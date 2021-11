Mauricio Mansilla ganó las elecciones en su pueblo

El primer candidato a concejal de Vamos con Vos, Mauricio Mansilla, ganó en su pueblo, Agustín Roca, donde obtuvo 291 votos de la gente, seguido por Juntos, con 258, y el Frente de Todos, con 101.

En Roca pudo observarse que hubo corte de boletas para diputados nacionales y senadores provinciales, en los que ganó Juntos, pero a nivel municipal, para concejales y consejeros nacionales, triunfó Vamos con vos, con Mansilla a la cabeza. A nivel nacional, la lista era liderada por Florencio Randazzo y Carolina Castro, candidatos a diputados nacionales, y Rocío Giaccone, segunda candidata a senadora provincial en la cuarta sección electoral

En diálogo con Democracia, Mauricio Mansilla se mostró muy contento con la respuesta que le dio a su propuesta la gente de Agustín Roca, que fue mejor en las elecciones generales que en las PASO incluso.

Cabe mencionar que él fue delegado de Agustín Roca desde el 2003 al 2007. “Desde que me presenté como delegado, siendo nosotros los primeros elegidos con voto electrónico, saqué casi el 88 por ciento de los votos. Desde esa época, hasta que me fui en el 2013, nunca perdí una elección en Roca”, recordó.



En las últimas elecciones, Mauricio Mansilla siguió ganando en su pueblo, y un dato no menor es que el oficialismo de Petrecca, el único pueblo donde perdió fue en Roca.

Respecto a Vamos con Vos, el entrevistado dijo que están contentos con el resultado obtenido, más allá de que no se pudo ingresar. “Para nosotros fue sumamente importante haber llegado hasta donde llegamos con un grupo que en el término de 40 días se armó y salió a la cancha, a hacer campaña, repartir boletas, reunirse, hacernos conocer, conocernos entre nosotros. Todo eso nos llevó 40 días y nos depositó en la elección general muy cerca de ocupar una banca, pero para nosotros es positivo”, manifestó.

“En lo personal quedé muy pero muy contento y ni hablar con la gente de Roca, a la que estoy sumamente agradecido, porque me apoyó mucho y me pide que vuelva como delegado. Por esto, está la posibilidad que me presente como candidato a la delegación del pueblo. La gente no se olvida de cosas que hice hace 15 años atrás y que la verdad yo no me acordaba”, afirmó.