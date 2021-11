Quedan pocos locales vacíos en el centro de Junín y empiezan a repuntar las ventas

La pandemia dio una tregua y, con el descenso pronunciado de los casos de Covid-19 y la consecuente flexibilización de las medidas sanitarias, se percibe un mayor movimiento en los centros comerciales de nuestra ciudad, según coincidieron referentes del rubro consultados por Democracia.

Si bien el poder adquisitivo de los trabajadores sigue yendo por la escalera, mientras que la inflación va por el ascensor, lo cierto es que tanto comerciantes, como dirigentes empresariales y gremiales concuerdan en que se percibe un repunte en las ventas aunque, claro, todavía los tickets promedio están lejos de lo deseado por el sector, debido a que son tiempos de bolsillos flacos.

Los créditos personales, descuentos especiales y promociones de las entidades financieras, y el plan de cuotas Ahora 12 también empujan el consumo de electrónicos, televisores y smartphones, un rubro que sigue encabezando las ventas en los locales juninenses consultados por este diario. De hecho, el sector podría cerrar el año con un volumen de unidades vendidas similar al registrado en 2016 y 2017, antes de la pandemia.



Carlos Donati, de la sucursal juninense de Bringeri, afirmó en diálogo con Democracia que se percibe un repunte en las ventas y un mayor movimiento. “Con el calor y la proximidad de fin de año hay un mayor movimiento”, señaló. “En esta época hay mucha demanda de aires acondicionados y productos de ventilación, además de heladeras y freezers, pero lo más vendido, al tope del ranking, son los celulares. La venta de televisores viene normal, pero se espera un repunte el año que viene, empujado por el Mundial de fútbol”.

Donati destacó los créditos personales que ofrece la cadena, además de “amplias opciones de financiación”.

“Los precios aumentan semana a semana, entonces el que puede compra y se equipa ahora”, como una forma de mantener el valor de los pesos, reconoció.

Marcos Maroscia, titular de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a Democracia: “Se puede ver una reactivación, con un mayor movimiento comercial –con respecto a los últimos meses-, tanto en lo que es la gente circulando por los distintos centros comerciales como en los distintos rubros. El centro hacía mucho tiempo que no se veía como en los últimos días, con los bares y restaurantes llenos, mucho movimiento de gente, locales abiertos, locales nuevos, prácticamente ya no hay locales vacíos”.

Y amplió: “Creemos que es un primer paso de lo que podemos llamar reactivación, que va a costar bastante que se vea reflejado en los números, porque si bien hay un aumento en el consumo, los tickets que cortamos siguen siendo bajos. Hay una realidad también y es que no hay plata en la calle, pero después de mucho tiempo podemos decir que hay expectativas. Incluso ahora viene la época de las Fiestas y esperamos que sea un buen diciembre. El panorama es positivo, es un primer paso, y esperemos no volver para atrás, seguir creciendo.”



Por su parte, Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, afirmó a este diario: “Estamos observando una recuperación paulatina del sector comercial de la ciudad. Hay una realidad y es que la situación sanitaria nos permite que esto se pueda ir recuperando, pero la situación económica no acompaña de la manera en que nos gustaría. La gran mayoría de los asalariados, trabajadores y trabajadoras, están perdiendo su poder adquisitivo desde hace varios meses, por eso la insistencia de los gremios para reabrir las paritarias y poder alcanzar a la inflación y a los costos de vida. Y de esa manera poder alentar a que la situación económica se pueda recuperar lo más pronto posible”.

Y el dirigente mercantil agregó: “Hoy los trabajadores enfocan su poder adquisitivo en las necesidades básicas, pero hay actividades o comercios que no son de primera necesidad y les cuesta más generar su recuperación”.

Jorge Pereira, gerente de la sucursal de Naldo de Roque Sáenz Peña, afirmó a Democracia: “Las ventas en Junín, con el Día de la Madre en octubre, fueron muy buenas para Naldo, con un crecimiento interanual, en pesos y en unidades. Y noviembre explotó con el Cyber Monday, en los primeros diez días se llegó al objetivo del mes. Las ventas están creciendo, se reactivaron, y la empresa viene con un crecimiento anual total. Esperemos que diciembre continúe así”.

Más aperturas que cierres

Según datos de la oficina de Habilitaciones del Municipio -obtenidos por Democracia-, en lo que va del año las aperturas de nuevos comercios superaron a los cierres en Junín. “Está relacionado al trabajo en conjunto que viene realizando desde el comienzo de la pandemia el Municipio con las distintas instituciones, trabajando en la apertura y mantenimiento de las actividades, permitiendo que puedan desarrollar su trabajo cumpliendo con los protocolos correspondientes”, afirmó a este diario el secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Albarello.

“En concordancia con la cámara de comercio entendemos que no se han bajado persianas y los promedios de aperturas se sostienen”, añadió el funcionario.

“Por otro lado, hay un trabajo con la Sociedad de Comercio e Industria en el fortalecimiento de centros comerciales no tradicionales donde el crecimiento en los últimos tiempos ha sido muy importante. La pandemia aceleró métodos de ventas no tradicionales como las ventas online y muchos negocios locales están entendiendo que el cambio vino para quedarse y están ajustando sus formas”, dijo.

Ventas minoristas, en alza

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a precios constantes registraron un crecimiento del 2,5 por ciento en octubre en la comparación mensual, en tanto, respecto al mismo mes de 2020 el incremento fue del 9,1 por ciento, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Di Palma: “Arribamos a fin de año con el centro en plenitud”

Daniel Di Palma, titular del Colegio de Martilleros de Junín, afirmó en diálogo con Democracia: “Durante todo el año pasado hemos hecho un trabajo muy minucioso, con una gran colaboración de todas las partes, nosotros desde la administración de propiedades, y establecimos negociaciones para cada caso en particular, en conjunto con la SCIJ y el Municipio, monitoreando la situación puntual de cada comercio para preservar el punto de venta y los puestos de trabajo de los empleados. Fue un año muy duro, muy difícil, pero hemos sostenido la actividad al máximo posible. Ya en 2021 nos encontramos con una apertura de la economía y una movilidad ascendente, y se sostuvieron los locales. Arribamos a fin de año con el centro en plenitud, con un ciento por ciento de ocupación. Ya pasado julio y agosto se vienen renovando los contratos vencidos, hemos llevado adelante con éxito todas las renegociaciones y todos los nuevos contratos”.

Y amplió: “En este momento vemos que se han ocupado prácticamente todos los locales comerciales, que se vienen ajustando a los valores actuales de mercado, porque veníamos con una valoración muy alejada de la realidad como consecuencia del congelamiento de los alquileres. Además de los ya existentes, se han sumado comercios nuevos, porque Junín es una plaza muy buscada por las primeras marcas, que quieren estar en la ciudad, por lo que vemos una movilidad sumamente ascendente”.