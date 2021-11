Vamos con Vos apunta a llegar por la tercera vía

Carolina Castro, candidata a diputada nacional por Vamos con vos, el espacio que lidera Florencio Randazzo, estuvo en Junín y en la localidad de Agustín Roca, visitando a emprendedores y comerciantes.

La candidata estuvo acompañada por Mauricio Mansilla, candidato a concejal en Junín por esta fuerza política. “Para mí es un honor que Carolina Castro haya estado en Agustín Roca, porque uno no ve a las grandes figuras de la política recorrer los pueblos chiquitos”, dijo el candidato, que es oriundo de esa localidad.

Vale destacar también que la juninense Rocío Giaccone es candidata a senadora provincial por Vamos con Vos, integrando un incipiente proyecto político que apunta a afirmarse en el 2023.

En diálogo con TeleJunín, Castro expresó: “Queremos construir un proyecto de país distinto, encarar un proyecto hacia el 2023 y tenemos un escalón ahora, muy importante”.

“Cuando él me contactó- relató- me dijo que iba a conformar un espacio donde hubiera una fuerte impronta de la sociedad civil, de la ciudadanía, desde un médico, un docente hasta un comerciante industrial como era yo, que le parecía (y coincido con él en esto), que el éxito de un Gobierno debía medirse por su capacidad para generar trabajo. Quería tener la voz de los que generaban trabajo en la Argentina”.

“Yo soy una empresaria industrial pyme que trabaja en la provincia de Buenos Aires en la zona de Zárate y en la de Almirante Brown. Me pareció una convocatoria muy linda por parte de un liderazgo político. Muchas veces, al que trabaja todos los días, desde el que atiende un consultorio médico hasta una docente que está al frente de un aula, la política no le da un espacio, los llaman de vez en cuando, los interpelan, los quieren representar, pero ¿cuántos tienen listas armadas con personas que se presentan por primera vez como yo? Esto es Vamos con Vos. Y, por otro lado, encontré en Randazzo un liderazgo político como pocos, con capacidad de gestión. Creo que la política es gestión”, afirmó.

Recordó que cuando a Randazzo le tocó ser ministro, “lo que le dieron para administrar, lo transformó, lo mejoró y le ahorró plata al Estado porque lo hizo con menos dinero, y se fue sin una causa por corrupción”, destacó.

Aclaró: “Nosotros no venimos a ser funcionales ni al macrismo ni al kirchnerismo, soy muy crítica a los dos espacios que han gobernado los últimos diez años, creemos que podemos construir una oposición que pueda sentarse en un Congreso nacional y dar debate ahora, ya, porque hay que resolver problemas de fondo, hay que resolver el problema de la inflación ahora, y no esperar hasta el 2023 y el Gobierno no está haciendo nada”.

Entre las 24 propuestas de esta fuerza, que presentará ante el Congreso, está el hacer capacitaciones masivas en oficios y el transformar los planes sociales en trabajo.

Por su parte, Mauricio Mansilla dijo estar esperando el próximo domingo “con muchísima fe”. “Invitamos a la gente que vaya a votar. Aquellos que votaron en blanco, que se decidan por alguien, por nosotros, por otros, pero que se decidan. Y los que no fueron a votar, que en Junín hay un número importante, ojalá que lo hagan, que acompañen. Es importante comprometerse en este acto democrático para que la Argentina siga creciendo y que le den oportunidades a otras fuerzas, en las otras fuerzas estamos nosotros. Y como ya he manifestado, yo estoy acá porque tengo un solo compromiso: trabajar para la gente”, manifestó.