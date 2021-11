Se registró una nueva suba de contagios de coronavirus en Junín

Los contagios de coronavirus en Junín mostraron un incremento, al registrarse 17 casos entre el lunes 22 y el domingo 28 de noviembre.

La misma cifra se había contabilizado entre el lunes 8 y el domingo 14 de noviembre mientras que, entre el 15 y el 21 de noviembre se contabilizaron 10 casos.

Los datos de las últimas tres semanas, aunque varían, marcan una suba también de los casos diarios.

En la línea del conteo que viene realizando Democracia, se habían registrado 5 casos en la semana del 1 al 7 de noviembre.

Entre el lunes 25 y el domingo 31 de octubre se habían registrado 6. Cabe destacar que entre el 18 y el 24 de octubre se habían registrado 8. En la semana previa, del 11 al 17 de octubre se habían contabilizado 4. Entre el 4 y el 10 habían sumado 8.

En detalle, siguiendo la línea de contagios en la ciudad, había comenzado a evidenciarse un descenso entre el lunes 30 de agosto y el domingo 5 de septiembre pasado cuando se habían informado 38 contagios en Junín, mientras que en la semana previa, entre el 23 y el 29 de agosto se habían registrado 66 casos.

En la semana anterior, entre el 16 y el 22 se habían contabilizado 106.

Cabe destacar que las cifras venían mostrando una baja constante y en ese sentido, entre el 9 y el 15 de agosto se habían registrado 118 casos positivos cuando entre el 2 y el 8 de agosto, se habían registrado 189 contagios de coronavirus.

Reporte diario

La Secretaría de Salud de Junín informó el último sábado, que se había registrado 1 nuevo caso positivo de Covid-19 en Junín.

Del total de muestras de Junín, 107 resultaron negativas y 1 positiva.

No se sumó ningún caso positivo confirmado por criterio clínico-epidemiológico.

Así, el número de casos positivos activos es de 21 y los casos recuperados suman 15.379. Hay 9 casos sospechosos.

No se registraron nuevos fallecidos y el total, desde el inicio de la pandemia es de 456 fallecidos.

Informaron que no se dieron nuevas altas.

Más de 11 millones y medio de vacunados

El Ministerio de Salud de la Provincia informó que ya hay más de 11 millones y medio de bonaerenses que recibieron dos dosis de la vacuna contra la Covid-19, de los cuales el 94% corresponde a personas mayores de 60 años.

En total, 11.526.718 de personas cuentan con el esquema completo de vacunación y 11.148.423 con el esquema inicial.

Asimismo, se destacó que el 93% del personal docente y no-docente recibió las dos dosis y el 82% del personal vinculado a la seguridad.

En ese sentido, se informó que el personal de salud ya está siendo vacunado con una tercera dosis de refuerzo.

Entre las personas de 18 a 59 años el 79% se encuentra inmunizado con las dos dosis, lo que representa un total de 6.282.656.

En el segmento de 12 a 17 años con comorbilidades, el 76% completó el esquema de inmunización (193.502), y en la misma franja etaria, pero sin enfermedades de riesgo, llegó al 54% (608.322).

En tanto, 574.131 (34%) de los niños y niñas de 3 a 11 años recibieron las dos vacunas y sólo la primera 792.462, lo que representa el 80% de los inscriptos.

En diálogo reciente con Democracia, el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, destacó que en nuestro país “con la vacunación se ha avanzado muchísimo y se está vacunando con terceras dosis y completando esquemas”. No obstante, actualmente destacó que hay dos preocupaciones: “Una es que faltan chicos y chicas anotarse. Es un 20% de entre 3 y 17 años que no se han inscripto”.

Otra cuestión, según indicó, es que hay cierto atraso o no se están completando los esquemas de segundas dosis en personas que rondan la década de los 30.

Nueva variante y medidas

Ante la aparición de la variante Ómicron de coronavirus, el Gobierno llamó a completar esquemas de vacunación para disminuir la transmisión.

