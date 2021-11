Herce: “Mientras siga la inequidad en la distribución de vacunas, habrá variantes”

La nueva variante Ómicron, originada en Sudáfrica y considerada de “preocupación mundial”, escala en varios países de Europa, y no deja de mantener en alerta al resto del mundo, como es el caso de nuestro país.

Si bien en Argentina se destaca el fuerte impacto de la vacunación y la actual campaña de refuerzo de dosis, la nueva cepa enciende las alarmas.

Consultado el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, resaltó que la vacunación es uno de los ejes para el freno de estas variantes que aparecen en el mundo.

“Lo que sabemos es lo que se publicó en los medios y la OMS. Todavía está recién apareciendo y sería más contagiosa que la Delta. No sabemos aún si es más grave o más letal. Tiene cambios en genes que la hacen particular”, aseguró.

“La preocupación es que la aparición de variantes es constante y mientras siga la inequidad en la distribución de vacunas, habrá variantes”, enfatizó.

A su vez, refirió: “Lo dijo la ministra Vizzotti (de Salud), se han dado más terceras dosis en el resto del mundo que las primeras en África. El mundo deberá darse cuenta que no hay forma de modificar el curso de esto si no hay una distribución equitativa de vacunas”.

Destacó que la vacunación continúa siendo la clave al referir que “las nuevas variantes aparecen mientras se sigue contagiando y reproduciendo y cuando estás vacunado eso se reduce significativamente”.

Así, en ese sentido, se continúa “con medidas como las que se empiezan a tomar para quienes vienen de África y el aislamiento a quienes vienen de la zona”.

Vacunación en Argentina

Herce destacó que en nuestro país “con la vacunación se ha avanzado muchísimo y se está vacunando con terceras dosis y completando esquemas”.

No obstante, actualmente destacó que hay dos preocupaciones: “Una es que faltan chicos y chicas anotarse. Es un 20% de entre 3 y 17 años que no se han inscripto”.

Otra cuestión, según indicó, es que hay cierto atraso o no se están completando los esquemas de segundas dosis en personas que rondan la década de los 30.

En declaraciones radiales, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, remarcó que "la pandemia no terminó" y enfatizó en "la necesidad de que la mayor parte de la población se vacune, para reducir los riesgos de muerte y para evitar que haya un contagio masivo".

Asimismo, se refirió al pase sanitario: "Hace meses que estamos trabajando con Innovación para que cuando sea necesario, se utilice –un pase- y así estimular a la vacunación porque tenemos un 8 por ciento de mayores de 18 años que todavía no iniciaron el esquema de vacunación mientras que hay alrededor de 7 millones de vacunas para ser aplicada la segunda dosis y todavía las personas no se acercaron".

"Por eso, ahora también tenemos el desafío de dar los refuerzos. Ya dimos 1.300.000 terceras dosis. Con esta idea, el objetivo era plantear el pase sanitario durante el verano para trabajar que junto con las jurisdicciones y todo el sector privado para acelerar la vacunación y además para favorecer y sostener las actividades económicas y disminuir la transmisión", planteó Vizzotti.

Sobre los tiempos, dijo que "se empezará a utilizar en eventos masivos y en lugares cerrados", aunque aclaró que "todavía se sigue trabajando para ajustar detalles" ya que "tenemos hasta el 1 de diciembre para comenzar a implementarlo".