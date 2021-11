Itoiz: “El acompañamiento de los radicales fue determinante”

El concejal electo en Junín por el bloque de Juntos, Juan Pablo Iotiz, aseguró que “el balance del resultado de la elección es sumamente positivo porque hemos ganado una elección muy difícil en un contexto muy complicado por lo que venimos viviendo hace un año y medio y, también, por las condiciones sociales y económicas”.

En las PASO “hubo poca participación y en la General aumentó ese número a un 74 por ciento, pero es un dato a tener en cuenta de que haya habido una baja participación y hay que prestarle atención, más allá de haber sido una elección de medio término”, afirmó.

El dirigente de la UCR sostuvo: “Estamos muy satisfechos y contentos por el resultado obtenido, ya que ha sido contundente. Nos permitió consolidar lo realizado en las PASO uniendo las dos fuerzas, y la lista de Juntos superó los votos obtenidos en la elección de septiembre con 2 mil votos más”.

“Esto nos da un claro mensaje de respaldo de la sociedad juninense a Juntos y también de rechazo al Frente de Todos. No hubo fuga de votos e incluso el corte de boletas ha sido mínimo”, agregó.

“Nosotros teníamos esa obligación de alguna manera, porque era la primera vez que la UCR -desde el inicio de Cambiemos- fue a unas PASO a nivel local y nos fue bien con más de 10 mil votos”, manifestó.

“Creemos que el acompañamiento de los radicales de Junín ha sido determinante para una victoria tan contundente y una ventaja tan amplia con respecto al Frente de Todos”, expresó.

“La primera conclusión es que Juntos ha logrado la mayoría en el Concejo Deliberante de 11 frente a nueve del Frente de Todos. Hemos recuperado la mayoría y el quorum que nos da la posibilidad de trabajar en condiciones favorables”, subrayó.

“Entiendo que toda construcción política democrática tiene que tener al diálogo como pilar. Para poder llevarlo a los hechos también hay que tener la capacidad de saber escuchar al otro”, confirmó.

“Entiendo que hubo poco diálogo en los últimos años y la grieta ha hecho mucho daño en todos los niveles. Creo que de alguna manera se perdió la iniciativa y el Concejo terminó reflejando posturas de políticas nacionales o provinciales, y no tanto a las necesidades y las voces de los vecinos”, finalizó.