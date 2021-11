Junín renueva el Concejo luego de una campaña con poco anclaje local

El proceso electoral que arrancó con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre pasado tendrá hoy su resolución con la elección que determinará quiénes serán los juninenses que ingresarán al Concejo Deliberante en reemplazo de los diez ediles que culminan su mandato antes de fin de año, y quiénes los bonaerenses que sustituirán a los senadores provinciales salientes.

Se llega a esta instancia después de atravesar una campaña electoral que tuvo sus particularidades. La más notoria fue la escasez de propuestas específicas para la ciudad. En tal sentido, la coyuntura arrasó con casi cualquier posibilidad de colar iniciativas locales y la agenda fue dominada por temas nacionales, como la economía -principalmente- y en el último tiempo la seguridad, un asunto vinculado al resonado caso del asesinato de un kiosquero en Ramos Mejía el domingo último.

El otro aspecto relevante de este panorama es el desinterés de la ciudadanía por el proceso electoral, una característica que ya se había advertido en las PASO y que no varió para las Generales.

En las Primarias, la consecuencia de esta apatía fue un descenso en la participación electoral. Tanto fue así que en esa votación se registró el menor porcentaje de asistencia a las urnas desde 1983, ya que nunca en Junín había ido a votar menos del 70% del padrón y el 12 de septiembre concurrió un 67,5%. Es por ello que en los diferentes espacios consideran que el nivel de participación de hoy será una de las claves para el resultado final.

¿Y qué indicará ese resultado final? Cuántos concejales podrá incorporar cada partido al cuerpo deliberativo local, para lo cual se estima que el piso será de no menos de 5500 sufragios.

Propuestas

Una de las diferencias entre las campañas de las Primarias y la de las Generales fue la incidencia de lo sanitario vinculado al Covid-19. Con el avance del programa de vacunación, el levantamiento casi total de las restricciones y una baja considerable de los casos (aunque en los últimos días hubo un leve incremento), la pandemia dejó de ser un asunto central.

Sin embargo, no se pudo escapar de los temas coyunturales nacionales. “Faltó un anclaje local. Nosotros hicimos algunas propuestas, pero en general todo fue más de lo mismo: mostrar obras que ya están hechas y hablar del error del otro. Y esto lo vi en todos los partidos”, señala un dirigente de un partido tradicional.

Al menos dos candidatos de diferentes partidos explicaron a Democracia que hubo una lectura de lo que sucedió en las Primarias para luego moverse en base a las conclusiones que se sacaron. Y en ese proceso, la coyuntura nacional se impuso por sobre lo local. “Lo que pasa es que la agenda es esa -explica un candidato cabeza de lista-, la gente habla de la economía y la seguridad. Entiendo que eso es difícil de discutir a nivel local, poco se puede hacer en la ciudad por esos temas, y aunque nosotros tuvimos nuestras propuestas para la ciudad, algunas cosas como las que plantean los vecinos son difíciles de materializar desde un Concejo Deliberante”.

Otro postulante -ubicado en otra vereda ideológica- subraya que “hubo muy poca instancia de debate formal y los pocos cruces que hubo fueron muy chicaneros”. Y si bien también intenta destacar que su espacio buscó promover ideas para la ciudad, finalmente admite que “sí es cierto que no hubo una campaña de propuestas tan explícitas”.

Apatía

Una coincidencia en los diferentes locales partidarios es que esta es una campaña con un marcado desinterés de la población. Lo fue en las Primarias y lo sigue siendo ahora.

“Más allá de una y otra, yo diría que la diferencia es de todo este ciclo electoral (Primarias más Generales) respecto de los anteriores, hay una apatía muy extendida”, analiza un primer candidato a concejal. Y profundiza: “Y también un desapasionamiento, algo que a lo mejor es bueno, puede ser interesante que no se piense esto como un Boca-River, y quizás nos empezamos a acostumbrar a que los procesos electorales son algo normal y no el fin del mundo”.

En otro búnker, un postulante ratifica esta sensación: “Sigue la apatía que se vio en las PASO y me parece que la clase política debe hacer un mea culpa porque no es nuevo que la gente tiene desinterés por las campañas políticas, eso sucede hace mucho tiempo, y creo que se va agudizando porque la oferta electoral no es atractiva. No se elige a los candidatos que están en la lista, sino a los referentes superiores, provinciales o nacionales”.