"Completar los esquemas de vacunación, avanzar con la inmunización de niños, adolescentes y el refuerzo en grupos de riesgo es clave para mantener este logro colectivo", indicó el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur en declaraciones a Télam.

Las declaraciones del jefe de Gabinete van en línea con los dichos de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien afirmó a la prensa que "lo que disminuye la transmisión y el impacto del coronavirus es que el mayor porcentaje de la población tenga las dos dosis de vacunas”.

Fuentes gubernamentales indicaron que "el objetivo planteado" desde el Ejecutivo "es completar los esquemas de vacunación y avanzar con los refuerzos como eje principal de la estrategia de contención del virus para llegar al otoño lo mejor preparados".

"Especialmente a partir del rebrote de contagios que se vive en parte del mundo y que derivó en la decisión tomada en varios países de imponer nuevas restricciones a la movilidad de sus ciudadanas y ciudadanos", señalaron los voceros.

En Argentina, "el 65% de los niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 17 años recibió en poco más de un mes la primera dosis de la vacuna, aunque la estrategia sanitaria continúa para alcanzar al 35% restante de la población menor de 18 años", destacaron desde el Poder Ejecutivo.

En el mundo, el nivel de vacunación con al menos una dosis que tiene la Argentina, y que alcanza al 80% de su población, supera en promedio al de Sudamérica (72%), la Unión Europea (70%) y Norteamérica (64%).

Además, el país se sitúa por sobre el promedio de países con ingresos medios altos (75%) y altos ingresos (74%), y según datos oficiales, hay un 8% de la población de personas mayores de 18 años que todavía no inició su vacunación.

"Esperamos que diciembre sea el mes de completar el esquema de vacunación", afirmó Vizzotti.

En los últimos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación por la aparición de la variante denominada Omicron a nivel mundial y lo hizo sobre la base del asesoramiento del Grupo Técnico sobre Evolución de Virus que tiene el organismo internacional.

La nueva variante, explicaron los expertos de la OMS, "surgió en Sudáfrica y causó hasta el momento un cambio perjudicial en la epidemiología del coronavirus".

La cepa, agregaron desde la OMS, "avanza a una velocidad notable: los primeros casos se detectaron el 9 de noviembre y se notificaron oficialmente el 24 de este mes".

Ómicron "es una variante nueva que se identifica en los países de África, pero hay posibilidades de que esté en otros países", apuntó Vizzotti.

La ministra de Salud detalló que, aunque la información disponible acerca de la nueva variante del virus es aún escasa, la Omicron tiene 32 mutaciones, “más de las que tienen las variantes que venían preocupando al mundo hasta ahora", entre ellas la Delta.

Argentina volvió a superar en los últimos días la barrera de los 2.000 contagios diarios tras dos meses por debajo de esa estadística y frente a esa situación, Vizzotti anunció ayer una serie de medidas, entre ellas la implementación de "un pase sanitario para poder asistir a eventos masivos y eventos realizados en espacios cerrados".

Esta autorización, que entrará en vigencia en diciembre próximo, será otorgada por medio de la aplicación Cuidar y alcanzará a mayores de 13 años que tengan esquema de vacunación completo al menos 14 días antes de tramitar el permiso.

La medida, explicó Vizzotti, busca “que quienes demoraron su esquema tengan el estímulo para percibir la importancia que tiene completar la vacunación” con dos dosis.

El intendente recibió el alta

El intendente Pablo Petrecca anunció ayer a través de las redes sociales que recibió el alta tras haber cursado Covid-19. En un mensaje agradeció el apoyo y los mensajes y aseguró: “Nos vemos pronto”.

Testeos

El Gobierno de Junín recordó que, a partir hoy, la atención para la realización de testeos rápidos en el CIC será de lunes a viernes, de 8 a 13.

En la plaza 25 de Mayo, en tanto, la atención seguirá siendo la habitual, los lunes y miércoles, de 9.30 a 11.30.