.382; Junín, $326.881.550; Leandro N. Alem, $163.983.429; Lincoln, $131.000.000; 9 de Julio, $597.291.827; Pehuajó, $570.161.427; Rivadavia; 440.851.522; Trenque Lauquen, $270.774.082.