Chami: “No queremos que se amplíe la cárcel”

En diálogo con Democracia, el director de Seguridad de Junín, Luis Chami, afirmó: “No es positivo. Cuando Vidal quiso avanzar, Pablo Petrecca se plantó y dijo ‘acá no se agrandan las cárceles’. No queremos que se amplíe la cárcel, ya pagamos esa cuota. Cuántas cárceles nos van a traer; ya sabemos lo que trajo la cárcel, todos los saben, que no vengan los teóricos que andan diciendo pavadas, haciéndole creer a la gente que las cárceles no traen inseguridad. La cárcel trajo lo peor, los asentamientos, la mayoría son de familiares que venían de afuera. Tenemos que estar controlando, gastando para hacer inteligencia y seguridad. No estamos de acuerdo. Petrecca se lo manifestó a Alak, al Gobierno provincial, así que veremos cómo juega la oposición, porque el proyecto en el Concejo pasó a comisión. En toda la pandemia le hicieron caso al Gobernador, ahora veremos si le dicen que Junín no quiere otra cárcel, basta de ampliar, basta de traer más presos”.