Esto, sumado a que muchas veces se vota por lo que no le gusta, es decir, se elige por la negativa. “Eso también genera desinterés porque la gente no se enamora de algún candidato: uno no se entusiasma con una posibilidad de cambio sino que va a decirle que no a alguien”, agrega.

En el mismo sentido, un contrincante coincide con este análisis. “Continúa la abulia, la población sigue con poco entusiasmo, no hay una épica para jugar y la política hoy por hoy no consigue enamorar”, resume.

Participación

A partir de la baja participación en las Primarias, referentes locales consideran que la asistencia a las urnas de hoy será una de las claves para tener en cuenta al momento de evaluar el resultado.

En prácticamente todos los locales partidarios coinciden en que va a ir más gente a votar. En primer lugar, porque, desde que se implementó el sistema de las PASO, fue una constante inalterable que las Generales tengan un mayor nivel de asistencia. Y, en segundo término, muchas fuerzas políticas confían en haber podido despertar alguna expectativa mayor en la ciudadanía con sus recorridas y timbreos.

“Imagino que subirá 7 u 8 puntos el nivel de asistencia a las urnas”, confía un militante al ver que “mucha gente viene al local a buscar las boletas, algo que me llama poderosamente la atención”.

El piso

En los análisis que se hacen previo a las elecciones se habla de la importancia en la participación porque se supone que allí y en los votantes de los partidos que no superaron las primarias están los votos a pescar para mejorar la performance.

A partir de ahí, se harán los cálculos para establecer qué fuerzas podrán sumar concejales a partir de diciembre. En ese sentido, hay un número clave (sobre todo para los partidos más chicos) que es el piso para obtener una banca.

Al estar en juego diez bancas, se deberá alcanzar el 10% de los votos afirmativos para obtener al menos una de ellas. En septiembre último se contabilizaron 54.182 sufragios en las Primarias, de los cuales 50.506 fueron positivos. Si se repitiera exactamente ese escenario, algo más de 5000 voluntades serían suficientes para ingresar, como mínimo, un edil. Sin embargo, en todos los bunkers creen que la asistencia va a tener un incremento sensible, con lo cual, los cálculos más optimistas en los partidos más chicos es que deberán cosechar no menos de 5500 electores para lograr el piso.

Recorridas

Un clásico de las campañas son las recorridas barriales y los timbreos. Ahora bien, ¿qué es lo que recogen los candidatos en esas rondas?

“En general notamos mucho apoyo y la gente es muy respetuosa, el que no está de acuerdo, no insulta ni agravia”, explica el integrante de una lista que recorrió barrios en ambas campañas.

“Nos reciben bien -indican en otro partido-, mucha gente tenía necesidad de hablar y de expresarse. A veces en las campañas, más que como candidatos funcionamos como psicólogos, como alguien que va a prestar la oreja, porque los vecinos querían decirnos cosas, a favor o en contra, con críticas y elogios, hay de todo”.

Uno de los postulantes cabeza de lista observa que la imposibilidad de salirse de la coyuntura nacional muchas veces se ve en ese contacto directo con la ciudadanía: “Nosotros llevamos nuestras propuestas, pero hay poco lugar en la agenda de la gente: cuando vamos a tocar un timbre nos dicen ‘todo bien con tus ideas, pero necesitamos trabajo, o que me alcance el sueldo, o que pare la inflación’, y recién después, ante la pregunta nuestra, pueden aparecer los reclamos por las necesidades del barrio o de la ciudad”.

Sin debate

Tal como informó Democracia en su edición de ayer, la ausencia de debates de candidatos locales fue un aspecto negativo -señalado por varios espacios políticos- de estos comicios.

“Era necesario”, afirman a este diario en uno de los espacios que promovió esta instancia. “Hubiese estado bueno, siempre enriquecen”, agrega otro candidato.

Un tercero, que también hubiese visto con buenos ojos que hubiese hecho, recordó que generalmente se hacen en las campañas en las que se elige intendente, y que el último que se realizó en una elección de medio término fue organizado por TeleJunín.