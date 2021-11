AlMar, venta de artículos de limpieza al por mayor

AlMar es un negocio mayorista de Junín, ubicado en avenida San Martín 371, dedicado a la venta de artículos de limpieza, línea seco, es decir no venden ningún producto líquido.

Entre los múltiples artículos que venden vale mencionar: trapos de piso, rejillas, ballerinas, esponjas para baño y para la cocina también, es decir fibra esponjas y esponjas metálicas, estropajos de acero, escobas, escobillones, cepillos, y también todo lo que es bazar de plásticos, como cesto de basura con tapa o vaivén, cesto con pedal, cesto para la ropa, etc.

A cargo del local están Mariano Diez y Alfredo Vaccarezza, quienes desde hace cinco años se dedican a la venta de artículos de limpieza de primeras marcas como son Extralimp, de la cual son distribuidores oficiales, Eco y OK entre otras.

En avenida San Martín 371 está el lugar desde donde llevan los pedidos no solo a clientes de Junín sino de la zona de influencia, sea en vehículo propio con la cual distribuyen, como también a través de comisionistas. Las vías de contactos generalmente son telefónicas o por whatsapp, pero también cuentan con páginas en Facebook e Instagram

Cabe mencionar que este rubro comercial no ha tenido interrupciones por la pandemia, siempre estuvo abierto y de hecho, han trabajado muy bien todo el año porque entre las medidas sanitarias que aconsejan cumplir, está la limpieza del hogar, oficinas e instalaciones, y AlMar cuenta con una gran variedad de artículos que distribuyen y venden a negocios minoristas.