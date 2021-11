Clara Bozzano: “Hay que dar los debates necesarios”

La concejala electa dentro del Frente de Todos en Junín, Clara Bozzano, expresó: “Estoy muy feliz. Todos los integrantes del Frente de Todos hemos hecho una campaña muy buena en la que hemos dejado todo, el corazón, el cuerpo, hemos caminado los clubes, nos reunimos con fomentistas y hemos recorrido cada barrio”.

En diálogo con TeleJunín, la dirigente de La Cámpora explicó: “Ha sido un trabajo inmenso que se coronó con lo que pasó el domingo, con poder ingresar cuatro concejales. De 5000 votantes más que hubo, 3500 eligieron nuestra fuerza política. Fue hermoso lo que vivimos el domingo”.

“Yo creo que es un voto de confianza el que nos han depositado los vecinos y vecinas de Junín y de toda la provincia de Buenos Aires. Sabemos que hay un montón de cosas que todavía no están bien”, indicó.

“Creo que esto de entender que el peronismo siempre ha gobernado por la felicidad del pueblo y ha ampliado derechos, nos permitió crecer porque tuvimos algo que nos había faltado en la primera etapa de la pandemia. No habíamos podido conversar con la gente”, destacó. Y agregó: “Creo que en esta segunda etapa sí. Y eso quedó demostrado el domingo en el crecimiento que tuvimos no solo en Junín, sino en toda la Provincia. Se van a seguir tomando medidas a favor de la gente que es lo que buscamos, mejorarle la vida a cada vecino y vecina.

Bozzano dijo: “Es mi primera vez en el Concejo. Y lo que me dicen es que no puedo perder mi impronta de trabajo que es lo que vengo haciendo con la Defensoría del Pueblo hace cuatro años de estar con la gente y escuchar las necesidades. No tenemos otra forma de entender la política que no sea de esta manera”, agregó.

“Así como lo venimos haciendo desde la Defensoría, ahora lo vamos hacer desde la banca en el Concejo Deliberante escuchando a nuestros vecinos y llevando las demandas, para poder plasmarlas en proyectos y exigirle a la Municipalidad que cumpla con las demandas”, dijo la delegada de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

“Cualquier persona que integre el Concejo debe darles la vía a nuestros vecinos y vecinas. Seguiremos en ese trabajo”, confirmó.

“También creo que hay que dar los debates necesarios. Nosotros creemos en las prioridades que tiene Junín y que hoy no están tenidas en cuenta. En eso también vamos a aportar nuestra voz para poder decir lo que muchos no pueden decir sobre las necesidades que hay en Junín”, subrayó.