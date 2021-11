Comienza la campaña de renovación de licencias vencidas

Impulsada por la Oficina de Licencias de Conducir del Gobierno de Junín, comienza hoy la campaña de renovación de licencias vencidas.

La atención será de 13 a 16.30 y se podrá tramitar hasta el 10 de diciembre.

Se atenderá por orden de llegada, sin necesidad de sacar turno y se deberá concurrir con fotocopia del DNI y la licencia correspondiente para renovación.

Cabe destacar que dicha medida se tomó debido al incumplimiento de vecinos que sacan turno y no concurren al establecimiento, lo que genera un considerable atraso en la obtención de turnos.

Al respecto, María Teresa Ilvento, titular de la Oficina de Licencias de Conducir manifestó: “A lo largo de estos meses estamos teniendo dificultades por la cantidad de gente que saca turno y no viene, un promedio de 30 personas por día lo que al mes constituyen aproximadamente unos 600 casos que no vienen a obtener su primera licencia o renovación. Esto genera que la gente que quiere sacar un turno recién lo tiene para diciembre de 2022”.

“Si bien están vigente las prórrogas de dos años para las licencias que se vencieron en el 2020 y de un año y medio para las de 2021, de todas formas, la gente las quiere renovar porque en este periodo pre vacacional hay algunos inconvenientes, no por la prórroga en sí, sino por temas de las provincias con algún retén de tránsito cuando se viaja a Córdoba, San Luis o Santa Fe”, dijo.

Luego, Ilvento sostuvo que “ante este apuro por renovar, los turnos recién los obtienen para fines del año que viene producto de este incumplimiento mencionado” y afirmó: “A pedido del Sr. Intendente buscamos la forma de agilizar y apurar las renovaciones y trabajamos en este sentido junto con la Secretaría de Coordinación”.

“Vamos a hacer una especie de campaña de renovación que empezará el lunes 29 y se extenderá hasta el 10 de diciembre, de 13 a 16.30 hs. Solamente será para renovación de todas las licencias vencidas durante 2020 y 2021 y podrán venir sin necesidad de sacar turno”, expresó la coordinadora y agregó: “Es importante traer el DNI y fotocopia del mismo y la licencia, y se recuerda que se atenderá por orden de llegada”.

Por otra parte, Ilvento hizo referencia al caso de las licencias profesionales: “Todo aquel carnet que ya tenga hecho el certificado de antecedentes penales, puede venir con el examen psicofísico al día para agilizar el trámite” y, para finalizar, añadió: “Todas las personas que utilizan lentes para manejar que los traigan para evitar tardanzas innecesarias”.