La obra social se contactó con la familia de Cielo y se espera una solución a su situación

Desde hace semanas, Yamila Quechic, mamá de Cielo, una beba de casi dos años que padece síndrome de Moebius, y que hoy requiere de una traqueotomía y un respirador para vivir, comenzó a difundir en las redes la difícil situación que atraviesa la pequeña ante la falta de pago de IOMA a la empresa que le provee a Cielo la posibilidad de contar con internación domiciliaria.

Luego de ser entrevistada por TeleJunín, y continuar por las vías posibles el reclamo ante la obra social y pueda retomarse el servicio, la mamá de Cielo publicó en su cuenta de Facebook que desde IOMA se contactaron con la familia y existe la posibilidad de una solución.

“Bueno, después de esta nota...todo empezó a moverse más... Nos llamó IOMA... Se puso en contacto con la empresa... Están dadas las condiciones para que se realice la liquidación... Así que nos espera un fin de semana. Con mucha fe!!! El lunes queremos que sea el día.... Gracias a todos ... Todos ...los que se comunicaron con nosotros ...”, escribió en su cuenta con un link a la entrevista realizada por TeleJunín.

La historia de Cielo

En la entrevista, realizada el viernes, Yamila contó que la pequeña nació en marzo del año pasado, la reanimaron al nacer, y a los cinco días fue trasladada al Hospital Español de La Plata, sin diagnóstico definido.

“Más o menos a los dos meses y medio la diagnostican a Cielo con síndrome de Moebius, que es un síndrome que afecta pares craneales que no están desarrollados de manera correcta. Estos pares craneales son los que afectan todo lo que son las expresiones faciales y a nivel ocular”, explicó la mamá.

A su vez, explicó, “viene acompañado por hipotonía, que es bajo tono muscular y esto puede influir o no en lo respiratorio. En nuestro caso influyó y por eso es que Cielo necesita hoy estar traqueotomizada y ventilada”.

“Tenemos en casa un respirador portátil del cual estamos haciendo el destete con nuestro equipo de kinesiólogas, pero bueno, todo es un proceso. Es un síndrome rehabilitable, pero es a pasito de hormiga, de a poco”, contó.

Según explicó Yamila, volvieron a Junín con internación domiciliaria, “con una empresa de La Plata, que nos provee el servicio de internación domiciliaria y ellos nos brindan todo lo que nosotros necesitamos en casa, respirador, tubo de oxígeno, concentrador, aspirador, nebulizador, saturómetro, enfermería 24 horas, médica pediatra, kinesióloga y fonoaudióloga”.

“Lamentablemente el tema que hoy tenemos es que la empresa nos plantea que IOMA hace mucho que no les paga, entonces sostener un domicilio tan complejo como el nuestro, sin ellos recibir sus honorarios, es muy difícil”.

Mañana, la familia puede tener buenas noticias, y lo que es mejor, Cielo podría continuar en casa, rodeada del amor y el cuidado que más necesita.