Montanaro llamó a votar “con conciencia y pensando en el futuro”

En diálogo con TeleJunín, Juan Pablo Montanaro, candidato a concejal por el Partido Federal, cuestionó que no se haya realizado un debate y se refirió a los proyectos de su espacio. Asimismo, llamó a votar pensando en los concejales para la ciudad.

“Me hubiese encantado debatir, es una de las cosas que he planteado hace cuatro o cinco meses atrás, con Guillermo Tamarit, en la Universidad. Luego, lo planteé hace un mes o mes y medio atrás con Osvaldo Giapor, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento y se iba a realizar el debate, lo iba a organizar un medio de Junín y teníamos la fecha, pero me avisaron hace unos días atrás que no se va a hacer el debate por el simple hecho de que la gran mayoría de los candidatos no quieren debatir”, cuestionó.

“Me parece una falta de respeto, no para mí, sino para la sociedad, porque está bueno que nos escuchen, que nos conozcan, qué pensamos, qué no pensamos, de dónde venimos, qué proyectos tenemos pensados para trabajar desde el Concejo Deliberante para ayudar al vecino. En fin, me dio realmente mucha bronca, pero mucha bronca que el debate no se lleve adelante”.

Proyectos

Montanaro señaló que presentaron sus propuestas en una conferencia de prensa, previo a las PASO.

“En ningún momento presentamos al equipo, o la lista completa de los candidatos. Solamente proyectos”, aclaró.

“Vivienda, seguridad, espacios verdes, turismo, deporte, animales. Hemos hecho más de veinte proyectos”, destacó y agregó: “Pero repito, me hubiera gustado hablar de los proyectos que tenemos y me hubiese gustado estar, más que nada, cara a cara con cada candidato y haberles hecho diferentes preguntas, que me hubiese gustado escuchar las respuestas”.

La ciudad y la grieta

“Hoy Argentina tiene más del 50% de pobreza. Pero esto no es culpa del Frente de Todos, de Macri, esto es culpa de décadas anteriores que siempre seguimos votando las mismas personas. No votamos pensando en futuro, votamos pensando en contra de, o que estoy enojado con él y voto al otro. Hay que votar pensando en futuro”, indicó.

“La grieta es un negocio pura y exclusivamente para los que están dentro de la grieta. Hay políticos que están dentro de la grieta que dicen que hay que terminar la grieta, entonces los escucho, y son parte de la grieta. Son cómplices y son socios de todo el desastre que hoy estamos viviendo a nivel nacional. Y Junín no escapa de ese desastre. Hoy Junín está chato”, cuestionó.

“Imaginate lo bajo que caímos que aplaudimos obras en el año 2021, como asfaltar una cuadra, cordón cuneta, ponen en una plaza algunas florcitas y aplaudimos, nos cambian unas luces por LED y aplaudimos. Hagamos cambios reales, en serio. Vamos a traer industria a nuestra ciudadanía, empresas que generen puestos de trabajo” y aseguró que “hay que pensar en activar la microeconomía de nuestra ciudad”.

“Antes teníamos al menos la pesca, hoy no tenemos ni eso, que era un recurso que generaba ingreso de dinero en nuestra ciudad. Hoy ya ni eso tenemos”, lamentó.

El voto

“Hay que desengañar a la gente, y que este 14 de noviembre votemos de abajo para arriba. No de arriba para abajo. Hay que votar de los concejales para arriba y si no nos gusta el concejal, hay que cortar boleta”, aseguró Montanaro.

“El concejal no es ni más ni menos que a quien vamos a ver en un restaurtante, en la laguna, el parque, hay que votar con conciencia y pensando en un futuro”.