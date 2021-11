Dos intendentes de la Región dejan sus cargos para ocupar bancas en la Legislatura bonaerense

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, se confirmó que en el mes de diciembre dos intendentes de la Región dejarán sus funciones, asumidas en 2015, para ocupar bancas en la Legislatura bonaerense.

Por un lado, la jefa comunal de General Arenales, Érica Revilla, fue electa senadora provincial por la Cuarta sección, por el espacio Juntos; mientras que Claudio Rossi, mandatario de Rojas, fue electo diputado por la Segunda sección, a partir del próximo 10 de diciembre. En sus lugares, el concejal y hombre de confianza de Revilla, Edgardo Battaglia, asumirá la Intendencia de Arenales, y Román Bouvier, actual director de Tierras de Rojas, terminará el mandato que deja Claudio Rossi.

Battaglia, el nuevo intendente de Arenales

En diálogo con Democracia, los futuros intendentes se refirieron a las responsabilidades y desafíos que implica ocupar el cargo, por un lado, y por otro puntualizaron cuáles serán los ejes que marcarán la gestión hasta el año 2023, momento en que se desarrollen las elecciones generales.

Edgardo Battaglia (57), es abogado y concejal de Juntos: “Por imperativo legal, luego del 10 de diciembre me va a tocar suceder, en carácter de intendente municipal, a la actual intendente de Arenales, Érica Revilla, que accedió a una banca en el Senado provincial. Es un gran desafío y una enorme responsabilidad”, dijo a Democracia.

Respecto de la transición, Battaglia detalló que “existe la particularidad de que durante siete meses del presente año fui secretario de Gobierno, esto me ha permitido coordinar todas las áreas y ver el funcionamiento del Estado Municipal desde una posición central. Más allá de eso, me he desempeñado en esta gestión, que se inició en 2015, y en gestiones municipales anteriores, en varios cargos públicos y eso me ha permitido conocer la Asesoría Legal, la Jefatura del personal, la Oficina de Regularización Dominial, la Secretaría de Gobierno, además de haber sido concejal del distrito. De este modo, tengo la tranquilidad de estar preparado para enfrentar el desafío”.

“El desafío único y prioritario de mi gestión va a ser defender los intereses del pueblo, trabajar sin pausa por el crecimiento y el desarrollo del distrito. Tengo muy en claro que en dos años no se puede desplegar un amplio proyecto de gestión, pero entiendo que es suficiente para aportar a una mejor calidad de vida del vecino del distrito de General Arenales, aportar al ordenamiento urbano, desarrollo territorial y, sobre todas las cosas, a la transparencia en la gestión pública”, dijo el futuro intendente.

Los ejes de gestión de Bouvier

Román Bouvier, actual director de Tierras, será el nuevo jefe comunal de Rojas a partir del 10 de diciembre y, en diálogo con Democracia, contó cómo sucedieron los hechos para asumir el cargo.

“El lunes 15 de noviembre asumí la Intendencia Municipal, hasta el 3 de diciembre, por vacaciones y uso de licencia del actual intendente Claudio Rossi, quien asume el 10 de diciembre una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia”, dijo y amplió: “Claudio encabezó la lista a intendente en 2019; Cristian Ford, secretario de Gobierno, era el primer concejal de esa lista y Cecilia Acerbo, actual directora de Educación, segunda concejal; en tercer lugar, estaba yo como candidato a concejal. Por un problema de salud que atraviesa Cristian, con tratamiento largo, por el uso de su licencia y no poder asumir la intendencia, me pusieron a mí en ese lugar, tras la negativa de asumir de Cecilia Acerbo”.

“Es una responsabilidad y un desafío extraordinario hacia adelante, voy a encararlo con mucha templanza, con valores, para mí hay cosas fundamentales: la ética, el trabajo, la honestidad y la austeridad, tienen que ser los principios fundamentales de la gestión, que nos acompañen hacia adelante, para ponernos de cara a los vecinos, con un gobierno abierto y participativo, donde recuperemos el contacto con los vecinos, la participación a partir de las comisiones viales, de los productores, foro de seguridad, tener un ida y vuelta con las instituciones intermedias”, apuntó Bouvier.

En cuanto a los ejes de gestión dijo que: “Buscaremos lograr un desarrollo en tres ejes para mí, que son fundamentales y que hoy están un poco truncos en Rojas: poder destrabar y encaminar el parque industrial hacia adelante, eso es fundamental para lograr el arraigo de empresas y fuentes de trabajo, que tantos vecinos están esperando. El tema de viviendas y acceso a la tierra, que me ha ocupado y preocupado desde el Concejo Deliberante, he trabajado en consecuencia con diversos proyectos, estamos haciendo 28 viviendas: 21 en Rojas, 7 en Rafael Obligado, y las 8 de Carabelas, en un año de gestión como director de Tierras; hay que profundizar y gestionar, tenemos dos planes de viviendas parados en la Provincia, una por 28 y otro por 25 viviendas, trabajamos en eso. Otro tema que me preocupa es el del medio ambiente, el basural a cielo abierto, empezar a trabajar con pequeñas cosas que sirvan para empezar a dar batalla en el cuidado del medio ambiente. Más todo lo que podamos sumar en obras y servicios, por supuesto, que siempre es positivo”.