Chami, sobre las reelecciones: “La gente te pone o te saca”

¿Qué análisis hace del resultado electoral?

-Fue una elección atípica, hacía muchos años que no ingresaban seis concejales por el oficialismo, la gente respaldó una forma de hacer política, que lleva a cabo el intendente Pablo Petrecca con su equipo.

-¿Cuál es el objetivo a partir del 10 de diciembre, cuando asuma como secretario general de Gobierno?

-Va a ser una responsabilidad muy grande que me asigna el Intendente en la coordinación de todas las áreas. En el área de Seguridad hay un equipo, con Andrés Rosa, Mario Olmedo, María Galante y el apoyo fundamental de Raúl Orrico, en monitoreo, y está muy fuerte, con un trabajo muy importante en el territorio, que me permite asumir esta nueva función. Ya lo venía haciendo, mi interés era ayudar a todas las áreas, Bromatología, Salud, Obras Públicas, hicimos la unidad sanitaria en Laplacette, el destacamento de Villa del Parque, la plaza Julio Henestrosa, la alcantarilla, trabajando con todos los secretarios en conjunto.

-¿Qué opina del debate por la relección de los intendentes?

-No comparto esa ley, porque nos olvidamos de que decide la gente, la gente te pone o te saca. Y si la gente te sigue respaldando, ¿por qué no? En Junín tuvimos al ingeniero Abel Miguel cinco períodos, a Mario Meoni, tres períodos. Y no fue algo digitado a dedo, eligió la gente, entonces ¿por qué le sacamos la posibilidad a la gente de elegir?

-Pero fue una ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con el apoyo de Sergio Massa.

-Si hiciste un buen gobierno, la gente te va a seguir votando. No comparto esta ley y Junín es un ejemplo de eso, tuvimos cinco períodos de Abel Miguel y lo votaba el 60 por ciento de la gente.

-¿No le preocupa que los funcionarios se perpetúen en el cargo?

-No le podés mentir a la gente 15 o 20 años. La gente no es tonta, la gente elige en su ciudad, en su provincia y en la nación, quién quiere que la gobierne. Con una ley borramos la decisión del pueblo. No estaba de acuerdo en su momento y no estoy de acuerdo ahora. Para mí, hay que derogar esta ley, no tiene que existir, porque en una democracia la gente tiene la posibilidad de elegir. No es una ley democrática.

-¿Cómo imagina la relación con la UCR?

-Tenemos que estar todos juntos, porque hay un vecino que está esperando una respuesta del arco político. Hay buenos concejales por parte del radicalismo que forman Juntos y a mí no me preocupa, me preocupa el día a día y la gestión, porque acá no hay desmanejo, no hay descontrol, porque los recursos son del pueblo y hay que ser lo más austero posible. Por eso no veo un justificativo para la división, más allá de que alguno quiera romper una hegemonía, pero no veo esa impronta en el radicalismo, creo que son democráticos y que saben que la única forma de dar pelea es estar juntos, porque la división no lleva a nada. Va a haber discusiones, debates, pero el intendente Pablo Petrecca ha demostrado cintura y equilibrio, lleva seis años gobernando, ganó cuatro elecciones, y estoy convencido de que hoy es el mejor político que está en la cancha, que sabe lo que tiene que hacer y adonde vamos. Lidera un equipo con gente con mucha capacidad y lo ha hecho con total sabiduría y respeto. La gente le dio el espaldarazo y va a saber sortear todo lo que venga, porque está preparado y es un dirigente de consenso, de diálogo, se llamó a las mesas de diálogo, siempre. Lo que no le gusta es que lo lleven por delante y es normal, a Miguel no le gustaba que lo lleven por delante, a Meoni, tampoco, porque la gente los eligió para que gobiernen. Hoy está Pablo Petrecca y la última palabra la tiene él.