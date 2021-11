Por la baja rentabilidad de los alquileres, hay un récord de casas en venta en Junín

La llamada ley Lipovetzky de alquileres que generó más incertidumbre en un ya alicaído mercado inmobiliario, sumada a la baja rentabilidad, impulsó a muchos propietarios juninenses a retirar sus inmuebles del mercado de los alquileres, con el consecuente récord de casas en venta en nuestra ciudad.

Sin embargo, según coincidieron los martilleros y especialistas consultados por Democracia, son pocas las operaciones de compraventa que se concretan. Además, casi no hay créditos hipotecarios a tasas accesibles y aquel que cuenta con ahorros en moneda extranjera ofrece un precio generalmente muy inferior al de mercado.

Asimismo, en una ciudad con alto déficit habitacional, la situación repercute negativamente en el sector de los alquileres, ya que al haber una menor cantidad de unidades para alquiler, los precios también aumentan.

Baja renta

El martillero Luciano Di Flavio aseguró que la situación es real y que “cada vez hay más casas a la venta” y que “ante la opción de alquilar, se pone a la venta en lugar de apuntar a una renta que hoy es baja”.

Destacó que “se ha generado poca rotación”, en el mercado, y que “la gente se queda donde está alquilando, en lo posible, y trata de mantenerse”, más que nada por lo que implica una mudanza o un nuevo contrato actualmente.

Di Flavio reconoció una situación que se dio en el marco de la pandemia y que no fue aislada: “Vino mucha gente de Rosario y Capital, también de la zona que se asentó en la Ciudad por el trabajo remoto en la pandemia, que hoy es una opción”, y agregó que se trata de buscar una renta posible dentro de la situación actual: “Hay muchos alquileres que se transformaron en alquileres temporales”.

Sobre las operaciones de ventas aseguró que “algo se está vendiendo y se están escuchando ofertas. Volvimos a un dólar alto que sigue subiendo y muchas se frustran. Hay consultas aunque cuesta la concreción”.

No obstante, aseguró que “el mercado está movilizado y hay mucha gente buscando en Junín una opción para vivir. Se trata de gente del Gran Buenos Aires, mayores, jóvenes que buscan otra opción”.

Un mercado “día a día”

Para el martillero Marcos Lipera, “este no es un gran momento en cuanto a las ventas, al menos es el análisis que yo hago y que tiene que ver con el gran aumento del dólar”.

No obstante, en cuanto al valor de las propiedades indicó que “ha ido bajando el valor de la propiedad en dólares, entonces seguramente que ahora es momento de invertir porque es el mejor valor posible y no creo que baje más”.

Lipera reconoció que “sin dudas hay un mayor movimiento y creo que haciendo una buena oferta se puede concretar una operación, pero esto es día a día”.

Sobre las propiedades en alquiler que fueron puestas a la venta señaló: “En Junín las propiedades en alquiler, algunas tal vez se habrán retirado, pero no fue algo masivo. Al menos en mi caso, no se me dio en gran cantidad y se sigue alquilando”.

Consultado sobre la ley de alquileres, consideró: “Creo que no ha perjudicado al propietario porque los índices no son bajos, el índice cerró en alrededor del 49%. En todo caso sí al inquilino”.

En cuanto a la situación en el mercado y la relación con la falta de vivienda, Lipera destacó que “lo que ha ocurrido es que permanentemente la población viene creciendo y demanda más viviendas, y si no se propicia la inversión, si se deja de comprar propiedades y se especula con el dólar no habrá disponibilidad para la vivienda”.

En esa línea amplió que “si no incentivás la inversión del que tiene dinero, para que compre o alquile, ese producto desaparece del mercado aunque la demanda continúe creciendo”.

Operaciones a precio real

“Se pusieron propiedades a la venta”, destacó el martillero Miguel Manera, “hubo tendencia a la venta de propiedades por baja rentabilibidad de alquileres y porque se trabó la actividad de desarroladores y por ende el ofrecimiento de alquileres se resintió en ese sentido”.

Manera consideró que “la ley de alquileres dificultó un poco la cuestión y se le echó la culpa, pero en realidad es una sumatoria de cosas”.

Aseguró que “hoy el inquilino busca quedarse y acordar un buen canon, hacer un buen acuerdo porque la renovación nunca supera un 50% anual, entonces eso es un norte para el inquilino”.

Sobre las operaciones de venta, aseguró que “las que se concretan son al precio real de mercado que tienen un precio acorde, que si bajó un 35% de hace dos años a la fecha o si es un caso puntual”.